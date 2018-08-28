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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 05:38 |
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На Асачинском месторождении золота открылась фабрика
В 1994-м лицензию на право эксплуатации месторождения по итогам конкурса получило ЗАО «Тревожное зарево» (дочерняя структура британской Trans-Siberian Gold). В 1997-1998 годах была проведена детальная разведка "Асачинского".
В 1990-х рыночная конъюнктура складывалась так, что добывать золото на Камчатке было невыгодно. Поэтому освоение "Асачинского" не велось почти 10 лет. Проект получил вторую жизнь, когда мировой рынок наконец предложил хорошую цену на драгоценные металлы. В 2007 году здесь началось строительство промышленного комплекса, в 2008-м – золотоизвлекающей фабрики (ЗИФ).
В июне 2011 года началась очистная добыча руды. В сентябре 2011-го в ходе пусконаладочных работ фабрика дала первый слиток золота. Планируется, что в год она будет перерабатывать около 150 тысяч тонн руды и производить 2-3 тонны золота. На фабрике уже добыто более 20 кг ценного металла.
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