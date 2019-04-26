|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 30 Апреля, 14:18 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Раб Сулеев
Предпринимательство
Во-первых, кто такой предприниматель? Есть люди, которые владеют бизнесом, но не управляют им и живут, как правило, за границей. А бизнесом управляют наемные сотрудники. Они являются предпринимателями? Наверное, нет. Или наоборот, человек, у которого какая-то доля в предприятии, и он управляет им. Он является предпринимателем? Тоже нет.
Предприниматель - это человек, владеющий бизнесом и управляющий им. Как я везде и всегда говорю, предприниматель - единственная движущая сила в обществе. Смотрите, у нас существуют три основных класса: предприниматели, наемные работники и госслужащие. Интерес наемного работника - это интерес солдата срочной службы - спрятаться от работы. Как можно меньше работать и как можно больше получить. В этом же заинтересован госслужащий. Предприниматели - единственный класс, который заинтересован больше работать и больше получать.
Предприниматель - это всегда раб своего бизнеса. Иначе он его потеряет. В этом правиле существует единственное исключение - девелопмент. Вы можете построить торговый центр, сдать его в аренду, прекрасно проводить время и получить с него свой доход. Это, с некоторыми оговорками, похоже на сдачу в аренду лишней квартиры. В рентном бизнесе есть свои риски, но они совершенно другого характера.
И, как говорил Маркс, по мере построения капитализма конкурентная борьба обостряется. Это можно было в 90-х, лежа на диване, управлять бизнесом. А сегодня - нет, это во всех сферах уже чувствуют. Говорят: кризис! - но нет, не кризис - конкуренция! Потому что в кризис есть те, кто увеличивает капитализацию своего бизнеса. Например, BELUGA GROUP или ДНС. Слабые и неэффективные уходят, а их место занимают сильные и эффективные.
Розница
Розничная торговля - это самый сложный и жестокий бизнес. Если вы занимаетесь им 14 часов в сутки - получите 2 процента прибыли, 12 - выйдете в ноль, 11 - в минус 1, 10 - в минус 2 процента и так далее.
Да было время, когда «Три Кота» получали 4 процента прибыли, но они просто поймали ситуацию, а когда условия изменились - они «вылетели» с рынка, так как кто-то занимался бизнесом больше, чем они. Это в 90-е можно было заниматься своим делом по 4 часа и иметь двадцать процентов прибыли. Пройдет время, и, занимаясь бизнесом по 14 часов, вы будете получать не 2 процента прибыли, а 0,2. Но розничный рынок емче. Самые крупные и эффективные у нас компании в продритейле - это Магнит и Х5. В «Пятерочке» - их прибыль с оборота - 2,5 процента. Это идеал, к которому стоит нам всем стремиться. X5 Retail Group за 2018 г получил 28,64 млрд рублей чистой прибыли.
Это хорошо или плохо? Наверное, неплохо. Но в рознице вы должны быть готовы к тому, что ваша рентабельность будет постепенно падать, и вы будете должны расширяться быстрее, чем падает ваша рентабельность.
Нам это удается. Для развития мы планируем через пять лет выйти за пределы Дальнего Востока и дальше. Сейчас наша сеть уже представлена в Хабаровском крае, на Сахалине, в Приморье.
Талант предпринимателя
Чего не хватило «Трем Котам»? Почему они ушли с рынка? Таланта не хватило. Труда. Ведь в основе любого успеха - сочетание двух факторов - Труд, умноженный на талант. Если у вас таланта, условно, 100 единиц, то таланта нужна одна единица; если таланта 50, то труда нужно - две единицы.
Талант предпринимателя - это не талант музыканта, это совсем иное. Талант предпринимателя состоит из двух взаимно противоположных вещей. Первое - это интеллект и способность к аналитике, видению будущего. Нужно уметь видеть факты, которые есть сейчас, и видеть существующие тренды, делать из этого выводы, переложив тенденции развития на будущий период. Главное тут - умение заглянуть в будущее, что будет через 5 - 20 лет на рынке. Как изменятся потребности потребителя. И тут важна интуиция, которая является производной интеллекта. Головной мозг должен очень быстро анализировать ситуацию, «синтезируя» все, что ему доступно в информационном поле.
Второе важное условие - умение собирать информацию. Это общение, которое прямо противоположно, например, оперативному управлению. Предприниматель должен ездить, смотреть, читать, получать пищу для ума. А если вы с 8 утра до 10 вечера занимаетесь управленческой деятельностью, вы не будете успевать обрабатывать информацию. Из-за этого вы можете потерять бизнес. Кстати, владелец лидера мирового ритейла, компании Walmart, сам иногда работал водителем грузовика и развозил овощи. Он своими глазами на все смотрел - делал выводы, что так, что не так. То есть, изучал информационное поле.
Генератор идей
- Есть люди - генераторы идей. Вообще, все крупные предприниматели - это генераторы идей. То есть, они получают информацию, понимают, что будет иметь успех, что будет востребовано людьми, и как на этом они смогут заработать.
Предпринимателю еще необходим талант управленца. Потому что, если его нет, вам лучше просто быть портфельным инвестором. На мой взгляд, это моя слабость, я - плохой администратор. Мотивировать людей, их организовывать - у меня этот талант слабее, чем генерация идей.
Чувствовать людей? Нет. Это то, что у меня развито плохо.
Талант
Человека нужно оценивать по тому, насколько он реализовал свой талант. Я знаю человека, который реализовал свой талант на 100 процентов. Евгений Иванович Наздратенко. Если взять его стартовые показатели, он в школе был далеко не на первых местах. Вы сравните речь Миклушевского и Наздратенко, и вы сразу поймете разницу. Ведь были люди гораздо интеллектуально одареннее его, умницы, но именно он смог стать губернатором, многого добился, именно он достоин восхищения. Как Корчагин говорил: жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Страшно, если человек не смог реализовать свой талант. Не реализовал себя.
Друзья
Друг - это, допустим, тот, кто одолжил у тебя денег, их тебе не вернул, а тебе не жалко. В противном случае, это некое такое партнерство. И не ждешь, что он поможет тебе когда-то.
Деньги
- Деньги - это способ реализации собственных возможностей, способностей. В чем меряется сила спорт- смена? В голах. В секундах. А мы свой талант предпринимателя реализовываем посредством денег. То, что я смог то, что не смогли другие. Сама цель какая? Как в рекламе - жажда первенства рождается вместе с мужчиной. Стремление быть первым.
Отпуска в 28 дней я не могу себе позволить. Три недели если - это хорошо.
Деньги - это некий счет на табло, предприниматель работает ради жажды первенства, а деньги сопутствуют. Он хочет завоевывать трофеи, и для этого он жертвует качеством жизни.
Цель
- Каждый предприниматель начинает когда-то думать, куда свои деньги потратить. Кто-то занимается благотворительностью, кто-то развивает спорт, как Галицкий. Раньше строили библиотеки - сейчас они не нужны в связи с развитием Интернета. Кто-то тратит деньги на борьбу с какой-то болезнью. Кто-то защищает животных. Я на данном этапе с этим до конца не определился.
Мне нравится создавать что-то красивое. Красивое здание. Красивый парк, Я, когда избирался депутатом, ставил детские площадки. Это интереснее, чем всем просто раздать деньги. Вот приходили, когда я был депутатом, и все просили…
«Сулеевский» парк
- Для меня вообще эта ситуация - вне моего понимания. Человек, в данном случае я, приобрел землю по тем правилам игры, которые были установлены не им, а властью. Приобрел для строительства. Чтобы что-то построить, нужно вырубить деревья. Если бы я их не вырубил и не построил здание, по тем правилам меня должны были лишить этого участка в связи с нецелевым его использованием. В течение 13 лет я пытался получить документы на строительство, потому что власть одной рукой брала деньги, а другой препятствовала. Пройдя кучу судов, получили порубочный билет, но тут общественность возмутилась, потом губернатор, не имея возможности юридически, заставил меня отказаться от строительства. Он решил обязать предпринимателя отказаться от своего участка, причем я объяснял, что мы хотим соседний участок облагородить, сделать там сквер и парк. Сделать еще лучше. Я был готов вложить в это пять миллионов рублей, я предприниматель, и я не должен этого делать. На этом я потерял более двадцати миллионов рублей вложений.
А некоторые считают, что здесь присутствует некая коррупция, что я воспользовался своим положением, когда был депутатом. Но мало кто понимает, что администрация вообще не может не дать разрешение на вырубку зеленых насаждений, если все предыдущие документы в порядке. Сейчас законодательство сделало гигантский скачок вперед, и если у вас есть участок с целевым назначением строительства, никто не может вам запретить строительство и не дать порубочный билет. Да я вообще думаю, что если б я не был депутатом, то этой ситуации просто не случилось бы.
Что касается сквера. Я никогда не дам вырубить Покровский парк. Я очень люблю деревья, но еще больше не люблю терять свои сбережения. Я себя чувствую как обычный человек, который вложился в долевое строительство, и ему не дали квартиру, потому что мешают деревья.
Цена бизнеса
Предприниматель - это такой человек, который рискует свободой, здоровьем и жизнью в борьбе за успех больше, чем любой человек. Согласны? И вот ему удалось из мелкого выбиться в средний, затем в крупный бизнес, скопить некоторые сбережения. У него их так много, давайте его лишим.
Настоящий предприниматель, он же по крупицам все собирает. Медленно-медленно. Нам тяжело достается каждый рубль.
Для достижения успеха в бизнесе нужно умение на начальном этапе пожертвовать своим потреблением. Бизнес ради бизнеса для вас должен быть, а не для того, чтобы улучшить качество своей жизни. Допустим, цель - создать самый удобный или самый экономичный автомобиль. И долгое время вы не должны деньги изымать из оборота, и вкладывать, вкладывать, вкладывать. Когда у меня был капитал миллион долларов, я продолжал сидеть на «Дошираке», изредка позволяя себе более качественную еду. Только через год я поменял машину и стал позволять чуть больше. Но в процентном обороте должен очень немного тратить на себя. Не больше пяти процентов изымать из оборота.
Чистый Владивосток
- Каким вы воспринимаете Владивосток и каким хотите видеть?
Почему Владивосток так убого выглядит? Как говорится, по Сеньке и шапка. Если у нас человек платит в среднем 3000 подоходного налога в месяц. Что же вы хотите?
И про мусор, как в фильме «Собачье сердце». Кто этот мусор бросает? Сахарозаводчик Полозов?
Чисто там, где не мусорят. Пожалуйста, увеличивайте штрафы. Почему не примут такой закон? Потому, что большинство народа его не примет, а власть ориентируется на большинство, на голоса. А ведь чистоту навести очень просто. Есть такое «крейзи» меню в клубах. Человек пришел, водка стоит столько-то, коктейль столько-то, а сжечь клуб - 5 000 000 долларов. Ты знаешь, сколько стоит выбросить жвачку - 2000 долларов, хочешь - бросай.
И еще, нужно сделать так, чтобы «свинство» стало общественно порицаемым. Можно организовать конкурс: «Самый неряшливый двор», здесь живут, условно говоря, поросята. Конкурс «Поросенок года». Или поощрение - конкурс «Чистюля года». Вообще, это воспитывается с детства - хорошо, брось бумажку, а мы два года не будем тебе покупать ни игрушек, ни сладостей. Кинь.
Каков человек?
- Слаб человек. Есть люди, которые могут себе позволить совершать честные поступки. Говорить правду. Например, ситуация в молодости. Едем в лифте, на полу деньги, человек спрашивает - ваши деньги? я говорю, нет, это не мое. И я вижу его мучения. Он кряхтит, он бы их подобрал, если бы был один. Но я не беру, я не заработал эти деньги. И он взял. Поэтому, у кого есть сила воли, сила духа, могут позволить себе совершать правильные поступки.
И еще, уважение вызывают люди, которые смогли реализовать свой даже маленький талант. Это основной показатель. И сила. Я могу себе позволить совершать правильные поступки. Но всегда стоит помнить - вы кого-то осуждали, как бы вы себя на его месте вели. Вы же не знаете всех обстоятельств, которые довлеют над человеком.
Поступки
- Полно поступков, которые я не хотел бы снова повторить, мне за них очень стыдно до сих пор. Они в основном из молодости. Сейчас я уже могу себе позволить совершать этот некрасивый поступок. В силу жизненного опыта, своих, может быть, возможностей.
Горжусь ли тем, что поддерживаю детей с ограниченными возможностями? Не знаю, как этим можно гордиться. У меня чувство какого-то дискомфорта возникает. Я мало чем жертвую. Когда человек переселяется из трехкомнатной квартиры в двухкомнатную, он жертвует. Я понимаю, что мало чем жертвую. У нас нет в бизнесе мелочей. Потому что именно этого миллиона может не хватить на реализацию какого-то проекта. Допустим, торги, не хватило немного, и ваш конкурент уйдет вперед.
Может из-за этого мне немножко дискомфортно. Я ничего не сделал, только деньги дал. Бог мне дал деньги, я дал их другим людям. За что меня уважать? Я не пересаживаюсь в автобус. Мне нравится жертвовать именно на больных детей, настолько я понимаю, как тяжело их родителям.
Издержки бизнеса
Ко мне большинство обращается за чем? За деньгами. И когда человеку отказываешь, при условии, что ты очень легко можешь ему помочь, как человек относится к этому? Или люди, допустим, оказали вам услугу, они ждут, что им заплатят за нее в десять раз больше, а платят так же, как обычному человеку, то какая возникает реакция? Или, к вам обратились, вы помогли - один, два, три раза, еще раз обратились, вы отказали - что про вас будут говорить и думать? Негодяй.
Возникает дилемма. Помогать всем, выборочно или никому? Если бы я помогал всем нуждающимся, я очень скоро стал бы таким же нуждающимся, как и они.
Если вы будете кому-то давать, вы будете хорошим или плохим? Вы будете еще хуже. Когда дал соседу, а тебе нет.
Сила духа
Я вспоминаю себя в молодости, у меня абсолютно не было тогда волевых качеств. Я был круглым отличником, человеком внушаемым, не имеющим стержня и силы духа. Я учился лучше всех. Мне было стыдно становиться отличником, потому что я был как белая ворона. Тогда слово «ботаник» было ругательным, фактически, значило быть изгоем в своей среде. Тогда я намеренно получал четверки, чтобы не быть круглым отличником. До пятого класса я им был, а потом это было не «комильфо».
Занимался одно время спортом, и в какой-то степени это мне помогло. По мере того как я стал работать, я стал понимать, что могу не реализовать свои способности, если у меня не будет силы духа в новой России. Это как в фильме «Крестный отец», Дон Корлеоне осознал, что у него ума и смелости гораздо больше, чем у других людей, но если он не сделает решительный поступок, он так и будет перекатывать в лавке бочки. Дашь слабину и - ты останешься вон там, а не будешь чем мог бы.
Россияне
- Русские - очень плохие управленцы. Мы управлять не можем, и исполнять не можем. Посмотрите, например, розничные сети. Сеть Лента: гендиректор - голландец, коммерческий-немец, по маркетингу - из Ирландии. Понятно, это менталитет, какой работник лучше - немец или араб?
Семья
- Это те люди, которым ты можешь доверять, с которыми ты можешь быть самим собой. Предприниматель, он не должен доверять никому. Если он будет излишне доверчивым, он потеряет свой бизнес. Но в жизни нельзя постоянно находиться в этом состоянии. Иногда нужно спать. Расслабиться, опустить свою защитную реакцию.
Предприниматель - это очень стрессовая ситуация. Какой самый стрессовый сигнал светофора? Мигающий желтый. Он все время находится в этом состоянии. Чем больше у вас денег, тем больше желающих у вас их вытащить. Криминальных структур, силовых структур, различных общественных организаций. Попрошаек, которые просят у вас со всех сторон. Ваших сотрудников, которые считают, что не вы заработали, а они.
О приморской бизнес-среде
Наши предприниматели - одни из лучших в России, у нас много компаний, которые вышли на федеральный уровень. Тот же ДНС, «Бубль Гум». Тут менталитет предпринимателя выше, чем в среднем по России. В Воронеже, к примеру, компаний такого уровня нет. То есть, у нас силен дух авантюризма, мы - переселенцы, авантюристы. А предприниматель - это авантюрист, в хорошем смысле слова. Человек, склонный к риску. Самое сложное - это поставить на карту и понимать, что без потерь нельзя.
В свое время я стал заниматься крупным рогатым скотом и птицефабрикой. Эта попытка обошлась мне в миллионов 60, птицефабрика - миллионов в семь. Я понял, что это была ошибка, и делать этого не нужно. Сельскохозяйственный бизнес - это вообще уникальная ситуация, когда риски огромные, а выхлоп маленький. Нарушение экономической логики.
- Анатолий Томских о науке бизнеса в науке
- Алексей Симонов: Мы не описываем события, мы формируем реальность
- Раб Сулеев
- Координационно-сложные действия Алексея Дешпета
- Александр Цветников: Владивосток - город 3D
- Во Владивостоке байкер "Сарацин" построил четыре дома и еще 12 поставит
- Человек, который придумал День Тигра
- Евгений Пономарев: В Находку сегодня возвращается молодежный дух
- Мать Игоря Пушкарева обратилась к Владимиру Путину
- Президент Республики Корея примет участие в ВЭФ-2017 во Владивостоке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.