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Пятница| 03 Ноября, 13:32 |
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В Амурской области два микрорайона города Циолковский соединили новой автомобильной дорогой
Эта дорога позволит наладить внутригородское автомобильное сообщение по кратчайшему пути, а значит, жители Циолковского смогут намного быстрее добираться до детских садов, школы, больницы и других социальных объектов.
Сегодня в торжественной обстановке состоялось открытие новой транспортной магистрали, почетное право перерезать красную ленточку и тем самым ввести дорогу в эксплуатацию, было предоставлено генеральному директору ФГУП «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры» Рано Джураевой, директору филиала Государственной корпорации Роскосмос на космодроме «Восточный» Константину Чмарову и главе муниципального образования ЗАТО Циолковский Марине Зениной.
Досье "Дальневосточного капитала": Протяженность автомобильной дороги составляет 1,06 км, толщина двухслойного асфальто-бетонного покрытия проезжей части - 12 см, ширина проезжей части - 7,5 м, тротуар шириной 2,25 м. Для освещения установлено 44 опоры (88 светильников). Строителями выполнена горизонтальная разметка, 978 погонных метров барьерного и 400 погонных метров пешеходного ограждения.
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