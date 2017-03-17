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На Камчатке в строительство этнической деревни инвестируют 226 млн рублей
В рамках проекта инвестор намерен решать задачи по организации этнокультурного туризма в регионе, демонстрируя основные хозяйственные и промысловые особенности коренных народов Камчатского края. Реализация проекта будет способствовать развитию этнического туризма и сохранению этнографического наследия Камчатского края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Корпорации развития Дальнего Востока.
Этническая деревня будет представлять собой специально оборудованный комплекс зданий, выполненных из рубленного леса: традиционные жилища коренных народов - дом мастера и летнее кафе, кузница, русская изба, два корабля – летнее кафе, фонтан, летняя сцена, причал и другие сооружения. Общая площадь Этнодеревни составит 13 тыс кв.м.
В настоящее время разработана визуализация проекта, выбран подрядчик для проектирования и строительства комплекса. Строительные работы начались в августе 2016 года и продлятся два года. Ввод в эксплуатацию запланирован в августе 2018 года.
«Проект позволит внести существенный вклад в развитие рекреационно - туристической зоны Камчатки. При реализации проекта будут созданы дополнительные рабочие места. Решение получить статус резидента свободного порта Владивосток вызвано, прежде всего, возможностью получить поддержку Правительства Камчатского края в реализации данного проекта и существенные налоговые льготы», - говорит генеральный директор ООО «Павлин» Владимир Гончар.
В настоящее время резидентами Свободного порта в Камчатском крае являются 9 предприятий с общим объёмом инвестиций 3,2 млрд рублей и перспективой создать 382 рабочих места.
По словам главы Минвостокразвития России Александра Галушки, механизмы Свободного порта постоянно совершенствуется. Так, принят закон об упрощенном визовом режиме в свободном порту Владивосток. В рамках такого режима для территорий Свободного порта предусматривается возможность оформления иностранными гражданами однократной восьмидневной въездной визы по упрощенной схеме – в форме электронного документа. Закон направлен, в том числе, на развитие туризма в регионе.
«Режим Свободного порта действует в Петропавловск-Камчатском городском округе. Камчатский край предложил расширить его применение на Елизовский район, где расположен аэропорт. И в этом случае предлагаемый упрощенный визовый режим поможет привлечь на Камчатку большее число инвесторов и туристов», - отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
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