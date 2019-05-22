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27 Мая 2019, 15:40 | Финансы

Анатомия финансового "дзена"

GrottBjörn страхует риски и результат

Финансовое ателье GrottBjцrn долгое время специализировалось на оптимизации валютных рисков юридических лиц, но, вслед за корпоративными капиталами, клиентам стало интересно доверять компании и частные деньги.

Георгий КРАСИЛЬНИКОВ, руководитель Дальневосточного представительства Финансового ателье GrottBjцrn - гость «Дальневосточного капитала».

- Георгий, пожалуй, GrottBjцrn - один из самых известных экспертов в области страхования валютных рисков. Как бы вы оценили ситуацию на финансовом рынке?

- Сегодня ситуация на валютном рынке стабилизировалась, но, к сожалению, продолжает оставаться слабо прогнозируемой. На мой взгляд, настало время поменять отношение общества к ведению бизнеса. Понятие «страхование рисков» в российском бизнесе основано на спекуляциях в погоне за непрерывным увеличением прибыли, проще говоря, страхуют не финансовый результат, а курс валюты. Основное возражение такое: «Вот мы курс застраховали, и когда он растет, нам хорошо, а когда падает, мы про- играли». Европейский бизнес давно усвоил уроки и принял правильное решение: делать акцент на получении просчитанного экономического эффекта таким образом, чтобы в итоге не потерять ни единого цента. Мы успешно сотрудничаем с представителями европейского бизнеса и стремимся привить культуру прогнозирования финансового результата и российскому бизнесу.

- Расскажите про особенности вашего подхода?

- Основываясь на многолетнем опыте, мы разработали собственную уникальную систему - анатомию страхования финансовых рисков. Ее суть заключается в том, что мы помогаем клиенту разобрать свой бизнес на составляющие и проанализировать каждый отдельный сегмент на предмет валютных рисков с целью получения прогнозируемого финансового результата. В качестве приятного дополнения появляется возможность зарабатывать на свободных рублях. Стоит отметить, что GrottBjorn не аффилировано ни с одним банком и не является частью какой-либо финансовой группы, в составе которой есть банк. Такая независимость необходима для исключения возможного конфликта интересов по конверсионным операциям.

- Георгий, для кого наиболее актуально применение страхования валютных рисков?

- Валютным рискам больше всего подвергаются те компании, которые импортируют либо экспортируют свой товар, или же несут часть операционных расходов в иностранной валюте. Если на понижении курса теряет экспортирующая компания, то при повышении курса - импортирующая компания. Кроме того, часть бизнесменов ведут расчеты в рублях, но с привязкой цены к курсу, например, на дату платежа. И если бизнес-процессами на предприятии мы можем управлять сами, то на колебания курса повлиять не можем. Из-за этого невозможно заранее предугадать, будет ли та или иная сделка прибыльной, не понесет ли предприятие убытки из-за переоценки продукции, сырья и комплектующих. Страховать предприятие и не допускать финансовых потерь от резкого изменения внешних факторов - и есть наша задача.

- То есть вы создаете для каждого клиента подушку безопасности для капитала?

- Можно сказать и так. Мы даем клиенту не просто конкретный инструмент, а учим понимать, к каким последствиям приводит то или иное его действие. Благодаря такому глубокому погружению в любой ситуации клиент видит несколько сценариев развития событий и знает, как скорректировать свои решения, исходя из рыночной конъюнктуры. Еще что важно: если у клиента что-то меняется, мы корректируем под настоящие реалии ранее разработанную модель, оказывая полное сопровождение на всех этапах сотрудничества. Вплоть до обучения конкретного специалиста компании клиента всем необходимым азам работы в данной сфере.

- Относительно недавно вы начали работать и с частными капиталами. Почему?

- Люди, проработав с нами несколько лет, стали все чаще задавать нам вопросы по поводу личных финансов - как использовать накопленные средства, куда вложить. Мы подошли к вопросу с присущей нам основательностью и сделали продукт, как для себя. Такой, в который мы бы сами не побоялись принести свои деньги. Я имею в виду индивидуальные инвестиционные счета - с одной стороны, человек увеличивает свой капитал, с другой - экономит на налогообложении.

 


 

 

Юрий РОГОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2019 год. 

Теги: grottbjörn  финансы 


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