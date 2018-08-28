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09 Апреля 2012, 17:18 | Компании

АК «АЛРОСА» готовится к приватизации

На заседании Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) под председательством Ильи ЮЖАНОВА был рассмотрен вопроса о стратегии подготовки к возможной приватизации акций АК «АЛРОСА», принадлежащих Российской Федерации и Республике Саха (Якутия). В заседании совета принял участие президент Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ, сообщает сайт www.egorborisov.ru.

По итогам обсуждения принято решение обратиться в Правительство РФ с предложением учесть при подготовке решений о приватизации акций АК «АЛРОСА», находящихся в федеральной собственности, позицию Наблюдательного совета компании, который считает необходимым обязательно сохранить в государственной собственности контрольный пакет акций (РФ – 25%+1 акция и Республики Саха (Якутия) – 25%+1 акция), а также координировать подготовку приватизационных решений в отношении АК «АЛРОСА» с Республикой Саха (Якутия), с учетом того, что АК «АЛРОСА» является бюджетообразующим, градообразующим и социально значимым предприятием для РС(Я) и полный выход РФ из уставного капитала АК «АЛРОСА» влечет риски невозможности гарантировать продолжение осуществления АК «АЛРОСА» социально ответственной политики.

По мнению членов Наблюдательного совета, полный выход Российской Федерации из уставного капитала компании повлечет необходимость выкупа евро- облигаций на сумму $1 млрд, выпущенных в 2010 году с периодом обращения до 2020 года, у их держателей, что ухудшит макроэкономические показатели деятельности АК «АЛРОСА», включая темпы и полноту осуществления инвестиционной программы.

Помимо этого, Законом РС(Я) «Об управлении и о распоряжении акциями АК «АЛРОСА», являющимися государственной собственностью Республики Саха (Якутия)» установлено ограничение на снижение доли республики в уставном капитале компании – органы государственной власти Якутии должны обеспечивать сохранение в государственной собственности республики не менее 25% плюс одна голосующая акция АК «АЛРОСА».

Помимо сохранения государственного контроля над компанией, по мнению членов Наблюдательного совета, приватизация 7% акций, принадлежащих и РФ, и 7%, принадлежащих республике, должна пройти скоординированно по «составу мероприятий и срокам». Возможные сроки продажи приватизируемых акций обусловлены готовностью и актуальностью отчетности АК «АЛРОСА» по МСФО за первое полугодие 2012 года или за 2012 год.

Также в ходе заседания Наблюдательный совет утвердил начальную (максимальную) цену оплаты аудиторских услуг при проведении открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности группы «АЛРОСА» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2012 года» в сумме 36 млн рублей без НДС.

Кроме того, члены совета утвердили «Положение о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АК «АЛРОСА» и новую редакцию «Положения о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА».

«Дальневосточный капитал».

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