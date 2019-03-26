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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 13 Апреля, 18:35 |
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Societe Generale: новая опция для "Полюса"
Как сообщает РИА «Прайм», средства «Полюс» планирует использовать в общекорпоративных целях. Срок погашения по кредиту - 2024 год, он будет обеспечен внутренним контрактом с российским банком на реализацию золота, отмечается в релизе.
- «Полюс» продолжает активно управлять своим долговым портфелем, открывая новые возможности для увеличения вариативности источников финансирования. Доступ к новым опциям - следствие высоких операционных и финансовых результатов компании, а также нашей приверженности прозрачности финансовой отчетности и лучшим практикам корпоративного управления, - говорит старший вице-президент по финансам и стратегии Михаил СТИСКИН.
Досье "Дальневосточного капитала": «Полюс» - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид КЕРИМОВ (82,44%). В 2018 году компания увеличила производство золота на 13% - до 2,436 млн унций.
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