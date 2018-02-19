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15 Марта 2018, 10:09 | Отрасль |

Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов

За последние годы наблюдается устойчивая тенденция переориентации перевозок грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона

На Дальневосточной железной дороге в ходе Межрегионального координационного совета обсудили вопросы организации перевозок грузов и обеспечения выгрузки в портах и нефтебазах в условиях возрастающего объема перевозок в направлении припортовых железнодорожных станций. Совещание проходило в режиме видеоконференции, с подключением студий в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Тынде и Южно-Сахалинске. Участие в мероприятии, помимо железнодорожников, приняли представители органов власти, грузоотправители, операторы морских терминалов, собственники подвижного состава.

Отмечено, что за последние годы наблюдается устойчивая тенденция переориентации перевозок грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В порты Дальнего Востока за 2017 год было перевезено 99,1 млн тонн. Среднесуточная экспортная выгрузка за последние 10 лет выросла более чем в два раза и превышает сегодня 4 тысячи вагонов.

Концентрация грузопотока в направлении Ванинского и Находкинского узлов, на которые приходится 85% экспортной выгрузки, привела к 100%-ной загрузке прилегающих участков, пропускные способности Транссиба и БАМа практически полностью исчерпаны.

Благодаря реализации Программы развития Восточного полигона на полигоне ДВЖД с 2012 года достигнут прирост пропускных способностей на 23 млн тонн по Транссибу и на 8 млн тонн по БАМу.

Вместе с тем, только лишь развитие железнодорожной инфраструктуры не способно решить вопроса обеспечения существующих и перспективных потребностей грузовладельцев.

В настоящее время реальные темпы выгрузки значительно отстают от заявляемых темпов роста перерабатывающей способности операторов морских терминалов. Так, за период с 2014 по 2017 годы перерабатывающая способность по выгрузке угля возросла на 744 вагона в сутки, а объёмы выгрузки – на 453 вагона, то есть лишь на 60% от увеличения перерабатывающей способности.

Дисбаланс между растущим объемом погрузки и не обеспечением выгрузки в морских портах оказывает негативное влияние на эксплуатационную работу ДВЖД и Восточного полигона в целом. Это приводит к необходимости отставления от движения поездов, сбоям в обеспечении продвижения грузов в направлении портов, вывозе порожних вагонов, а также к нарушению сроков доставки грузов. Основной причиной снижения объемов выгрузки традиционно служат аномально сложные погодные условия и сопутствующие этому технические и технологические проблемы.

По мнению начальника Дальневосточной железной дороги Николая Маклыгина, значительные резервы повышения объемов выгрузки в портах имеются в совершенствовании технологии на всех этапах перевозки.

Железнодорожники предложили рассмотреть возможность установления объективной величины перерабатывающих способностей железнодорожных путей необщего пользования в холодный период года и учесть их при перезаключении соответствующих договоров в текущем году. А при возникновении затруднений в организации выгрузки вагонов грузополучатель, объективно оценив свои возможности, может оперативно выйти с предложением ограничения погрузки в свой адрес, не доводя до крайних мер, т.е. до объявления конвенционных запретов.

 

Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток

Теги: Дальний Восток  РЖД  порт 
     


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