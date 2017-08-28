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25 Августа 2017, 19:03 | Компании

"РЖД" берет повышенный план

Последовательная модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, начатая ОАО "РЖД" в 2014 году, уже положительно сказалась на росте объемов перевозок. Текущий 2017 год может стать лучшим за последние годы.

Роль международного перевозчика растет

В последние годы отмечается заметный рост не только внутренних железнодорожных перевозок в направлении российских дальневосточных портов, но и международных. Как сообщили в руководстве Дальневосточной железной дороги, объем международных перевозок с КНР на полигоне ДВЖД в первом полугодии увеличился на 20%. Это почти 6,5 млн тонн, в то время как за аналогичный период прошлого года было перевезено немногим более 5,4 млн тонн. Это хорошая тенденция.

Основные перспективы межгосударственных перевозок РЖД на востоке страны связаны с международными транспортными коридорами «Приморье-1» и «Приморье-2».

По словам начальника службы международных связей Дальневосточной железной дороги Игоря МЕЛЬНИКОВА, в 2014 году объемы перевозок на направлении Гродеково - Суйфэньхэ (МТК «Приморье-1») составляли 7,4 млн тонн, в 2015-м - 7,7, в 2016-м - 7,8 млн. Уже в этом году на этом самом крупном и грузонапряженном погранпереходе с КНР переработано более 4,8 млн тонн - на 12% больше, чем в январе - июне прошлого года.

Через этот МТК обеспечивается транспортировка широкой номенклатуры грузов, в том числе сельскохозяйственных, что в ближайшее время может стать еще более актуальным в связи с развитием крупных агропромышленных проектов на территории Приморского края. Но, как сообщают в ДВЖД, наибольший объем перевозок приходился на пиломатериалы. При этом все большее место в номенклатуре грузов стали занимать контейнеры. Впервые два контейнерных поезда прошли транзитом в Китай в мае 2010 года. А сегодня транзит грузов в контейнерах идет на регулярной основе.

Досье «Дальневосточного капитала»: За 2015 год через МТК «Приморье-1» Гродеково - Суйфэньхэ проследовало 253 транзитных контейнеров, в 2016 году - 3247, а за пять месяцев текущего года - 3812, то есть больше, чем за весь предыдущий год.

Так же заметно вырос объем грузовой базы, следующей через железнодорожный пограничный переход Махалино (Камышовая) - Хуньчунь, который является частью международного транспортного коридора «Приморье-2». За полгода через него прошло около 1,7 млн тонн грузов. Это в полтора раза больше, чем за шесть месяцев прошлого года.

И это несмотря на то, что пока перевозки через него осуществляются только в одном направлении - из России в Китай, это преимущественно уголь, руда, пиломатериалы.

Этот погранпереход стал собственностью железной дороги в 2011 году. Проведенная впоследствии модернизация сделала его лучшим по техническому оснащению в пределах не только Дальневосточной железнодорожной магистрали, но и всего Восточного полигона сети железных дорог, отмечает Игорь Мельников.

- Основное назначение железнодорожного погранперехода Махалино - Хуньчунь - перевозка транзитных контейнеров в паромном сообщении Сокчо (Республика Корея) - Ниигата (Япония) - Зарубино (РФ) - Махалино (РФ) - Хуньчунь (КНР), а также из северо-восточных провинций Китая в юго-восточные. Однако для расширения номенклатуры грузов необходимо продолжить работу по изменению ряда законодательных актов Российской Федерации, - говорит начальник службы международных связей ДВЖД. - Подчеркну: заинтересованность грузовладельцев есть и транспортировка через этот погранпереход востребована. Активно поступают заявки на организацию контейнерных перевозок строительных материалов, сельскохозяйственных товаров, продукции легкой промышленности, морских биоресурсов. По оценкам российской и китайской сторон, грузооборот на пункте Махалино - Хуньчунь в ближайшее время может достигнуть 8 млн тонн в год, а к 2020 году - 16 млн.

Июньская встреча в Пекине президента ОАО «РЖД» Олега БЕЛОЗЕРОВА и генерального директора «Китайских железных дорог» Шэн ГУАНЦЗУ должна дать толчок дальнейшему расширению международных связей и упрощению перемещения грузов через границу. В присутствии президента России Владимира ПУТИНА и председателя КНР Си ЦЗИНЬПИНА они подписали соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве.

Для Дальневосточной железной дороги это хороший знак. Согласно документу, стороны будут способствовать активному развитию международных транспортных коридоров, проходящих через территорию России и Китая, а также других стран, в части сбалансированного развития инфраструктуры национальных участков коридоров, улучшения технических характеристик железнодорожных линий в целях увеличения скорости движения поездов и обеспечения беспрепятственного пропуска перспективных грузопотоков. Стороны намерены развивать существующие и перспективные пограничные переходы между Китаем и Россией и железнодорожную инфраструктуру на подходах к ним.

- Кроме того, правительство РФ выпустило очень важное для нас постановление №732, которое упрощает перевозки через МТК «Пиморье-1, -2». Теперь контейнерные поезда перестанут стоять на границе, таможенное оформление будет проходить в портах Зарубино, Владивосток, Находка. При этом время в пути сокращается более чем в два раза, - отметил Игорь Мельников.

Модернизация как основа

В этом году, как и в три предыдущие, будет проводиться значительная работа по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, без которой было бы невозможно освоить растущие и перспективные объемы перевозок.

Напомним, что в 2014 году распоряжением правительства РФ был разработан и утвержден соответствующий проект, который позволит, по подсчетам экспертов, повысить к 2020 году пропускную способность участка в направлении Ванинско-Совгаванского транспортного узла в 2 раза к уровню 2013 года и обеспечит возможность пропускать в этом направлении до 37,1 млн тонн грузов в год. А пропускную способность в направлении морских портов и сухопутных железнодорожных переходов юга Приморья - в 1,6 раза, до 125 млн тонн экспортных грузов в год. Прогнозы роста грузовой базы основаны на инвестиционных программах крупных горнодобывающих и перерабатывающих предприятий ДФО, а также на планах по созданию здесь современных портовых мощностей.

Комментируя эти планы, начальник ДВЖД Николай МАКЛЫГИН подчеркнул, что не стоит забывать об исторических особенностях двух главных железнодорожных магистралей - Транссиба и БАМа, которые отличаются техническими характеристиками и тяговыми ресурсами. Транссиб имеет два пути и полностью электрифицирован, на БАМе же до сих пор используются тепловозы и путь преимущественно один.

- По существу, эти железные дороги только сейчас стали взаимно дополнять друг друга, но строились они в разное время и для разных нужд. Сейчас обе дороги нуждаются в модернизации в соответствии с требованием времени и безопасности. Изменение конъюнктуры рынка, развитие нефтяной, угольной и горнодобывающей промышленности, строительство новых перерабатывающих мощностей и терминалов на юге Приморского края и в Ванинском районе Хабаровского края из года в год повышают нагрузку на железнодорожную инфраструктуру, - комментирует начальник ДВЖД.

Встречный план

В январе текущего года распоряжением ОАО «РЖД» был актуализирован паспорт проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей», утвержденный правительством РФ в октябре 2014 года. Компания взяла на себя дополнительные повышенные обязательства - увеличить к 2020 году целевой показатель перевозки грузов на 66 млн тонн в год по сравнению с 2012 годом, в том числе на 11 млн тонн - за счет использования тяжеловесных поездов и инновационных вагонов и на 55 млн тонн - за счет развития железнодорожной инфраструктуры.

Актуализированный план по реализации инвестиционного проекта «Восточный полигон» оценивается в 562,4 млрд руб., из которых компания «РЖД» планирует вложить 302,2 млрд. 42% от всего плана мероприятий приходится на Дальневосточную железную дорогу. В период с 2013 по 2019 годы объем инвестиций в ее границах оценивается в 236,5 млрд руб.

- Безусловно, эволюционное значение имеет программа развития Восточного полигона, - подчеркивает Николай Маклыгин. - Инвестиции в его инфраструктуру должны обеспечить строительство и реконструкцию 97 станций и разъездов, вторых путей на 12 перегонах, 10 двухпутных вставок, 14 объектов локомотивного хозяйства, 47 объектов электроснабжения, модернизацию приграничных участков в Приморье и ЕАО. Всего - 525 объектов! И все это - только на Дальневосточной железной дороге!

Инвестиционная программа ДВЖД на 2017 год превышает 50,4 млрд руб. В этом году в соответствии с графиком переключения устройств СЦБ планируется ввести 18 станций и разъездов, в том числе 7 новых, выполнить модернизацию 240,6 км железнодорожного пути, что позволит на ряде участков повысить скорость движения как пассажирских, так и грузовых поездов.

В обозримом будущем

Нельзя не сказать и о проектах, которые открывают совершенно новые возможности по организации железнодорожного сообщения с Китайской Народной Республикой. Так, впервые в новейшей истории в пределах Дальневосточной железной дороги строится межгосударственный мостовой переход через реку Амур в Еврейской автономной области, который свяжет село Нижнеленинское и городской уезд Тунцзян (КНР). Строительство идет на российские и китайские деньги, а главное предназначение будущего моста - транспортировка железорудного концентрата, который уже начали производить на Кимкано-Сутарском ГОКе. Новая железнодорожная артерия откроет еще одни двери для взаимных грузопотоков между Россией и КНР, которые, будем надеяться, будут расти с хорошей динамикой. 

Надежда ВОРОНЦОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год. 

Теги: инфраструктура  транспорт  РЖД 


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