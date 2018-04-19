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16 Мая 2018, 10:58 | Рынки

В Приморье ждут новых производителей органических продуктов

Спрос на российские органические продукты высок, он значительно, как считают в Союзе органического земледелия, превышает предложение

Интерес к органическим продуктам растет большими темпами во всем мире. В России их рассматривают не только как полезные продукты для внутреннего потребления, но и как высоко востребованную продукцию за рубежом, способную стать источником поступления валюты в страну и укрепить влияние отечественных производителей на мировых рынках. Благо спрос на российские органические продукты высок, он значительно, как считают в Союзе органического земледелия, превышает предложение. Ведь в России всего 70 сертифицированных органических сельхозпроизводителей и 0,12% сельхозземель (246 тыс. га) сертифицированы как органические по международным стандартам. При этом ограничивающим фактором в развитии экспорта в Союзе называют то, что этот рынок является только рынком сельскохозяйственного сырья. «С продуктами переработки и с готовой продукцией нас на этом рынке не ждут и не примут. Основные конкуренты - Украина, Казахстан и т.д.», - отмечают его эксперты.

Первые пробы

В этом отношении азиатский рынок выглядит более привлекательным для экспорта российской органической продукции, чем европейский и США. Как известно, качество российских продуктов питания высоко ценят в Китае. И не только готовых продуктов. Последние десятилетия на Дальний Восток, прежде всего в Приморский край и Еврейскую АО, активно шли китайские производители, инвестировавшие в сельхозпроизводство. Одним из главных преимуществ Дальнего Востока в этом отношении является экологическое состояние природных ресурсов, которое высоко оценивается странами с интенсивными агропромышленными технологиями. У нас сейчас многие хозяйства используют химические препараты, те же пестициды, довольно ограниченно из-за их высокой стоимости. Кроме того, мы имеем много не задействованной в производстве земли, а на той, что используется, не часто применяют эти самые интенсивные технологии. Поэтому земельные ресурсы у нас в значительной степени экологически чистые, как, собственно, и вода.

В общем, первые сертифицированные органические сельхозпроизводители на Дальнем Востоке - это компании с иностранным участием. Пару лет тому назад производство растениеводческой продукции в самом широком ассортименте сертифицировала по американскому стандарту китайская компания Bri-Wester Trading, в России зарегистрированная в Михайловском районе Приморского края, и указавшая земли этого района в качестве полей, используемых для органического земледелия. Еще раньше, более четырех лет тому назад, хорольская компания «Фермер» сертифицировала по этому же стандарту производство риса.

Впрочем, производят ли эти компании в действительности органическую продукцию, сказать сложно. По крайней мере, контроль за состоянием земельных ресурсов, сертифицированных под это производство, местными контролирующими органами не осуществляется. Да и самих контролеров как таковых пока еще нет. Возможно, этот контроль осуществляет тот зарубежный орган, который предоставил сертификат. Но информация об этом отсутствует. В то же время, Илья КОВРИГИН, руководитель ООО «Фермер», ранее говорил, что выдержать стандарт органического земледелия здесь сложно по нескольким причинам, среди которых первостепенное значение имеет тесное соседство с производителями неорганического риса, не позволяющее сохранить необходимое для такого производства состояние почвы.

Ориентир на экспорт

Но, несмотря на все возникающие нюансы, интерес к этому виду продукции, подстегнутый спросом в соседних странах, растет у дальневосточных сельхозпроизводителей. Стоит отметить и довольно высокую маржинальность этого производства при определенных условиях, что также служит стимулом для его развития. Специалисты говорят, что разница в маржинальности, по сравнению с традиционным продуктом, доходит до 80%. В Приморском крае в недалеком будущем ожидается появление новых производителей органических продуктов. По крайней мере, о потребности сертифицировать участки земли говорят в Приморской ассоциации сельскохозяйственных экспортеров (Примагроэкспорт).

- Наши партнеры в Японии и Южной Корее очень интересуются органической продукцией, - говорит президент Ассоциации Сергей ДУДНИК. - Для этого нам нужно начать сертификацию, чем мы сейчас и занимаемся. В России нет пока организации, которая смогла бы это сделать, да и соответствующего закона пока тоже нет. Поэтому мы сейчас ведем переговоры с немецкой компанией, сертифицирующей по американскому стандарту, и японской компанией, сертифицирующей по своим стандартам. Есть три стандарта общих - американский, европейский и японский. По одному их этих стандартов проводят обследование, затем выдают сертификат, с которым можно выходить на мировой рынок. Но процедура эта - длительная по времени и довольно дорогостоящая. Мы сейчас выбираем компанию, которая сможет это сделать быстрее и дешевле. По идее, правительство страны должно выделять на это деньги. Несколько компаний - членов нашей ассоциации готовят сейчас свои участки земли под сертификацию, на которых будут выращивать несколько видов органической овощной продукции. Первым этапом нам нужно получить сертификат на землю, вторым этапом - документы на саму продукцию. Спрос на овощи в этих азиатских странах высокий. Они нам дали семена, и первые контейнеры моркови мы отправим им на испытание уже в этом году в сентябре. Это пока не органический продукт. После получения сертификата начнем поставки органических продуктов.

Не очень устраивает

А между тем, законодатели пытаются успеть за набирающей оборот практикой - в начале апреля нынешнего года был принят в первом чтении федеральный закон об органическом сельском хозяйстве. Этот закон эксперты назвали ключевым фактором для развития внутреннего рынка, он установит единые правила игры, очистит рынок от фальсификата, внесет ясность в понятие «органик», защитит маркировку, введет единый логотип. В то же время, этот закон не устраняет некоторых проблем, связанных с экспортом этой продукции. Его принятие создаст новый сегмент органических сельхозпроизводителей - компаний, соответствующих российскому законодательству, но при этом не признанных на международном уровне из-за отсутствия взаимного признания систем контроля и сертификации.

- Некоторые наши ГОСТы приближены к европейским, что нас не очень устраивает, - говорит руководитель Приморского филиала Россельхозцентра Галина БУХАНИСТАЯ, - мы не привыкли в такой системе работать. Сейчас по картофелю ГОСТ евразийский приближен к европейскому. Вроде бы он упрощает ситуацию для сельхозтоваропроизводителя, но по тем же болезням и вредителям нам не понятно, почему таким образом квалифицировано, почему на эти болезни обращать внимание не нужно.

Сейчас региональные отделения Россельхозцентра готовятся включиться в работу по сертификации предприятий, производящих органическую продукцию по российским стандартам. Наиболее активно эту подготовку ведет Приморский Россельхозцентр по понятным причинам - в Приморье есть спрос на этот сертификат среди сельхозпроизводителей. В региональном отделении, по словам Галины Буханистой, уже готовы все документы для сертификации, и с этого года они могут приступить к этой довольно продолжительной процедуре. Правда, пока местные производители если и проявляют интерес, то к мировым рынкам, а значит - к сертификации по мировым стандартам.

В Амурской области, при всей значимости и масштабах растениеводства, пока спроса на сертификацию, по словам руководителя областного Россельхозцентра, не наблюдается по причине слабых контактов региона с иностранными компаниями, заинтересованными в поставках органических продуктов. Впрочем, в этом регионе была попытка сертифицировать производство растениеводческой продукции по американским стандартам пару лет тому назад. Но дальше получения сертификата дело не пошло. А в якутском Россельхозцентре вообще считают, что эта практика - вопрос не самого ближайшего будущего.

В первозданной природе

Но органическое земледелие уже стало фактом не только в производстве продуктов питания по соответствующим технологиям. Параллельно с этим оно становится основой для производства косметики известных брендов, что также востребовано рынком, как российским, так и зарубежным. При этом дальневосточные земли, слабо затронутые вредными производствами, а на многих территориях не затронутые вообще, привлекают своей первозданной природой и экологической чистотой производителей косметики.

Известная сибирская компания Natura Siberica, имеющая основную ферму в Хакасии, остальные три органических фермы, где выращиваются растения для производства косметических средств, разместила на дальневосточных землях: на Камчатке в районе города Петропавловска-Камчатского, в Анивском районе Сахалинской области и на острове Кунашир Большой Курильской гряды. Все они сертифицированы по Европейскому закону органического земледелия, там не используются химические удобрения, гербициды и пестициды, растения собираются только вручную и сушатся естественным путем. Контроль осуществляют соответствующие европейские надзорные компании, которые, как сообщается, минимум два раза в год инспектируют органические хозяйства. Кстати, Natura Siberica сотрудничает с коренными народностями: в Хакасии - с шорцами и хакасами, на Камчатке - с алеутами, эскимосами и эвенами, а на Сахалине - с нивхами.

Фото Андрея САВИНА.

Елена АБАШЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2018 год. 

 

Теги: органическое земледелие 


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