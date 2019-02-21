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21 Февраля 2019, 12:07 | Персона |

"Когда на тебя охотятся, как на дикое животное, вот такие моменты просто так не проходят"

Бизнесмен Игорь Дульнев о том, что пережил в жизни, узнал о бизнесе и увидел в людях

Он живет в трех измерениях. В мире бизнеса - как генеральный директор строительной компании «Восточный луч»; в мире мотоциклов - как байкер «Сарацин»; и в мире боевого братства - как офицер-диверсант. Учитывая, что российский бизнес - это бизнес персоналий, а дальневосточный - тем более, такой подход позволяет лучше понять человека и бизнес-партнера.

Байкер

Что для меня мотоцикл? Это драйв, динамика, риск. Это мир свободы, куда ты уходишь от ежедневных забот, где тебя не держат рамки обязательств и времени. Там иное ощущение свободы и счастья.


 

Там нет интереса к твоему статусу и бизнесу. Знаем друг друга большей частью по «погонялам». Например, как-то на одном официальном мероприятии очень долго смотрели друг на друга с одним из моих товарищей по мотомиру и не могли узнать в цивильных костюмах. Все потому, что виделись до этого исключительно в банданах, коже, с пыльными небритыми физиономиями, а не в тройках и с шампанским в руках. Забавно получилось. Смеялись оба.

Все же байк - это риск. Это нужно понимать и трезво проводить соотношение своих возможностей и последствий. Как в бизнесе. Проводили исследование - из двух групп водителей автомобилей одну обучили вождению мотоцикла и через год сравнили скорость реакции до и после. Оказалось, что у мотоциклистов быстрота принятия решений резко возросла. На мотоцикле скорости другие, и цена ошибки фатальна.


 

 

Стиль

Все мои знакомые удивляются, что я могу быть очень разным. То в рваных джинсах, то в костюме, то в оригинальном свитере. Люблю, когда человек одет элегантно, но опять же, глупо на стройплощадке появляться во фраке.

Что-то подсказывает, что сегодня надо одеться так, а завтра так. Модные журналы просматриваю с удовольствием, но большей частью, чтобы заметить: «В смысле? Кеды - 50 штук! - Да вы с ума сошли!» Нет, я могу их себе позволить, но рвутся точно так же, как и за 2000 рублей. От дорогих очков отказался давно. Летят, как расходный материал.

Женщины

У нас очень красивые женщины. Особенно во Владивостоке. А в отношении к ним я подпишусь под словами Рональда Рейгана, который однажды сказал: «Я примерный семьянин, но ни одна красивая женщина не оставит меня равнодушным.»

Женщина рядом с мужчиной делает его или сильнее, или уничтожает. Жизнь не сводит просто так людей. Как говорится, если повезет с женщиной, то станешь счастливым. А если нет, то - философом. Я - счастливчик с легким уклоном к философии. Ведь многое в этой жизни мы, мужчины, делаем ИЗ-ЗА и ДЛЯ женщин, часто не признавая этого. И часто наши взлеты и падения зависят от того, какая женщина рядом. Бывают моменты, когда сам ставишь на себе большой крест, и очень важно, чтоб кто-то подошел, приобнял и сказал: «Ты чего? Я ж в тебя верю - давай!» И появляется второе дыхание, и ты - прешь, прешь и прешь, сцепив зубы.

 


 

Ну, а твое отношение к женщине возвращается бумерангом. Уж это - аксиома.

Родина

Я четко разделяю понятия «правительство» и «Родина». Поэтому, положив рапорт об увольнении из ВС, я понимал, что отказываюсь служить именно пьяному Ельцину. Так и сказал: «Товарищ командир! Родина знает, где я живу, а этому правительству служить я не буду. Все!».

И еще меня очень сильно задевает, когда говорят: «эта страна». Да, елки-палки, это МОЯ и ТВОЯ страна, а если не так - чемодан, вокзал, Америка!

Для меня патриотизм - это значит защищать свою землю, делать лучше жизнь своих детей, сограждан. Например, я считаю, что с Путиным, как с Президентом, нам очень повезло. Не все идеально, но и жизнь - штука тоже непростая. К сожалению, у нас в России из крайности в крайность кидаются. Умиляют «клавиатурные патриоты». Однажды я написал, что не повышением пенсионного возраста нужно заниматься, а повышением уровня жизни населения. И понеслось! В подготовке Майдана обвинили, во! Напоминают водителя, у которого в машине загорается красная лампочка. Ты ему говоришь, что скоро бензин, масло кончится, а он тебе: «Да ты мне зла желаешь!». Поэтому людей, которые кричат, что у нас в стране ВСЕ прекрасно, патриотами называть глупо. При таких патриотах и врагов не надо.


 

Владивосток

Себя без Владивостока даже не представляю. Ведь и уехать возможность была, и получить Грин-карту в Америку, и когда отказался от нее, на меня многие смотрели как на идиота.

Не в обиду москвичам, но и Москва - не мой город. Может, потому, что туда все время езжу не отдыхать, а решать рабочие вопросы. Как туда слетать расслабиться - не понимаю. Для меня это - как предложить токарю в выходные за станком отдохнуть. Хороший город, но - не мой.

А Владивосток - это море, наши сопки и, прежде всего, люди. Это своеобразная атмосфера бизнеса. Это динамика, такой рабочий драйв. Не в обиду хабаровчанам, но, по-моему, Владивосток больше подходит под столицу региона.

Где родился, там и пригодился. Родной город будет самым лучшим. Питер - это Питер, прямо штамп можно ставить в паспорт: «петербуржец», так же, как и жителю Владивостока. Менталитет!

Рязань. Казань, Псков - прекрасны. Там нужно прожить, понять атмосферу, и только когда ты пропустишь ее через себя, будешь понимать город. Скажи владивостокцу «Шамора» - тут же и соленый привкус во рту, и хруст песка на зубах, запах шашлыка, танцы под луной. Или, «Воевода» - и защиплет кожу от воспоминания о нырянии нагишом в ночную бухту, о гребешке и трепанге под пиво. Вот этот кураж владивостокский понятен только нам.

Ошибки

Считаю, что ошибок в жизни нет. Есть положительный и отрицательный опыт. Перебесись от неудачи. Выдохни. Это как в шахматах: противник тебя опередил, соответственно, ты за доску не хватаешься, и не бьешь его. А быстро просчитываешь контрход, рокировку и в следующий раз комбинацию разыграешь совершенно по-другому, если она появится.

У меня в жизни было три случая, когда не было не то, чтобы ничего, а помимо того, что нет сейчас ничего, еще были обязательства и огромные долги. Когда понимал, что, казалось бы, все, финиш. Но - Dum spiro spero - «Пока дышу - надеюсь». И тогда сам себя за волосы хватаешь, пинка себе - бах! А еще и друзья поддадут дружеский «пинок» для ускорения. И, назло поставившим на тебе крест, поднимаешься выше той планки, откуда рухнул. Вообще, мне очень сильно повезло с теми, кто рядом. Ведь как ты смотришь на мир, так и мир смотрит на тебя. Такие моменты падения - это хороший фильтр, отсеивающий тех, кто к тебе просто так прибился, а кто - реально твой друг.

Возвращаются ли действия человеку?

Однозначно! Я не просто в это верю, я это знаю. В отношении себя руководствуюсь принципом: «Делая добро, бросай его в воду». Не ожидая ничего взамен.

Не то, чтобы я злопамятный, просто наблюдательный. Есть в экономике циклы Кондратьева, подъемов и кризисов, по 3-5 лет и так далее. Так вот, в жизни тоже эти циклы существуют. Человек сделал гадость, и, как мне кажется, ему отпущено пять лет, чтобы это исправить.

Один мой товарищ сказал хорошую вещь: «Просыпаясь утром, молю Бога, чтобы за мои ошибки отвечал я, а не мои дети». Кармическая штука, веришь или не веришь, она реально работает. Особенно в 90-е это было видно хорошо. Приезжали, говорили, почему тебе сделали такое …, а ты не мстишь. И людей не я, жизнь карала, причем так, что и закапывали, и опускали «ниже городской канализации». А месть она как яд изнутри убивает тебя самого.

Армейское братство

Это нечто такое особое. Понятие чести, достоинства, готовности умереть за идеалы. Служил диверсантом в морских частях спецназа. Поэтому задачи у нас часто были - про билет в один конец.

В армии очень быстро определяется, что ты за человек. А в спецназе ты просто «оголяешься». И если ты…, то с боевых подразделений тебя очень быстро спишут, потому что, идя на задание, надо быть уверенным в напарнике. Когда вы с обмороженными руками над костром стоите, согнувшись буквой «зю», делите последний кусок сухаря или патроны, а на тебя охотятся, как на дикое животное, вот такие моменты, они просто так не проходят. Они сплачивают людей чем-то особым.

С развалом Союза часть наших ушла в СОБР, ОМОН, ФСБ, а другая, наоборот, - в бандиты. Флаг спустили, нас всех отправили на улицу, а что мы тогда могли? Хорошо воевать. Ну и… Соответственно, это все делает наши отношения своеобразными и особыми. И, по возможности, 5 июня, в день части, мы собираемся, вспоминаем наши «побегушки», разведвыходы. И там у нас нет действующих ни погон, ни регалий. Мы все оттуда.

Это братство, непростое в своих отношениях, но это братство есть. И когда случается беда, мы стараемся, по возможности, друг другу помогать.

Цель

Заработать деньги, это понятно, это цель любого бизнесмена. Но - не в деньгах счастье. Ведь это только ресурс для достижения других целей. И когда я так говорю, многие ухмыляются, мол, затертая фраза. Я несколько раз был у кромки жизни и смерти. И когда возвращаешься оттуда - по-иному смотришь на ценности жизни. В гробу карманов нет. Не зря Александр Македонский приказал хоронить его с открытыми руками, чтобы показать, что ничего с собой не унес.

Наверное, я идеалист - хочу что-то большое сделать. Очень важно для меня признание людей. Когда сдал дом, а люди говорят тебе «спасибо». Реально, приносят пирожки, тортики в офис. Это так искренне и душевно! Когда решают каждый год отмечать открытие микрорайона, который ты построил. Поверь, что ради этого тоже стоит жить!

На данный момент мы три дома сдали, и сейчас еще 12 поставим. Это для каждого, наверное, мужика важно, чтобы после тебя что-то осталось. «Вырастить сына, посадить дерево и построить дом». У меня замечательная дочь, и я ей очень горжусь. Деревьев я посадил очень много, когда работал в лесоохране.


 

Дома я строил, строю и буду строить. У меня есть еще один проект, пока не буду озвучивать: если все получится, это будет добро для многих жителей Владивостока, особенно работающих в социальной сфере. Вот когда я это все сделаю, вот тогда можно успокоиться. Временно.

Кризис

Сам старт нашей компании. Идея была моя, я собрал двух компаньонов, и мы зашли в программу «Жилье для российской семьи». Во-первых, многие говорили, что это сделать невозможно, причем с таким авторитетом в области строительства, что спорить даже не стоило. А тут приходят трое энтузиастов и говорят: «Да, мы построим за год».

Конечно же, сыграл свою роль и большой кредит доверия ко мне лично. Честное имя в бизнесе стоит очень много и оценивается не только денежным эквивалентом полученной прибыли. Плюс, мы с партнерами подписали соглашение, по которому при невыполнении хотя бы одного его пункта, нас автоматом не просто банкротили, а вгоняли в долги на десятки миллионов рублей. При этом мы перешли дорогу очень многим экспертам в строительстве и администрации, и нам начали ставить всевозможные препоны. Справедливости ради, в органах власти помимо тех, кто пытался мешать, было очень много честных специалистов, которые искренне помогали нам в реализации программы. Огромный им поклон. Так вот… В итоге настал день «Ч», когда нам так подстроили ситуацию, что в момент продажи квартир могли ее сорвать, и мы «влетали» бы на многие миллионы. И мы просто пошли ва-банк. Это был такой риск, такая рулетка - просто «трэш»! В этот день я молился, чтобы прокурорские работники подольше совещались и обедали, ибо расчет был по часам. И к моменту их появления все квартиры уже были проданы. Они приходят - «Остановить продажу!». А уже поздно. В итоге - люди сегодня живут в новых квартирах.

Сотрудники

В сотрудниках ценю профессионализм и порядочность. Причем порядочность я бы поставил раньше. Потому что моя жизнь показала, что из хорошего человека специалиста сделать можно, а вот из хорошего специалиста, если он «г», хорошего человека уже не сделаешь.

Я считаю, что у нас очень хорошая команда подобралась, очень дружный коллектив.

Партнеры

Прежде всего, преданность. В самом начале я сказал своим партнерам: «Парни! Запомните! В большинстве своем бизнес рушится из-за внутренних распрей. Как только кто-то из нас решит обмануть ближнего - это будет началом распада нашей компании!» Ну, и важно умение договариваться. Часто, когда мы совещаемся, сотрудники боятся заходить - крики, вопли, лексика, ненормативная и все думают, что мы ругаемся. Вначале и мы иногда так считали. А потом мы поняли - надо пары выпустить. По крайней мере, через это мы находим решение.

Ну, мы еще и очень разные люди. Мои ценности, мировоззрение, их ценности, мировоззрение - это небо и земля. Может быть, поэтому у нас все и получается. Это как в машине, когда-то нужен ключ на 10, в другой раз - на 12, в третий - на 22. Так и мы, в зависимости от компетенций друг другу делегируем полномочия. Умение понимать, чья сейчас партия и чей «выход», делает нас успешными как команду единомышленников.

Подрядчики

Здесь ценно умение находить точки соприкосновения, взаимовыгоды, держать слово и профессионализм. В отношении всех наших партнеров это работает. Если б они были другими, мы бы с ними не работали.

Конкуренты

Честная конкуренция заставляет быть в тонусе, действовать творчески, дает ощущение жизни. Заставляет думать. Как говорится, «на то и волк в лесу, чтоб заяц ушами не хлопал».

Смотря на некоторых конкурентов, вспоминаю поговорку: «Умирая от голода, не умри от жадности». Я видел много случаев, когда теряли бизнес из-за этого. Ну а когда начинают конкурировать нечестно, используя административные ресурсы, грязные методы рекламы, это, я считаю, уже подленько.

Мечта

Вот реально у меня проблема с мечтой. Есть задачи. А мечты нет. В принципе, основополагающие моменты, которые положены мужчине, я достиг. Поехать куда-то? Можно прямо сейчас спуститься, взять билет и куда-нибудь улететь. Проблема со временем. Так уж получилось, что очень многие проекты заточены именно под меня. Это не то, чтобы я хвастаюсь, но очень часто в бизнесе работают не с компаниями, а с лицами. И сейчас куда-то «упылить» не позволяет очень много заделов на будущее.

А что надо нормальному человеку, без гламурных «прибамбасов»? По большому счету: чтоб было, что поесть и бензин в машине или мотоцикле. Кстати, случай: недавно мой товарищ покупал «Лексус» 570-й. Приехали в салон. Попробовали - понравилось. Он мне говорит: «Ну что ты катаешься на «Прадике», бери тоже!» И надо отдать должное продавцам, они меня почти «раскрутили». Уже идем оформляться, и ловлю себя на мысли, что меня просто «разводят» на покупку. И я говорю себе: «Стоять!» Продавцам: «Парни! Вы - молодцы, за час меня укатали, но не нужно». Ненавижу, когда мной манипулируют.

Важно не то, на чем ты катаешься. Важен потенциал, который у тебя есть, и возможности его использовать для достижения своих больших целей.

Фото Павла Ванифатова

Дмитрий Кожевников.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2019 год. 

Теги: бизнес  Восточный ЛУЧ  персона 


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