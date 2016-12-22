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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Качество продуктов питания в ДФО остается за скобками
Если посмотреть статистику производства продуктов питания в России, то цифры при всех неудачах сельскохозяйственных сезонов, природных катаклизмах и неблагоприятных экономических факторах все же выглядят не столь плохо. По крайней мере, сегодня уже можно составить целый перечень отраслей сельского хозяйства и переработки продуктов питания, демонстрирующих динамику роста вплоть до показателей полной обеспеченности регионов отдельными продуктами. Правда, Дальнего Востока столь высокие показатели пока в основном не коснулись, тем не менее и здесь, на окраине страны, есть некоторые свои обнадеживающие результаты. Но вот только качественные характеристики местных продуктов в этих показателях часто остаются за скобками.
Спрос - критерий качества?
Впрочем, о качестве, судя по обилию новых нормативных документов, техрегламентов и прочих законов, регулирующих производства, все-таки заботятся на государственном уровне. Например, еще один законопроект «О производстве органической продукции в РФ», подготовленный недавно Минсельхозом РФ совместно с комитетом Госдумы по аграрным вопросам, направлен на поддержку отечественных фермеров, производящих экологически чистые продукты. И, конечно же, на защиту (в который раз!) покупателей от обмана производителей, в рекламных целях маркирующих свой товар надписями: «био», «органик», «экологически чистое».
Вопрос о том, насколько новый закон на практике обеспечит качество тех продуктов, которые попадают в эту категорию, сегодня выглядит спорным. Ведь даже такой закон, как Техрегламент на молочную продукцию, принятый несколько лет тому назад, реально не смог защитить потребителя. Не секрет, что молочный рынок наводнен продуктами с недостоверной информацией на упаковке, а проще говоря фальсификатами, производители которых фактически остаются безнаказанными.
Сегодня чиновники, специалисты различных ведомств часто апеллируют к покупательскому спросу как некоему критерию качества. Раз покупатели выбирают тот или иной продукт, значит он заслужил доверие потребителей, что, собственно, и свидетельствует о его качестве. Ну не будет же покупатель отдавать предпочтение некачественному товару! Но эта логика, судя, например, по разразившемуся весной этого года скандалу на молочном рынке Приморского края, лишь формально отражает положение дел и вовсе не приводит к реальной защите потребителя.
Как уже сообщалось в СМИ, исследование восьми проб молока питьевого, отобранных в гипермаркете «В-Лазер» во Владивостоке, в том числе молока «Фермерское подворье» предприятия-изготовителя ОАО «Хладокомбинат» из Благовещенска, было проведено по инициативе некоммерческой организации «Союз животноводов Приморского края» на базе Центра гигиены и эпидемиологии Приморского края. Результаты исследования тогда показали, что продукт этого производителя со сроком хранения 45 суток, на упаковке которого было написано слово «молоко» и указана жирность 3,2%, не содержал молочного жира вообще. При этом жирность напитка соответствовала указанным параметрам на упаковке.
В этой истории интерес вызывает даже не сам факт обнаружения фальсификата, а последовавшая реакция потребителей. Поверить в то, что их обманывали, причем, возможно, на протяжении длительного периода времени, покупатели в массе своей оказались не готовы. В этой «войне» им стали понятнее объяснения в духе «недобросовестной конкуренции», выбивающей с рынка дешевый продукт, которые так активно распространяла торговля, не желавшая лишаться хорошо продаваемого товара. Причем в «недобросовестные конкуренты» в массовом сознании попали вовсе не производители дешевого по цене фальсификата, а животноводы, предлагавшие на рынке свой натуральный продукт, естественно дороже.
Своеобразной и весьма действенной защитой производителя фальсификата оказалась и молчаливая позиция Роспотребнадзора при явно недостаточном освещении в СМИ развития событий. Этим, кстати, весьма удачно воспользовался сам благовещенский «Хладокомбинат», подавший иск в суд о защите чести и достоинства, который он, естественно, благополучно проиграл. Но тут оказалось важным даже не столько судебное решение, сколько сам факт обращения в суд. Об этом факте узнали многие потребители, а вот о результате разбирательства в суде - совсем немногие. Эта «война» была проиграна «Союзом животноводов» и стоящей за ним администрацией Приморского края, прежде всего, информационно. Как уверяют продавцы, продажи молока «Фермерское подворье» не снижались ни на одном этапе развития этой истории.
«В последнее время проблема ложной или вводящей в заблуждение маркировки пищевых продуктов становится все более актуальной, - говорит и. о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна ДЕТКОВСКАЯ. - Производство и реализация некачественной фальсифицированной и контрафактной продукции наряду с намеренным введением потребителя в заблуждение относительно свойств и происхождения продуктов способствует недобросовестной конкуренции на продовольственном рынке и может наносить прямой ущерб здоровью населения».
Стабильная забраковка
Роспотребнадзор в Приморском крае только за 9 месяцев нынешнего года уже забраковал 625 партий объемом 9 272 кг. В год саммита АТЭС объем забракованной продукции составил едва ли не рекордные показатели - 37 119 кг. Для сравнения годом ранее было забраковано 1 012 партий объемом 6 496 кг.
Собственно, эти показатели не являются исключительными данными одного региона. Они скорее отражают общую тенденцию - примерно такую же картину показали и в Роспотребнадзоре Амурской области. В ходе проведения там контрольно-надзорных мероприятий на объектах, осуществляющих деятельность по производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли пищевыми продуктами, за 9 месяцев уже снята с реализации 191 партия неудовлетворительного продовольственного сырья и пищевых продуктов, а в прошлом году таких партий в регионе было 305.
«При проверках факты недостаточной информации на упаковке не установлены, - поясняет руководитель Управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга КУРГАНОВА, - однако достаточно часто фиксируется отсутствие на упаковке информации, обязательность предоставления которой установлена техническими регламентами (дата изготовления, срок годности, наименование и адрес производителя, срок хранения и др.)».
ХАССП на пороге
В этой ситуации страна активно реформирует техническое регулирование. Как пояснили в приморском Роспотребнадзоре, целью реформ является разработка обязательных горизонтальных технических регламентов. Их довольно много, и часть из них уже принята. Считается, что эти документы будут способствовать устранению торговых барьеров между странами ЕС и Россией в условиях ВТО. С 1 мая 2014 года вступают в силу Технические регламенты Таможенного союза на пищевую продукцию: «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности мяса и мясопродуктов». Кроме того, на предприятиях пищевой промышленности предусматривается внедрение системы менеджмента безопасности, основанной на принципах ХАССП. Для внедрения этой системы предусмотрен переходный период до 15 февраля 2015 года.
«Тут для предприятий возникают некоторые сложности, потому что нужно разрабатывать систему, обучать специалистов, менять психологию людей, - говорит руководитель органа по сертификации системы ХАССП Приморского центра сертификации Александр ФЕЙГИН. - В европейской части страны, где работает много иностранных компаний, крупных торговых сетей, российских производителей, реализующих продукцию в страны ЕС, это часто пройденный этап. Сейчас они идут дальше, к более жестким стандартам ИСО. У нас в Дальневосточном регионе предприятия, внедряющие систему ХАССП, можно по пальцам пересчитать. В Приморском крае, если не считать рыбную отрасль, на 700 предприятий не больше 10 имеют эту систему. В то же время предприятие, которое не внедрит ее и не будет поддерживать, просто не сможет дальше существовать».
Предприятия рыбной отрасли ДФО, уже давно работающие с мировым рынком, систему ХАССП в последние годы активно внедряют. Специалисты, как правило, прошли необходимое обучение. И в общем-то, их продукция не вызывает нареканий со стороны иностранных партнеров. Тем более разработанная в США система ХАССП, которой в Европе придают важное значение, Азию по большому счету еще не завоевала. По крайней мере, на предприятиях рыбной отрасли говорят о давних отношениях с партнерами, возникших до внедрения этой системы безопасности.
«У нас система ХАССП разработана с 2008 года, она действует, но пока еще не в той электронной системе, как это требуется. Мы ее только внедряем, - пояснили в ООО «Тунайча» в Южно-Сахалинске. - Иностранные предприятия, с которыми мы работаем, а это в основном Китай и Южная Корея, прежде чем закупать какую-либо продукцию, присылают своего представителя. Они знакомятся с производственным процессом, самим предприятием и по результатам осмотра делают выводы, брать продукцию или не брать. Их не интересует, по какой системе мы выпускаем. А вот европейский рынок по системе ХАССП работает давно. Но Азия пока никаких претензий не предъявляет».
Сегодня рыбодобывающие и перерабатывающие предприятия, учитывая потребности рынка, завоевывают его скорее качеством своей продукции. Компания «Тунайча», выпускающая икру в соответствии с ГОСТом, с этого года отказалась даже от двух разрешенных консервантов, перейдя на технологию глубокой заморозки икры. «Мы уходим от консервантов, оставляя только соль», - говорит технолог предприятия. Качество этой продукции строится не только на особых свойствах сырья и технологиях его переработки, но и учитывает культуру потребления, национальные традиции.
«Мы выпускаем по ХАССПу живые моллюски и продаем их за рубеж, - говорит главный технолог компании «Акватехнологии» в Приморском крае Юрий ТЕПЛОВ. - Но мы весь ассортимент еще не охватили этой системой. Пока в этом плане еще работаем. ХАССП - это система безопасности. Но мы и так выпускаем безопасный продукт, который 15 лет завоевывал рынок. И это не дешевая продукция. Ценители этих морепродуктов есть на японском рынке, и там конкурируют многие производители. Если вы хотите продавать за рубеж продукцию, то у каждой страны есть свои требования - так называемые ИСО. Японец взял ракушку, положил ее в свой соус и принял это как стандарт вкусовой. Есть, конечно, ХАССП, а есть еще рынок, который нужно завоевывать качеством сырья, готового продукта, ассортиментом. Это большой круг вопросов».
Цена - главный ориентир
Если производители, сориентированные на внешние рынки, уже несколько лет работают над внедрением этой системы, то те пищевые предприятия, которые поставляют продукцию на внутренний рынок, только приступают к этой работе. Для многих из них это сложное и дорогостоящее дело.
«Безусловно, это нужные преобразования для любого пищевого предприятия. Подобные меры призваны повысить культуру производства, значительно уменьшить риски производства некачественных продуктов. Мы уже вошли в ВТО, это очень важный шаг для развития экономики, для взаимодействия с иностранными партнерами и выхода отечественной продукции на зарубежные рынки. И, конечно, наша продукция должна соответствовать общепринятым мировым стандартам, - считает Виктор МАРЧЕНКО, председатель совета директоров группы компаний «Зеленые листья». - Компания «Зеленые листья» уже приступила к внедрению системы ХАССП на своих заводах. На мой взгляд, это необходимая мера и потребитель от этого только выиграет. Понятно, что для этого производители должны соблюсти целый ряд качественных показателей, внедрить новые технологии, повысить качество. Это требует определенных затрат, но и отдача от расширения географии продаж тоже вырастает значительно. Это возможность для наших производителей выйти на внешние рынки. Например, мы создали и запатентовали щадящий способ обработки живого молока - тиндализация, которая позволяет максимально сохранять полезные свойства и значительно увеличить срок хранения - до 60 дней. На эту технологию мы получили патенты не только в России, но и в странах АТР».
«Система ХАССП сложная, но если порядка будет больше, то качество если не лучше станет, то, по крайней мере, будет стабильным», - считают в компании «Надежда 95» во Владивостоке.
В то же время параметры качества продукции часто диктуются покупательской способностью населения. Эксперты отмечают, что 62% москвичей при покупке продуктов питания ориентируются на цену, а в регионах эта цифра доходит до 90%. Именно поэтому, например, охлажденное мясо в качестве сырья практически не используется на Дальнем Востоке.
«Если выпускать продукцию так, как это написано в технологии производства, допустим, докторской колбасы, то это будет, конечно, экономически не выгодно, - говорят в компании «Надежда 95». - Себестоимость продукции будет настолько велика, что просто не будет никаких продаж. Если брать соотношение цены на колбасу на примере Краковской, то в Москве она есть по цене 550 рублей за кг, а цена Краковской колбасы в Приморском крае порядка 220-250 рублей. Соответственно, там говорят, что делают колбасу из чистого мяса. В это можно поверить с учетом того, что 1 кг мяса там стоит в среднем 200-230 рублей. У нас таких цен нет. Можно сделать колбасу и за 500, и за 1000 рублей за кг, но она никому не будет нужна. Если бы потребитель был готов, то наверняка каждое предприятие было бы заинтересовано производить продукт качественный и продавать его по той цене, по которой это должно быть».
Впрочем, проблема сырья сегодня едва ли не самая сложная для переработчиков. При том уровне обеспеченности сельскохозяйственной продукцией собственного производства, который имеется в регионах ДФО, зависимость от ввозимого сырья остается довольно высокой.
«Мы сами, конечно, не производим мясо в тех объемах, которые перерабатываем, поэтому завозим его из других регионов, а также используем импортное мясо, - говорит соучредитель мясокомбината «Серышевский» в Амурской области Дмитрий МЕЛЬНИЧЕНКО. - В принципе, свинина в основном отечественная и белорусская. Но говядины, к сожалению, мало на внутреннем рынке, поэтому блочное мясо тоже перерабатываем. У нас есть колбасы, которые производим по ГОСТам, а есть те, которые производятся в соответствии с ТУ. Конечно, пользуемся и добавками, и заменителями, но в разумных пределах. Мы не гонимся за рекордными выходами, чтобы удешевить продукцию в ущерб качеству. В этом году население больше сдает говядины, и мы увеличиваем долю мяса на кости, меньше используем блочное. А местное мясо само по себе качественнее, и при его использовании качество колбасы становится гораздо выше».
Наводнение на Дальнем Востоке заметно повлияло на сырьевую базу дальневосточных переработчиков, и, очевидно, эта ситуация будет сохраняться еще не один год. Амурская область оказалась фактически без кормов, что привело к забою сельскохозяйственных животных, особенно в частном секторе. И если мясоперерабатывающие предприятия получили дополнительные объемы качественного сырья, то вот молокоперерабатывающие предприятия существенно потеряли в обеспеченности местным натуральным сырьем.
Елена АБАШЕВА. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2013 год.
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