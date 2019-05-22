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Понедельник| 27 Мая, 17:36 |
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Сбербанк продлевает выгодное предложение по кредитам
Сбербанк продлевает на два месяца акцию по «Потребительскому кредиту без обеспечения», в рамках которой действует минимальная ставка для ряда диапазонов сумм кредита. Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составляет 1%. В рамках акции минимальная ставка составляет 11,9% (ранее - 12,9%).
«В начале весны мы традиционно проводим акции по потребительским кредитам в связи с ростом спроса на этот продукт. За время акции мы увидели, что объем выдач увеличился на 24% среднемесячно, по сравнению с периодом до акции, и ближе к ее окончанию мы рады сообщить, что впервые приняли решение продлить действие акции еще на 2 месяца. Это позволит клиентам реализовать свои самые смелые планы в преддверии майских праздников и начала сезона отпусков», - комментирует новое предложение банка управляющий директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергей ШИРОКОВ.
Подать заявку на потребительский кредит можно в отделении банка, в веб-версии интернет-банка и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» до 1 июля 2019 года включительно.
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