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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Свободная дюжина
Свободные таможенные зоны (СТЗ) помогают бизнесменам Дальнего Востока экономить время и деньги, но местным органам таможенного управления нужно больше полномочий, считают участники СТЗ.
Сегодня в регионе создано 12 таких зон. Процедура свободной таможенной зоны - уникальная преференция для резидентов особых правовых режимов на Дальнем Востоке - территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), освобождающая от таможенных пошлин. Но и это не все, режим несет в себе также такие преференции, как предварительное уведомление таможенного органа для быстрого оформления ввоза товаров, применение электронного таможенного декларирования перемещаемых товаров, нулевая плата обеспечительных платежей для применения процедуры СТЗ.
Такой или похожий режим уже давно и успешно применяется в ряде стран, делая территории привлекательными для создания экспортных производств. Инвестор может беспошлинно ввезти оборудование для строительства предприятия, которое будет работать на территории СТЗ; эта преференция может распространяться и на сырье для производства, которое инвестор будет импортировать и перерабатывать в СТЗ, отправляя потом на экспорт готовую продукцию.
Преференция адресована только резидентам ТОР и СПВ, при этом компании, намеренные воспользоваться режимом СТЗ, должны соблюсти ряд условий. Создать такую зону можно только на уч астке, который должен быть оборудован и обустроен для таможенного контроля согласно установленным требованиям и находиться во владении или в аренде у резидента. Помимо этого, уже в свидетельстве о регистрации лица в статусе резидента СПВ должна быть указана возможность применения таможенной процедуры СТЗ.
На сегодняшний день из нескольких сот компаний, получивших статус резидента, СТЗ на своих территориях создали всего двенадцать. И они уже успешно пользуются ее преимуществами для ввоза оборудования. В числе первых это сделало ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» (ТОР «Большой Камень»), которое реализует масштабный проект по созданию верфи крупнотоннажного судостроения и одновременно ведет строительство жилья для сотрудников верфи. Еще один пример эффективной работы - СТЗ, которую на территории ТОР «Свободный» создало ООО «Газпромпереработка Благовещенск», строящее один из самых крупных объектов на дальневосточной инвестиционной карте - Амурский газоперерабатывающий завод.
Примечательно, что все СТЗ, созданные резидентами Свободного порта Владивосток, имеют приморскую прописку - это компании «О. Русский», «Промышленный парк УССУРИЙСКИЙ» и «Аквапарк «Теплое море». Через эти компании регион получает уже миллиардные частные инвестиции. При этом резиденты ТОР создают свободные таможенные зоны по всему Дальнему Востоку.
Применение таможенной процедуры СТЗ резидентами ТОР в первом полугодии 2018 года выросло практически в 15 раз по сравнению с первым полугодием 2017 года - такую статистику приводят в Дальневосточной таможне. Основные категории товаров, помещаемых резидентами под таможенную процедуру СТЗ - это листовой прокат из углеродистой стали, трубы, фитинги, грузовые автомобили, полимеры этилена в первичных формах.
- Резиденты ТОР активно применяют данную таможенную процедуру, поскольку здесь идет реализация ряда крупных проектов, - рассказал начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН. - Резиденты же Свободного порта не так активны, на территории СПВ пока не организовано создание столь значительных объектов, как на территориях опережающего развития. Однако данную процедуру в первом полугодии 2018 года все же применяли два резидента СПВ, в результате им удалось сэкономить на таможенных платежах порядка 5,3 млн рублей в отношении таких товаров, как прицепы, трикотажные изделия. Всего же резидентам ТОР и СПВ при помещении товаров под таможенную процедуру СТЗ за 1 полугодие 2018 года предоставлено освобождений от уплаты таможенных платежей на 2,6 млрд рублей. За весь 2017 год было предоставлено освобождений на сумму 1,6 млрд рублей.
В частности, 99,98% от суммы предоставленных освобождений приходится на долю товаров, ввозимых резидентами ТОР «Белогорск», ТОР «Южная Якутия», ТОР «Свободный», ТОР «Большой Камень» и ТОР «Хабаровск».
По словам экспертов, наиболее выгодной СТЗ оказалась для предприятий государственного значения, нацеленных на долгосрочную перспективу и крупные обороты. Однако, интерес к облегченному таможенному режиму испытывают и компании меньшего размера, но есть ряд проблем, которые мешают большему количеству предприятий воспользоваться его преференциями.
«Режим свободной таможенной зоны действительно помогает нашему бизнесу, - рассказал учредитель «Аквапарка «Теплое море» Михаил РОБКАНОВ. - В рамках режима мы завезли строительные материалы из Шанхая для второй очереди нашего гостиничного комплекса. Мы строим 58 гостиничных домов, из них уже готовы 20, для остальных уже залиты фундаменты. С режимом СТЗ - конечно же дешевле и быстрее, однако оформление самой зоны обошлось нам в 5 миллионов рублей. На сэкономленные деньги мы построили забор, поставили видеокамеры наблюдения, сделали проходную, установили компьютеры и все необходимое. Однако опыт подсказывает нам, что режим все еще несовершенен - нужно больше полномочий органам местной таможни, ведь многое до создания СТЗ на нашем участке уже было, например, забор и видеокамеры. По закону об СТЗ нам пришлось это дублировать и буквально строить забор внутри забора. У нас было 22 га, а под вторую очередь и под СТЗ добавилось еще 17 га, и все это уже было обнесено хорошим двухметровым забором. Но эти 17 га пришлось обносить дополнительно. Если бы местные таможенные органы имели больше полномочий, нам не пришлось бы этого делать».
Напомним, что «Аквапарк «Теплое море» создал на своей территории СТЗ еще в сентябре 2017 года. Процедура понадобилась компании для строительства второй очереди гостиничного комплекса в Хасанском районе, поселок Славянка. Проект позволит сделать серьезный шаг в развитии круглогодичного туризма.
Как видим, высокая стоимость создания и оборудования СТЗ - одна из причин, по которым режим удобен, главным образом, крупным капиталоемким предприятиям, ведь вся процедура проводится за счет бизнеса. В ДВТУ признают несовершенство нормативных актов в части обустройства и оборудования участков резидентов для целей использования таможенной процедуры СТЗ, устранением этого препятствия сегодня занимается Федеральная таможенная служба.
- Перспективы применения таможенной процедуры СТЗ для Дальнего Востока значительны, и представленные в рамках СПВ и ТОР возможности резидентам должны обеспечить развитие производства, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, - считает Юрий Ладыгин. - При этом мы надеемся, что будет развиваться производство с использованием современного иностранного оборудования, базирующегося на отечественной сырьевой базе, так как Дальний Восток богат природными ресурсами. А реализуемые правительством России программы должны обеспечить повышение степени переработки экспортируемых товаров.
Фото Андрея САВИНА.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
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