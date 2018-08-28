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31 Августа 2018, 09:00 | Отрасль

Дальневосточная железная дорога: к каждому клиенту - свой подход

Дальневосточная железная дорога ориентируется на сегодняшние потребности грузоотправителей и смотрит в будущее

Реализация в ДФО сотен новых проектов и планы по развитию транзитного потенциала существенно увеличат грузовую базу для стальной магистрали. К росту объемов погрузки дорога готовится не только с точки зрения развития инфраструктуры и подвижного состава, но и совершенствования управленческих решений.

В 2018 году объем инвестпрограммы на ДВЖД оценивается в 61млрд рублей, что почти на четверть превышает уровень прошлого года. Такая динамика соответствует ожиданиям от запущенных в регионе новых механизмов развития. Темпы экономического роста на Дальнем Востоке превышают общероссийские показатели. Значительный эффект должны дать и меры по поддержке экспорта в страны АТР. Существенно изменить нагрузку на магистраль, да, собственно, и ее роль в международных транзитных перевозках могут проекты МТК «Приморье - 1» и «Приморье - 2».

Двигатель - конкуренция

При том, что железная дорога, казалось бы, монополист, в руководстве ДВЖД прекрасно понимают, что конкуренция на рынке грузоперевозок будет только нарастать - со стороны автомобильного, морского, трубопроводного транспорта. Значит, необходимо выстраивать долгосрочные отношения с грузоотправителями, повышать качество услуг, внедрять инновационные продукты. Это позволит не только удовлетворить существующий спрос на перевозки, но и формировать новые логистические цепочки.

В последние годы на Дальневосточной железной дороге наблюдается положительная динамика перевозок. Так, в 2017 году рост составил 3,2%, было погружено 48,6 млн т (+1,5 млн т). Наибольший рост произошел по высокодоходным видам груза: нефтепродукты, контейнеры. На 26,5% увеличился объем импортных грузов. Достичь этих показателей удалось, в том числе, и за счет совершенствования транспортно-логистического сервиса и увеличения скоростей доставки грузов. Опираясь на прогноз социально-экономического развития Дальнего Востока, на Дальневосточной железной дороге ставят задачу в этом году нарастить объем грузоперевозок еще на 2%.

Досье «Дальневостоного капитала»: В соответствии с долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» целевым ориентиром по погрузке на Дальневосточной железной дороге является достижение объемов перевозок к 2025 г. на уровне 113,5 млн т, с ростом относительно 2017 г. на 134% или +64,9 млн т.

Локомотив - транзит

Именно транзитные перевозки будут выступать локомотивом для роста грузовой базы. И условия, которые складываются на рынке транспортно-логистических услуг в странах АТР, на Дальневосточной железной дороге считают благоприятными. В пользу развития дальневосточного транзита - и тот факт, что сухопутные маршруты перевозки грузов из северных провинций Китая в южные, и в крупнейшие порты КНР и Республики Корея имеют лимитированные пропускные способности.

При этом необходимость организации цепочки перевозок различными видами транспорта, а также таможенного оформления груза, создает спрос на сложные интермодальные международные продукты, над чем сегодня и работают в ДВЖД совместно с китайскими партнерами. В этом году уже состоялся ряд встреч с грузовладельцами, представителями правительственных кругов и железнодорожных администраций Китая, были выработаны меры, позволяющие увеличить контейнерные перевозки по МТК «Приморье-1» (Суйфэньхэ (КНР) - Гродеково - порты Приморского края). Сегодня в этом направлении перевозки транзитных грузов в контейнерах ведутся уже на регулярной основе.

Для привлечения транзитного контейнерного грузопотока подразделениями Дальневосточной железной дороги совместно с операторами подвижного состава и портами Дальневосточного бассейна оптимизированы стоимостные условия на всем пути следования груза по российской территории. Правлением ОАО «РЖД» установлен понижающий коэффициент 0,7 к железнодорожному тарифу по территории России через станцию Гродеково до припортовых станций Приморского края.

По инициативе дороги изменена технология приема груза к перевозке железнодорожным транспортом по территории РФ. Вагоны колеи 1520 мм грузятся непосредственно на станции Суйфэньхэ (КНР), что исключает необходимость перегруза контейнеров на железнодорожной станции Гродеково. Соответствующие изменения закреплены в Пограничном соглашении.

ОАО «РЖД» ведет реконструкцию перегрузочного комплекса станции Гродеково, инвестируя в проект 493,5 млн руб. Будет обновлен парк погрузочно-разгрузочных машин, улучшены возможности путевого хозяйства, модернизированы подкрановые площадки. Запланировано строительство склада временного хранения (СВХ), зданий для размещения представителей контрольных органов и контейнерного терминала на станции Гродеково. Все это существенно увеличит пропускную и перерабатывающую способности ЖДПП Гродеково - Суйфэньхэ.

Перевозки показали, что время следования контейнерного поезда от госграницы до портов, с учетом прохождения государственного контроля, составляет менее 2-х суток.

По оценкам российской и китайской сторон, большой потенциал развития - у МТК «Приморье - 2» (Хуньчунь (КНР) - Камышовая - порты Приморского края): объем грузооборота здесь может достигнуть 8,0 млн тонн в год, а по прогнозам китайской стороны, к 2020 году возможен рост до 16,0 млн тонн. По информации ЗАО «Железнодорожная корпорация «Северо-Восточная Азия» (Китай), значительная грузовая база, которая может пойти транзитом через Приморский край в страны АТР - Японию и Республику Корея и южные провинции Китая, есть в провинции Цзилинь.

Для увеличения пропускной способности и расширения номенклатуры грузов на ЖДПП Махалино планируется создание перегрузочного комплекса с контейнерным терминалом, терминалов для тяжеловесных грузов и обработки тарно-штучных грузов, и административно-хозяйственного модуля с помещениями для государственных контрольных органов.

Один из самых актуальных вопросов для РЖД - конкурентоспособность Транссиба. И параметры здесь понятны: обеспечение гарантированного вывоза продукции предприятий-грузоотправителей в срок, оптимизация оборота приватного подвижного состава, скорость доставки, ценовой фактор.

Одним из решений стала отправка с припортовых станций Дальневосточной железной дороги контейнерных поездов по специализированному расписанию с согласованным временем. Количество таких поездов растет; так, в прошлом году их было отправлено 2430. Основными станциями формирования контейнерных поездов являются Находка-Восточная, Владивосток, Угольная, Мыс Чуркин, Гайдамак. Проект ускоренных контейнерных поездов «Транссиб 7 суток», реализованный совместно с ДЗО РЖД ПАО «Транс Контейнер», показывает реальную возможность доставлять по железной дороге грузы до Москвы всего за неделю.

Японская проба Транссиба

В этом году состоялась первая тестовая перевозка по Транссибу грузов японских компаний. Ее результаты детально обсуждались на встрече с делегацией Минтранса Японии, японскими логистическими компаниями «Ниссин» и «Тойо Транс», а также на пятом заседании Российско- Японской Экспертной группы по сотрудничеству в области железнодорожного транспорта. Итоги пилотного рейса обсуждались с участием представителей РЖД, Минтранса Японии, Посольства Японии в России, а также компаний Mitsubishi Electric, Mitsui, Nissin, Toyo Trans, Isuzu.

По оценкам японской стороны, удалось подтвердить возможность транспортировки в одном контейнере сборного груза, а также оценить работу информационно-сервисной службы «одного окна». И как сообщили представители Минтранса Японии, тестирование контейнерных перевозок из Страны восходящего солнца по Транссибу будет продолжено в период с сентября 2018 г. по март 2019 г. Японцев интересуют не только стоимость и сроки транспортировки, но и оценка вибрации во время перевозки, уровня влажности и температуры внутри контейнеров. Им важно протестировать возможность отслеживания местонахождения контейнеров, процедуры оформления таможенного транзита, процесс организации транспортировки тяжеловесных грузов, пищевых продуктов и сборных грузов, а также транзитных перевозок в Европу через территорию России.

Мультимодальные настроения

Японские грузоотправители - перспективные клиенты для Дальневосточной железной дороги. И обязательным условием для того, чтобы «подхватить» их груз, а в перспективе - и других соседей по АТР, становится тесное партнерство всех участников логистического рынка. Основными участками консолидации грузовой базы и, как следствие, образования грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров (МТЛЦ) являются порты и сухие терминалы, расположенные в крупных городах Дальневосточного региона.

В ряде проектов железная дорога выступает непосредственным участником. К примеру, МТЛЦ на базе перегрузочного комплекса Дальневосточной дирекции по управлению терминально-складским комплексом станции Гродеково. В стадии разработки проектной документации - МТЛК по станциям Угловая (ПАО «ТрансКонтейнер»), Хабаровск-2 МТЛЦ «Ракитное» (компания «Самарга-холдинг»).

В апреле во Владивостоке и в Суйфэньхэ была представлена концепция проекта «Гродеково - Суйфэньхэ» по развитию мультимодальной транспортно-логистической инфраструктуры ТЛЦ «Приморский» (станция примыкания Уссурийск). В рабочую группу проекта входят представители ОАО «РЖД», ООО «Развитие ТЛЦ», Китайской торговой группы (China Merchants Group) и группы компаний «Инкоу Порт».

Как сообщили в дирекции ДВЖД, в компании на постоянной основе ведут мониторинг ожидаемых потребностей в провозных возможностях железнодорожной инфраструктуры. Так, еще одним вызовом для перевозчиков становится рост спроса на российский уголь в странах АТР. Это уже послужило драйвером для увеличения перерабатывающих мощностей существующих портов и строительства новых. К росту грузопотока лучше всех подготовились ведущие игроки на этом рынке - АО «Дальтрансуголь» (Хабаровский край), АО «Восточный Порт» и АО «Торговый порт Посьет» (Приморский край). В Приморье начинается строительство новых угольных терминалов «Порт Вера» и «Суходол». Объемы перевалки угля существенно вырастут уже в ближайшее время, и Дальневосточная железная дорога должна быть к этому готова.

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2018 год. 

Теги: логистика  ДВЖД 


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