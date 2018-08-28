|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 18 Сентября, 20:28 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
АК «АЛРОСА» готовится к приватизации
По итогам обсуждения принято решение обратиться в Правительство РФ с предложением учесть при подготовке решений о приватизации акций АК «АЛРОСА», находящихся в федеральной собственности, позицию Наблюдательного совета компании, который считает необходимым обязательно сохранить в государственной собственности контрольный пакет акций (РФ – 25%+1 акция и Республики Саха (Якутия) – 25%+1 акция), а также координировать подготовку приватизационных решений в отношении АК «АЛРОСА» с Республикой Саха (Якутия), с учетом того, что АК «АЛРОСА» является бюджетообразующим, градообразующим и социально значимым предприятием для РС(Я) и полный выход РФ из уставного капитала АК «АЛРОСА» влечет риски невозможности гарантировать продолжение осуществления АК «АЛРОСА» социально ответственной политики.
По мнению членов Наблюдательного совета, полный выход Российской Федерации из уставного капитала компании повлечет необходимость выкупа евро- облигаций на сумму $1 млрд, выпущенных в 2010 году с периодом обращения до 2020 года, у их держателей, что ухудшит макроэкономические показатели деятельности АК «АЛРОСА», включая темпы и полноту осуществления инвестиционной программы.
Помимо этого, Законом РС(Я) «Об управлении и о распоряжении акциями АК «АЛРОСА», являющимися государственной собственностью Республики Саха (Якутия)» установлено ограничение на снижение доли республики в уставном капитале компании – органы государственной власти Якутии должны обеспечивать сохранение в государственной собственности республики не менее 25% плюс одна голосующая акция АК «АЛРОСА».
Помимо сохранения государственного контроля над компанией, по мнению членов Наблюдательного совета, приватизация 7% акций, принадлежащих и РФ, и 7%, принадлежащих республике, должна пройти скоординированно по «составу мероприятий и срокам». Возможные сроки продажи приватизируемых акций обусловлены готовностью и актуальностью отчетности АК «АЛРОСА» по МСФО за первое полугодие 2012 года или за 2012 год.
Также в ходе заседания Наблюдательный совет утвердил начальную (максимальную) цену оплаты аудиторских услуг при проведении открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности группы «АЛРОСА» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2012 года» в сумме 36 млн рублей без НДС.
Кроме того, члены совета утвердили «Положение о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АК «АЛРОСА» и новую редакцию «Положения о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА».
«Дальневосточный капитал».
- АЛРОСА вернулась на рынок США
- В Якутии на руднике Гросс начали строить золотоизвлекательную фабрику
- 13 млн тонн угля планирует добыть "Мечел" в Якутии в этом году
- ВТБ купил 10,7 тонны золота у недропользователей Якутии
- "Колмар" столбит рынок в Китае
- "Атомредметзолото" будет добывать золото на Эльконе в Якутии
- ДВЭУК увеличил инвестпрограмму в Якутии
- ВЭБ-лизинг и авиакомпания "Якутия" договорились
- "АЛРОСА" подбирается к Верхне-Мунскому
- ВЭБ реструктурировал задолженность компании "Эльгауголь"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.