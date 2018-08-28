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28 Августа 2018, 14:32 | Проект ДК

Приморским портам необходима специализация

Порты - особый экономический актив Приморского края. Именно здесь открыты основные морские ворота России в страны АТР, их обустройство - это общая забота государства и частного бизнеса.

Стивидорная деятельность на сегодня - одна из наиболее успешных отраслей. Транспортные компании и портовики ожидают стабильного увеличения грузовой базы в ближайшие годы, и к этому готовятся. В отрасли не только идет модернизация существующих мощностей, но и началось строительство новых терминалов, специализация которых отвечает растущему спросу азиатских потребителей. Основным драйвером выступает уголь. В последние годы он стал основной грузовой базой для приморских портов, даже тех, что никогда не имели дело с этим грузом.


 

Перегрузка проблем

В этой связи среди населения края все чаще поднимаются волны протеста. И действительно, кому хочется рисковать здоровьем из-за того, что угольные компании наращивают экспорт в страны АТР, а стивидоры берутся перерабатывать пыльный груз на не подготовленных для этого терминалах, забыв их прежнюю специализацию - лес, генеральные грузы. Именно это обстоятельство, а также перспективы запуска по территории Приморья международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» заставляют власти заняться вопросами специализации терминалов. В этом году такое совещание провел в крае полпред президента РФ в ДФО - зампред правительства РФ Юрий ТРУТНЕВ.

- Убежден в том, что развитие логистических возможностей Приморья может стать одним из знаковых этапов развития края в будущем. Проехали сегодня - картина не оптимистичная. Во-первых, не простроено зонирование. Порты, как мы вот уже по Находке читаем, к сожалению, иногда создают целый ряд неудобств местным жителям. Значит, кто-то вовремя об этом не подумал. Второе - нет подтвержденных программ развития. Вроде порт есть, инвесторы есть, но, когда начинаешь задавать вопрос: а где закреплены инвестиции, когда инвестор взял на себя обязательства, то сталкиваешься с тем, что, например, инвестор получил данный участок в 2010 году, в 2013 должен был начать строить, сегодня 2018 год, а никто ничего не начинал. Поэтому я уверен в том, что все портовое хозяйство в Приморье надо простраивать», - подчеркнул вице-премьер.

Еще одну проблему называет врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО: необходимость расширения номенклатуры грузов в портах Приморья. Краю сегодня необходимы рыбные порты, а не только угольные, - подчеркнул глава региона.

- Нам нужны контейнерные, нефтеперегрузочные, рыбные порты. У нас сейчас проблема, что рыбные порты отсутствуют - они получили общую лицензию и забыли слово «рыбные», хотя такие названия носят. Федеральные органы эти вопросы не регулируют», - обозначил проблему врио губернатора.

По его словам, в течение нескольких месяцев будет разработана стратегия развития портовой деятельности на территории Приморского края до 2030 года. Все портовое хозяйство Приморья будет проанализировано с точки зрения инвестиционной привлекательности.

Уголь впереди

Если не брать во внимание многочисленные сегодня проекты, которые стивидорные компании реализуют для решения, прежде всего, возникших экологических проблем, то можно выделить три масштабных инвестиционных проекта, направленных на увеличение перегрузки угольной продукции в портах края.

Лидер по перевалке угля - специализированный стивидор АО «Восточный порт» - в статусе резидента Свободного порта Владивосток (СПВ) приступило к реализации инвестиционного проекта строительства третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находке.

Досье «Дальневосточного капитала»: АО «Восточный Порт» входит в состав крупнейшего портового угольного холдинга России ООО «Управляющая портовая компания».

Третья очередь является продолжением существующего угольного производственного перегрузочного комплекса АО «Восточный Порт» и представляет собой полностью автоматизированный терминал перегрузки угля с железнодорожного транспорта на морской, с параллельным предоставлением услуг по хранению и обработке угля.

По сообщению компании, объем инвестиций в проект в рамках договора с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) составит 17,2 млрд рублей с перспективой создания 619 рабочих мест. Проектная мощность третьей очереди углепогрузочного комплекса составит 16,5 млн тонн груза в год, ее строительство увеличит пропускную способность «Восточного Порта» до 39 млн тонн в год, сообщается в пресс-релизе компании.

«В проекте предусмотрено развитие транспортной инфраструктуры, примыкающей к порту, а именно - строительство двух железнодорожных сортировочных парков общего и необщего пользования. Это позволит увеличить пропускную способность железнодорожной станции Находка-Восточная. Парк общего пользования мы впоследствии передадим на баланс государственной компании ОАО «РЖД», - говорит управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ.

Тем временем в Приморье начинается строительство двух новых специализированных угольных портов, которые возводятся за пределами населенных пунктов, и изначально в их проекты заложены передовые технологии, что позволяет надеяться на то, что их влияние на окружающую среду будет минимальным, а экономический эффект от стивидорной деятельности для региона - существенным.

В районе мыса Открытый и бухты Беззащитной идет строительство угольного морского терминала «Порт Вера», рассчитанного на поставки угля в страны АТР. Проектная мощность терминала составит 20 млн тонн в год.

Для приема судов под погрузку угля на первых этапах планируется строительство грузового причала. Его общая длина составит 246 м, а глубина - 14,23 м. В состав береговых объектов грузового терминала также войдут объекты перегрузочного комплекса, включая железнодорожный грузовой фронт, подсобно-производственные, административно-бытовые объекты и инженерные сети.

В настоящее время на площадке идут подготовительные работы: устройство дорог и территории для склада, планировка под пирс и конвейерную линию. Как говорят собственники порта, планируется, что первый этап - объем перевалки до 1 млн тонн - будет запущен уже в следующем году.

Объем инвестиций составит почти 40 млрд рублей. Более 1,6 млрд рублей уже вложено в проект.

Досье «Дальневосточного капитала»: Инициаторами проекта выступили компании «Росинжиниринг» и «Ростех-Глобальные ресурсы». В июле 50% ООО «Порт Вера менеджмент» стало принадлежать ООО «Востокуголь», 12,5% - «Ростех-Глобальные ресурсы», по 18,75% - Екатерине Лапшиной и «Росинжинирингу» Дмитрия Новикова.

ООО «Морской порт «Суходол», став резидентом СПВ, уже анонсировало строительство современного специализированного угольного порта в бухте Суходол в Шкотовском районе. Проектная мощность нового порта составляет 20 млн тонн, инвестор, а им выступает ОАО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» из Кемерово, планирует достичь ее к 2022 году. На начальном этапе - к 2021 году - будут построены первая и вторая очереди порта, что позволит переваливать 12 млн тонн. По оценкам инвесторов, объем финансирования в проект оценивается в сумму порядка 30 млрд рублей. Компания уже подписала соглашения с ДВЖД о взаимодействии при строительстве железнодорожной инфраструктуры будущего порта.

Зерновой терминал хотят многие

Интерес к строительству в Приморском крае современного зернового терминала проявляют разные инвесторы, в том числе и иностранные - из Китая, Южной Кореи, Японии.

К строительству зернового терминала в бухте Троицы порта Зарубино приступила компания «Дальневосточный зерновой терминал», 100% дочерняя компания АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК). Объем инвестиций АО «ОЗК» в реализацию проекта приближается к 1 млрд рублей. По сообщению пресс-службы компании, в рамках работ по проекту заключены договоры аренды земельных участков, идет этап проектирования и составления сметной документации, в 2018 году планируется подача всей проектной документации в «Главгосэкспертизу».

Проект по строительству зернового терминала в морском порту Зарубино вошел в перечень заявок, отобранных для включения в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

После завершения строительства перевалочный объем первого этапа терминала составит 3-5 млн тонн. Объем инвестиций в проект оценивается в 9 млрд рублей. Срок строительства терминала первого этапа составит 2 года. Предполагается, что на него перенаправят весь зерновой грузооборот Дальнего Востока, Сибири, Алтая, Урала.

До последнего времени единственным терминалом на Дальнем Востоке, осуществляющим перевалку зерна, был «Владивостокский морской торговый порт». Спрос на российское зерно в странах АРТ растет, как увеличивается и его производство в России. По экспертным оценкам, рост производства и сбора зерна в Сибири и на Дальнем Востоке к 2020 году составит порядка 3 млн тонн, а к 2030‑ому - вырастет до 5 млн тонн.

Новый зерновой терминал станет частью проекта «Большое Зарубино». В настоящее время идут подготовительные работы по углублению дна. Новый терминал будет построен на территории, расположенной в северо-восточном направлении от существующих границ порта вдоль береговой полосы бухты Троицы. Для строительства терминала предусматривается создание искусственного земельного участка.

Фото автора и пресс-службы «Восточного порта».

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2018 год. 

Теги: инвестиции  АТР  порты 


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