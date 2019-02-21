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Актуальные вопросы строительства Амурского ГПЗ и развития Свободного обсудили в региональном Правительстве
В нем приняли участие региональные зампреды и профильные министры, руководители правоохранительных и надзорных органов исполнительной власти области, представители руководства компаний «Газпром переработка Благовещенск», «НИПИГАЗ», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
На совещании обсудили вопросы, связанные со строительством временных рабочих поселков и их инфраструктуры для проживания граждан, привлеченных на строительство Амурского газоперерабатывающего завода, а также обеспечением безопасности.
О реализации долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития Свободного доложила министр экономического развития области Людмила Старкова.
«47 мероприятий плана направлено на развитие инфраструктуры города. В период с 2017 по 2018 годы начата реализация 18 мероприятий, 6 из которых выполнены, в том числе: благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха, реконструкция участков дороги Благовещенск - Свободный, реконструкция сетей теплоснабжения и водоснабжения. В 2019 году будут завершены еще 20 мероприятий в сфере здравоохранения (реконструкция женской консультации, городской поликлиники и других объектов), образования (возведение детского сада, школы и ремонт семи пришкольных территорий, совершенствование материально-технической базы Амурского технического колледжа). Большой объем работ предстоит по объектам ЖКХ, в сфере дорожного хозяйства, также будут продолжены мероприятия по переселению граждан из аварийного фонда», - рассказала Людмила Старкова.
До 2020 года будет завершено строительство 8 объектов. Это ДК Железнодорожников, Физкультурно-оздоровительный комплекс и ряд важных объектов ЖКХ (канализационный коллектор, расширение очистных сооружений и т.д.).
Правительством области подготовлены и направлены в адрес Минвостокразвития России предложения по включению в План новых мероприятий:
- строительство поликлиники на 1300 посещений в смену;
- создание АПК «Безопасный город»;
- создание арендного жилья для работников бюджетной сферы.
«Безусловно, возведение жилья для работников бюджетной сферы - так называемых арендных домов - сейчас находится у нас в приоритете. Мы понимаем, что в Свободный будут приезжать семьи учителей, врачей, полицейских. Конечно, необходимо, чтобы к этому времени для них был решен вопрос с жильем», - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.
Также на совещании шла речь о реализации программы «Безопасный город. Как отметил зампред областного Правительства Андрей Плутенко, в 2018 году в Свободном было установлено 23 камеры видеонаблюдения. Информация с камер в режиме онлайн поступает в ЕДДС г. Свободный. Сейчас разрабатывается техзадание для внедрения единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который будет поддерживать функции принятия решений, а также определения сценариев реагирования в кризисной ситуации.
В завершение встречи губернатор Амурской области Василий Орлов, заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка Благовещенск» Андрей Белоусов и операционный директор проектного офиса «Строительство Амурского ГПЗ» (АО «НИПИГАЗ») Павел Шибалов отметили пользу проведения таких рабочих совещаний на регулярной основе. В итоге был подписан итоговый протокол совещания.
- Актуальные вопросы строительства Амурского ГПЗ и развития Свободного обсудили в региональном Правительстве
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