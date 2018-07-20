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15 Февраля 2012, 13:36 | Рынки

Дефицит спецов усиливается

Рынок по-прежнему принадлежит соискателю – таков основной итог 2011 года. Поэтому рекрутеры в прямом смысле охотятся за головами, а работодатели ищут новые способы стимулирования и развития персонала. При этом с новыми проектами компании пока осторожничают – не успел бизнес оправиться от одного финансового кризиса, как на горизонте замаячил новый. И это не может не сказываться на бизнес-активности.

Поступательные тенденции

Если говорить в целом о тенденциях-2011, то прошлый год на рынке труда региона стал продолжением предыдущих двух лет – дефицит квалифицированного персонала усиливался. Однако в то же время, как отмечает Елена РАУД, директор кадрового агентства «Успех» во Владивостоке, в привлечении специалистов компании демонстрировали высочайшую степень взвешенности, и часто сроки принятия решений по заказам превышали все разумные пределы. С инвестициями в персонал работодатели тоже не спешили.

Надежда ИСУПОВА, руководитель группы по подбору персонала «АНКОР Энерджи» (Южно-Сахалинск), говорит, что при подборе персонала на ключевые должности все чаще приходилось сталкиваться с ситуацией, когда не компания выбирает лучшего кандидата из числа представленных, а кандидат выбирает наиболее достойное предложение. «На высококвалифицированных менеджеров высшего звена рекрутерами ведется настоящая охота. Их сложно привлечь возможностями профессионального развития, масштабностью проекта, получением опыта работы в международной команде. Как правило, всё это у них уже есть. Поэтому при выборе предложения о работе одним из ключевых факторов для кандидатов является размер заработной платы, система премирования, а также социальный пакет, предлагаемый работодателем: обеспечение жильем, дополнительное медицинское обеспечение, корпоративные ипотечные и пенсионные программы и многое другое», – говорит она.

Продажники по-прежнему в цене

Самыми востребованными специалистами, как и в прошлые годы, остаются продажники. «Согласно нашим данным по количеству вакансий и наиболее востребованным отраслям, пальму первенства в 2011 году в Приморье удерживают продажи, далее следует банковская и инвестиционная сферы, а также область информационных технологий», – говорит Ксения НЕСТЕРЕНКО, директор филиала HeadHunter на Дальнем Востоке.

Елена Рауд отмечает, что, как всегда, в 2011 году были востребованы коммерсанты и программисты. «Мы отметили всплеск спроса на специалистов по управлению персоналом. Больше, чем в предыдущем году, работали по маркетологам. Также хотим отметить явно выраженный спрос на первых руководителей. Произошел некоторый возврат на прежний уровень офисного вспомогательного персонала (который оптимизировали в 2008-м)», – рассказывает директор КА «Успех» во Владивостоке.

На хабаровском рынке в 2011 году в связи с открытием новых медицинских центров, были выгодные предложения для врачей и медицинских работников. Отмечен также весомый рост предложений для специалистов различных уровней в области IT-технологий. По-прежнему не остаются без работы специалисты в области продаж. «Компании стали подходить к развитию бизнеса более системно, поэтому появились такие предложения, как контролер по описанию бизнес-процессов, – говорит Наталья ПАЛУШИНА, директор агентства «Успех» в Хабаровске.

В компании АНКОР-Энерджи отмечают наиболее острую потребность компаний в инженерно-техническом персонале.

Зарплаты подросли

Был отмечен в прошлом году и некоторый рост заработных плат. Елена Рауд говорит об 15-20% увеличении. Надежда Исупова также отмечает общий рост не более 15%. «Однако это не касается заработных плат топ-менеджеров в нефтегазовой отрасли – они растут и будут расти всегда. Это неизменная тенденция, обусловленная реалиями рынка труда, – комментирует она.

Несколько выросла в 2011 году (по сравнению с 2010) и планка самых высоких зарплат, с которыми приходилось сталкиваться рекрутерам. Самая высокая зарплата в заказах, по которым работали в агентстве «Успех», составила 400 тыс. руб. По данным компании HeadHunter, максимальная заработная плата, которую предлагали кандидатам в Приморском крае, составила 200 000 рублей. На такую зарплату могли рассчитывать топ-менеджеры в сфере ретейла. Высокие, более 150 000 рублей в месяц, зарплаты предлагались также менеджерам высшего звена на производственных предприятиях.

В Хабаровске больше всего выросли зарплаты у программистов – на 50-60%, высокопрофессиональные директора по персоналу в этом году стали стоить дороже на 30%. В сфере торговли зарплаты повысились на 10-50%.

Новые профессии

Появились в этом году запросы и на новых для регионального рынка труда специалистов. Как говорит Наталья Палушина, в Хабаровске это – энергоаудитор: в этом году было несколько предложений для таких специалистов. К новым вакансиям на рынке труда можно также отнести начальника инженерных изысканий, старт-менеджера в сфере строительства и управления торговыми центрами, сервис-менеджера, инженера-технолога в сфере пищевого производства. Более открытыми к внешнему рекрутингу стали гостиничный и ресторанный бизнес.

В Приморье среди новых профессий Ксения Нестеренко отмечает тестировщиков. «Тестировщик – это специалист в ИТ-сфере, который осуществляет проверку готового продукта на предмет соответствия заданным характеристикам и отсутствия неполадок в работе программы. Эти специалисты последними стоят перед запуском программного продукта. Они требовались в этом году приморским компаниям впервые», – говорит она.

Надежда Исупова констатирует, что в 2011 году налицо существенное увеличение спроса на специалистов, имеющих опыт работы в промышленной эксплуатации, в то время как в предыдущие годы наблюдалось значительно большее число вакансий в области строительства крупных нефтегазовых объектов. «Это связано с тем, что в настоящее время проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», крупнейшие в области, из стадии строительства перешли в активную фазу эксплуатации», – комментирует эксперт.

Можно говорить о том, что увеличивается и мобильность специалистов на рынке труда. Агентство «Успех» во Владивостоке, например, в прошлом году впервые работало по заказам со всей России. «Мы выполнили проекты на Нижний Новгород, Омск, Новосибирск, Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Братск, Новокузнецк, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Красноярск, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, – говорит Елена Рауд. – Чаще на Дальний Восток стали приглашать специалистов из других регионов. Обусловлено это все тем же дефицитом. Чаще всего специалистов приглашают из Москвы. И, кстати, они стали более охотно рассматривать работу в Приморье. Мы оцениваем это как повышение привлекательности нашего региона с точки зрения работы на временном проекте».

Надежда Исупова также говорит, что в силу нехватки специалистов на локальном рынке труда, компании привлекают их из других регионов России. Основной сложностью привлечения персонала на сахалинские нефтегазовые проекты является необходимость переезда – на Сахалин люди едут неохотно. Все-таки более приоритетными регионами для релокации у россиян по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург, Центральная Россия. Для компаний, участвующих в реализации сахалинских нефтегазовых проектов, вопрос привлечения специалистов из других регионов будет актуальным всегда. Связано это с острой нехваткой специалистов на рынке труда. Кадровая проблема отрасли на Сахалине обусловлена в первую очередь отсутствием высших учебных заведений, выпускающих квалифицированных инженеров.

В Хабаровске готовность оплачивать переезд и снимать жилье для профессионалов из других регионов действительно стала тенденцией. В основном приглашают специалистов топ-уровня.

Во Владивостоке крупный бизнес, по словам Ксении Нестеренко, стремится использовать новейшие методики управления, которые уже отработаны в западных регионах России. Кроме того, грядущий саммит АТЭС влияет на то, что во Владивосток все больше привлекают специалистов из других регионов России. «Чаще всего при помощи инструментов онлайн-рекрутмента на нашем сайте приглашают специалистов на топовые позиции: управляющие директора, начальники отделов, инженеры и т. п.», – отмечает эксперт.

Перспективы-2012

«Явно прослеживается движение персонала из компании в компанию: средний срок работы специалиста на одном месте сократился с 3-4 лет до 2 лет, – говорит Наталья Палушина. – Все больше соискатели обращают внимание на наличие «белой» зарплаты и  дополнительного соцпакета. Будет расти потребность в специалистах в сфере информационных технологий и телекоммуникаций (беспроводные технологии, внедрение и развитие ERP-систем и др. программисты УПП И УТ), финансов и инвестиций (банковская розница), медицины, производства (инженеры и технологи). Следовательно, для удержания квалифицированных сотрудников компаниям придется тратить все большее количество денежных средств, разрабатывать эффективные мотивационные программы, более гибко подходить к требованиям по опыту кандидатов, а также снимать возрастные ограничения».

«Учитывая текущие планы клиентов по расширению производств, мы ожидаем появления большого количества вакансий в области проектирования по основным техническим направлениям: ПГС, электрика, механика, КИП, ОВиК и др, – говорит Надежда Исупова. – Такие вакансии появляются в работе уже сейчас, поэтому с уверенностью можно прогнозировать увеличение спроса на высококвалифицированных специалистов такого профиля в будущем году. Объем потребностей в персонале строительного и производственного направлений нефтегазовой отрасли, вероятнее всего, останется без изменений».

Компания HeadHunter на Дальнем Востоке сразу после январских каникул прогнозирует дальнейший рост активности соискателей и работодателей. «По нашим оценкам, заработные платы будут расти во всех отраслях, но здесь многое будет зависеть от экономического состояния региона и ряда нюансов, – говорит Ксения Нестеренко. – К примеру, изменение уровня импорта, прямо пропорционально потребности в специалистах из области продаж и маркетологах, и обратно пропорционально потребности в производственных работниках, рабочих и технологах. Тем не менее снижения заработных плат мы не прогнозируем ни в одной сфере в первом полугодии 2012 года».

Елена Ардальянова, «Дальневосточный капитал».

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