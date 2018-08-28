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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 03:22 |
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Евгений ПОНОМАРЕВ, генеральный директор ООО "Стивидорная компания "Малый порт": В Находку сегодня возвращается молодежный дух
Собственники бизнеса, предприниматели, руководители новых компаний все больше внимания придают и социальной стабильности в коллективах, и бытовой удовлетворенности работников, и позитивной атмосфере в поселке или городе, где живут их семьи. Помимо всего прочего, эти нематериальные активы становятся весомыми аргументами в соперничестве за кадры.
О жизни производственной компании в социуме, благотворительности и месте творческой инициативы «Дальневосточный капитал» разговаривал с генеральным директором ООО «Стивидорная компания «Малый порт» Евгением ПОНОМАРЕВЫМ.
- Евгений, что там Черное море и Крым… Ранним утром въезжала сегодня в поселок Врангель и не могла оторвать глаз от сопок, с которых солнце медленно снимало туманное покрывало, от кораблей на рейде… Так и хотелось завернуть по какому-нибудь из указателей на пляж…
- Я тоже очень люблю эти места. Для меня они родные. Здесь учился, начинал работать в порту, сюда вернулся из армии. Очень рад, что после нескольких лет в порту Ванино, где участвовал в строительстве терминала «Дальтрансуголь», мне доверили возглавить одно из подразделений компании СУЭК - «Малый порт».
Мне 42 года, и я застал еще атмосферу комсомольской стройки, когда вся страна возводила порт Восточный. Как бы потом ни складывались человеческие судьбы, но у людей, причастных к таким событиям, формируется какой-то особенный ген, который притягивает к этим местам. Мы, к примеру, в этом году отмечали 25-летие окончания школы, так из трех классов нашего года выпуска съехалось порядка 100 человек.
- Вы поработали руководителем в Ванино, сейчас - здесь, в родном поселке. Ощущаете разницу?
- В деле, управлении компанией, наверное, нет. А вот что касается жизни поселка, то - да. Какая-то внутренняя ответственность значительно больше. Это правда, одно дело, если ты приезжий: приехал, поработал, уехал - людям в глаза не смотришь… У меня, кстати, так было в Ванино, где почти четыре года я жил по расписанию: в семь утра уехал на объект, вечером вернулся, рухнул спать, утром - опять на работу. Я даже не знал, что там, в городе происходит, как люди живут. Здесь, во Врангеле, все по-другому: я хожу по улицам, по которым бегал в детстве, здороваюсь с соседями, на меня старшее поколение смотрит придирчиво, требовательно. Мне понятны нужды моих земляков, их проблемы.
- И в чем вы видите главную миссию своего предприятия?
- Как бы шаблонно и трафаретно это ни звучало, но миссия нашей компании заключается в создании хороших рабочих мест, с социальными гарантиями, абсолютно белой зарплатой. Это принципиальная позиция и «Малого порта», и компании СУЭК. Только в таком случае люди могут чувствовать себя защищенными. Согласитесь, этих правил до сих пор придерживаются далеко не все работодатели. В результате люди ни ипотеку не могут взять, ни пенсионные накопления сформировать. На таком рабочем месте человек чувствуют себя как временщик. У него нет потребности и желания развивать производство, развиваться самому. А у нас очень высоких процент рационализаторских предложений. В такой обстановке сотрудникам можно ставить нетривиальные задачи. Есть место и время подумать: а как сделать лучше?
Плюс к этому - вопросы здоровья, отдыха детей, поддержка творческих инициатив сотрудников коллектива. У нас на сегодняшний день работает порядка 270 человек, это жители Врангеля, Находки, Партизанска, близлежащих сел, где вообще нет работы. Мы собираем всех на смены рабочим автобусом. Не громыхающим на ухабах ПАЗиком, а купили современный комфортабельный автобус (на таких команды футболистов или хоккеистов возят - улыбается). Про спецодежду, питание и прочее, наверное, и говорить не нужно. Простые вещи, но те, которые делают работу комфортной.
- Тем не менее, производство у вас вредное…
- Именно поэтому мы ведем паспорта здоровья наших сотрудников. К слову, легочных профессиональных заболеваний у нас нет, простудные - да, бывают. У нас на предприятии есть профкабинет и необходимое реабилитационное оборудование. Ежегодную медкомиссию проводим организованно, приглашаем к себе всех необходимых специалистов. Увы, но ведомственная медицина практически развалилась, да и отправлять наших людей, из тех же сел, куда-то за медкомиссией - себе дороже. Все хлопоты берет на себя предприятие. Если человек уверен, что при необходимости предприятие ему поможет, он и на работу идет с другим настроением.
Сейчас изучаем вопрос добровольного медицинского страхования (ДМС) на основе единого фонда для сотрудников коллектива и их семей, в том числе - отдельной строкой - детей. Кстати, и диспансеризацию детей тоже намерены проводить за счет предприятия.
- Так делается в лучших мировых компаниях…
- Да, но переплачивать страховой компании не будем. Все посчитаем и оптимизируем затраты. Сейчас все возможности для этого есть.
- Тогда уже скажите и про спорт: спонсируете какие-то виды?
- Пока с готовностью поддерживаем инициативы своих сотрудников. Честно говоря, меня в первые месяцы работы даже удивило то, как много в «Малом порту» энергичных, деятельных, легких на подъем людей. Мне казалось, что чем больше компания, тем проще найти людей, участвующих в чем-то… Ничего подобного, у нас коллектив не такой большой, но в нем есть футбольная команда, есть волейболисты, мы участвуем во всех городских спартакиадах, экологических марафонах, брейнрингах, КВНах и прочих мероприятиях. Это, кстати, не требует больших материальных затрат. Если сами команду не можем собрать, то берем людей со стороны, не важно, где ты работаешь - может быть, ты врач или еще кто-то. Спорт объединяет. Сами порой своих игроков отдаем в команды наших коллег-стивидоров.
Мы в прошлом году первыми из предприятий Находки пошли сдавать нормы ГТО. Особенно гордимся вторым местом наших девчат в корпоративной регате СУЭК. Они сами проявили инициативу, мы их немного потренировали, и они с профессионалами на равных выступили. И еще деталь: регата закончилась в пятницу, а в субботу они собрали человек двадцать и совершили подъем на Пидан. В общем, заряд батареек в коллективе - еще тот. Люди сами себя организовывают, и задача руководства - только поддержать немного, что мы охотно и делаем.
Я сказал уже про объединяющую силу спорта, добавлю, что у руководителей стивидорных компаний во Врангеле есть хорошее взаимопонимание на этот счет. Мы все примерно одного возраста, общаемся, какие-то идеи возникают… Одна из них - возродить в Находке футбольную команду «Океан». И это будет история не про трансферы игроков, а про городской спорт, про ребят, которые любят футбол и обязательно будут звездами. История у футбольного клуба - легендарная. А что если вытащить клуб в тот дивизион, где он раньше играл? Мы же помним, как прочно многие годы клуб «Океан» ассоциировался с Находкой.
- Расскажите, а как эта идея возникла?
- Мы тогда футбол вместе смотрели… Идея хорошая. Одной стивидорной компании такое не под силу, а если разделить на всех, то вполне реально. Тем более, городская администрация инициативу поддерживает и стадион для клуба есть, его нужно только модернизировать. Но, думаю, это посильная задача.
Я тут недавно в соцсетях комментарий видел, мол, возродить «Океан» - что Ленина из мавзолея поднять. Бессмысленно спорить со скептиками; в любом случае, свой футбольный клуб - это престиж города, пример для молодежи. У меня, кстати, у самого двое сыновей. Пока маленькие, но дети ведь растут быстро… Наш основной акционер - компания СУЭК - готов помочь в продвижении этой темы, коллеги-стивидоры также готовы поучаствовать.
- Футбол после ЧМ в России, действительно, стал очень модным, неожиданно обнаружилась просто всенародная любовь к этому виду спорта. Но если вернуться к вещам материальным, есть ли у компании какая-то определенная позиция: нужно ли вкладываться в городские объекты, и во что конкретно? У муниципальных властей всегда много потребностей…
- Мы, конечно же, принимаем участие во многих общественных делах, конечно, стараемся реализовывать соцпроекты ближе к тем местам, где живут наши сотрудники, и видим их благодарную реакцию. К примеру, участвовали в организации Аллеи стивидоров в Находке, и уже не раз подсаживали новые деревья взамен тех, которые не прижились. Будем и дальше Аллею обустраивать.
Если говорить о других наших замыслах, то мы уже сейчас готовы стартовать с проектом большого детского городка, подрядчик тоже готов: скажите, где поставить, мы оперативно оплатим заказ, и современная площадка будет построена. В принципе, готовы в год по площадке строить, но есть одно важное НО.
Эта работа должна осуществляться в тесной связке с муниципальными властями, поскольку каждый такой объект требует огромного количества долгих согласований. Во Врангеле уже был прецедент, когда компания вложилась в обустройство, а потом на этом месте начали котлован копать для ремонта кабеля. Таким проектам нужна активная поддержка муниципальных властей - в первую очередь, с оформлением всех необходимых разрешений - от энергетиков, водоканала, архитектуры и прочих. А так ведь - приходят люди с инициативами, потом начинают получать все согласования, понимают, что быстро сделать это нереально, что нельзя столько времени отрывать от решения основных производственных задач, и идея просто тухнет на глазах. Почему получилась Аллея стивидоров? Потому что это был готовый проект со всеми разрешениями, хотя и то, нужно признать, с началом работ задержались до августа, а ведь изначально планировали в начале лета… И это те вещи, которые не обойдешь. Реальность. Правда жизни.
- В Находке уже какое-то время обсуждается идея заложить собственный ботанический сад или дендрарий. Как вы к этому относитесь?
- Мы - активные участники этих обсуждений, и уверен, сможем внести свой достойный вклад в это дело. Идея хорошая - создать в центре города уголок, где будут расти редкие растения, куда каждый житель сможет прийти с детьми, чтобы дать им наглядный урок биологии, природоведения, экологии. Чтобы показать, что край наш уникален, что многие виды растут только здесь. Посмотрите, как в любой сезон востребован Ботанический сад во Владивостоке. И опять же, для одной компании это дорого, а вскладчину - вполне реально. Консенсус по этому проекту между стивидорами и властью есть, мы готовы в него инвестировать наравне со всеми.
Вообще, хочу сказать, если бизнес будет готов создавать для городских проектов фонды, а муниципальная власть будет грамотно привлекать в проекты благоустройства федеральные средства (а они есть в рамках различных общероссийских программ), то наши города еще больше расцветут. Находка - один из трех крупнейших городов края, и в него сегодня возвращается молодежный дух. Город всегда был прогрессивным, в нем раньше было то, что и во Владивостоке-то было найти сложно. Наличие портов, ответственных компаний, способных и желающих что-то делать - это большой плюс городу.
- Часто слышишь, как стивидорные компании рассказывают о своей благотворительности: тому окна поменяли, тому игрушки купили. Молодцы, конечно, но, честно говоря, это смущает: разве можно выставлять на показ благотворительность?
- Это тонкая тема, правда. Каких только просьб не приходится слышать, вплоть до оплаты учебы ребенка в московском ВУЗе. Мы не остаемся в стороне там, где действительно нужна помощь - это детские дома, сады, школы. Те, кто живет в Находке, Врангеле, Партизанске, об этом знают. Есть одно правило, которое мы для себя выработали ценой проб и ошибок: говорите, что нужно, в чем - предметно и конкретно - есть потребность, мы будем участвовать, мы попробуем помочь.
Фото автора.
Лариса Ларина.
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