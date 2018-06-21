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01 Июля 2017, 18:02 | Регион сегодня

В Амурской области прогнозируют рост численности населения на 116 тысяч человек

В Амурской области живет чуть больше 800 тыс. человек, по плотности населения регион занимает 75 место в стране

Власти Амурской области рассчитывают, что до 2025 года в регион приедет более 100 тыс. новых жителей. Добиться такого показателя, по их мнению, помогут развитие космодрома Восточный, строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), реализация программы "Дальневосточный гектар" и работа с соотечественниками, сообщает ТАСС.

"С 2017 по 2025 годы ожидается прибытие на территорию области 116,7 тыс. человек. При этом миграционный прирост за девять лет на 7,8 тыс. человек определяется реализацией в Приамурье крупных проектов с соответствующей инфраструктурой, требующих привлечения готовых высококвалифицированных специалистов - это нефтегазохимия, космическая деятельность", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

В Амурской области живет чуть больше 800 тыс. человек, по плотности населения регион занимает 75 место в стране. При этом здесь реализуются масштабные проекты - строительство космодрома Восточный и наукограда Циолковский, создание крупнейшего в стране газоперерабатывающего завода и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), развиваются сельское хозяйство, энергетика - в 2017 году в Приамурье введут в строй Нижне-Бурейскую гидроэлектростанцию. Все это требует новых специалистов, в том числе в таких отраслях, которых прежде в Амурской области не было - это нефтегазохимия и космонавтика.

"Дополнительное создание рабочих мест для эксплуатации инвестиционных проектов обеспечит прирост населения. Параллельно с реализацией этих проектов идет строительство дополнительной социальной инфраструктуры, со временем произойдет укрепление функциональных связей между отдельными поселениями региона", - сказал ТАСС губернатор Александр Козлов.

В качестве примера он привел космодром Восточный, развитие которого сопровождается строительством Циолковского. Для персонала будущего ГПЗ планируется построить современный микрорайон на 5 тыс. жителей в городе Свободный. Создание Амурского НПЗ также началось с формирования необходимой жилой инфраструктуры, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразфития РФ.

Важная часть программы по повышению миграционной привлекательности Амурской области - реализация закона о "дальневосточном гектаре", который вступил в силу с 1 июня 2016 года. "На территории области уже оформлено свыше 2 тыс. договоров безвозмездного пользования общей площадью свыше 2,7 тыс. га. Наибольшим спросом пользуются Благовещенский и Ивановский районы", - сказали в пресс-службе.

И основной задачей, стоящей теперь перед правительством области, является обеспечение выданных участков необходимой инженерной и дорожной инфраструктурой. Для этого разработан план мероприятий по расширению населенных пунктов, вблизи которых сконцентрировано более 20 земельных участков.

Успешно реализуется в области и государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В 2016 году в область переселились 497 человек - это в основном жители стран ближнего зарубежья, около 50% из них - с Украины. Наиболее привлекательными для переселенцев являются города Благовещенск, Тында, Шимановск и Белогорск.

"Есть в Приамурье и более экзотичные примеры - так в 2016 году в область переехали первые старообрядцы из Уругвая. Сейчас их уже три десятка, в десяти километрах от Свободного они создают новое поселение, занимаются животноводством. Еще три семьи из Южной Америки подтвердили желание переехать на Дальний Восток", - рассказал Александр Галушка.

"Для дальнейшего усовершенствования социальных условий жизнедеятельности, Амурская область совместно с Минвостокразвития РФ завершает формирование комплексного плана экономического и демографического развития области до 2025 года, ведется подготовка спецразделов по Амурской области в государственных программах РФ", - добавили в пресс-службе.

В конце июня правительство РФ утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока до 2025 года. Реализация документа, подготовленного Минвостокразвития, будет состоять из двух этапов. На первом [2017-2020 годы] планируется осуществить меры, направленные на улучшение демографической ситуации и стабилизацию численности населения региона, на втором [2021-2025 годы] внимание будет обращено на увеличение естественного и миграционного прироста населения на Дальнем Востоке.

В ходе реализации концепции ожидается рост численности населения до 6,5 млн человек за счет естественного и миграционного прироста, снижение показателя смертности до 11,5 случаев на 1 тыс. человек, увеличение продолжительности жизни граждан до 74,2 года, а также создание условий для роста численности населения в регионе до 7 млн человек.

Как  ранее отметил глава Минвостокразвития Александр Галушка, такая концепция для отдельного макрорегиона принята впервые. По словам Министра, концепция - достаточно подробный и обстоятельный документ.

"Очень важно, что в концепции по каждому региону Дальнего Востока определены целевые показатели демографического развития по смертности, рождаемости и миграционному притоку. Они достаточно амбициозные, но это заставит все ведомства принять соответствующие меры", - сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Восточный  населения  Амурский ГПЗ  космодром  демография 


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Комментарии
  • электрик21:32, 02.07.2017

    Ну как скучно живут эти амурчане! Просто строят космодромы, заводы, ГЭС, кормят страну. То ли дело у нас, в Приморье: медиа-саммиты, мега-форумы, кинофестивали, праймеризы. Там, глядишь, и кокусы будут как в Америке.
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