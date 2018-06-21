|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 26 Июня, 07:26 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Путин проведет в Приморье четыре дня
5–8 сентября Владимир Путин совершит рабочую поездку в Приморский край, где примет участие в работе III Восточного экономического форума. Об этом сообщает Kremlin.ru.
Основной задачей форума является расширение взаимодействия российских и зарубежных деловых партнёров и продвижение интеграции бизнес-структур в экономику Дальнего Востока.
5 сентября глава государства осмотрит экспозицию, посвящённую территориям опережающего развития, а также в режиме видеоконференции даст старт ряду предприятий региона.
6 сентября В.Путин проведёт заседание президиума Государственного совета, на котором будут рассмотрены вопросы комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока.
Кроме того, Президент России встретится с представителями зарубежных деловых кругов – участниками ВЭФ-2017. Предполагается обсудить актуальные вопросы предпринимательства в регионе и перспективные инвестиционные проекты на Дальнем Востоке с участием иностранного капитала.
В этот же день состоятся переговоры главы Российского государства с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, который посетит Россию с рабочим визитом.
7 сентября В.Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ. Глава государства поделится своим видением перспектив сотрудничества на Дальнем Востоке, расскажет о подходах России к региональной экономической интеграции, в том числе в контексте создания большого евразийского пространства, даст свою оценку наиболее острым политическим вызовам и угрозам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
На полях форума также запланировано проведение двусторонних встреч Президента России с лидерами Японии и Монголии, в ходе которых состоится обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
Кроме того, Владимир Путин, Синдзо Абэ и Халтмагийн Баттулга примут участие в церемонии передачи студентам и преподавателям Дальневосточного федерального университета «капсулы времени» будущего Дворца единоборств, а затем посетят финальные соревнования Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано в концертно-спортивном комплексе «Фетисов-арена».
8 сентября Президент России на судостроительном комплексе «Звезда» (г. Большой Камень) ознакомится с текущими и перспективными проектами завода.
В ходе поездки глава государства также проведет рабочую встречу с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.Журнал "Дальневосточный капитал".
- Дальнему Востоку нужен другой МРОТ
- Нефтегазовый расклад
- Приморье будет отвечать за биологическую безопасность в АТР
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- В Приморье вырастили 25 тонн сазанов и осетров
- В Хэйхэ обсудили вопросы банковского сотрудничества и здравоохранения приграничных территорий
- Итоги "АмурЭкспоФорума-2018": 19 золотых медалей и одно "серебро"
- На "АмурЭкспоФоруме-2018" прошёл первый этап благотворительного телемарафона "Крылья"
- Амурская международная выставка "АмурЭкспоФорум-2018" продолжает работу
- В Благовещенске в первый день выставку "АмурЭкспоФорум-2018" посетили 3000 человек
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.