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В Амурской области Современный резидент ТОР "Приамурская" откроет логистический комплекс
Для такого региона как Амурская область, где сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, появление специализированного склада для хранения сельхозхимии назревало давно, объясняет генеральный директор компании Дмитрий Малышев.
«В Амурской области, как и во все России на сегодняшний день нет специализированных складов для хранения пестицидов и агрохимикатов. Сейчас используются приспособленные, переделанные помещения, склады сельхоз химии, которые остались с постсоветского времени. Если смотреть на них в реалиях сегодняшних дней они или совершенно не подходят для этих целей, или подходят по минимальному набору признаков, которые должны у таких помещений быть», - рассказал Дмитрий Малышев.
Складской комплекс будет отвечать самым современным мировым экологическим стандартам. По словам генерального директора, затраты на соблюдение экологических норм и правил в проекте составляют примерно 50 млн рублей при общей стоимости проекта около 100 млн рублей.
«Это около половины всех затрат. Для такого проекта это очень существенная сумма. Непосредственно строительство самих складов намного дешевле», - подчеркнул он.
«Требований к таким проектам очень много. Прежде всего это требования к площадке, к ее выбору. Это и удаленность от населенного пункта, от залегания грунтовых вод, от скважин и вводных объектов. Учитывается и наличие на территории насекомых, птиц, животного мира, и роза ветров. Выбрать участок, чтобы он отвечал всем параметрам достаточно сложно. При этом важно, чтобы он был удобно расположен. Мы строим логистический комплекс, а логистика сама по себе подразумевает, что комплекс своей инфраструктуру будет удобен для всех, кто будет хранить здесь свой товар», - рассказывает Дмитрий Малышев.
Следующий этап – требования к самим складам. «В помещениях должны стоять определенные вытяжки, отдельные требования предъявляются к питьевой воде, которая туда завозиться, к помывке и обезоруживанию помещений и транспорта, который находится на территории. На стадии создания проекта мы старались соблюсти максимально все требования. Однако во время прохождения госэкспертизвы именно эту часть мы переделали больше всего», - подчеркнул резидент, отметив, что после всех консультация раздел проекта по экологии изменился практически на 60 процентов.
На территории комплекса будут применяться и уникальные для страны технологии экологического контроля. Так, площадь комплекса занимает сейчас 2,1 гектара, тридцать процентов этой площади, исходя из требований экологического законодательства, будет отдано под озеленение территории. Здесь будут высажены растения, которые станут фтоиндикаторами состояния окружающей среды.
«Все это вещи очень дорогостоящие. В России сейчас ситуация движется к европейскому стандарту качества соблюдения экологии. Создание на территории сложных объектов производственных экологических зон, которые бы позволяли людям, живущим вокруг этих промышленных зон, оценить состояние экологической среды, в которой они находятся. Не получится ничего утаить, если на территории высажены деревья фитоиндикаторы. Произошел какой-то выброс, опала листва и всем понятно, что что-то произошло. С такой мерой всем спокойно», - поясняет Дмитрий Малышев, представляя проект.
В настоящий момент работы на площадке в самом разгаре. Уже построен комплекс административно-бытовых зданий, завершено строительство складских помещений. К площадке подведена вся необходимая инфраструктура, автодорога до примыкания к федеральной трассе и линия электропередач. Ведется благоустройство территории, монтаж пожарных емкостей, система ливневой канализации, монтаж забора.
Все работы на площадке инвестор рассчитывает завершить к декабрю. «До конца года рассчитываем ввести объект в эксплуатацию», - уточнил Дмитрий Малышев.
Напомним, ТОР «Приамурская» создана Постановлением Правительства РФ № 879 от 21 августа 2015 для содействия в развитии производственной кооперации между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. ТОР размещена на территории Благовещенского и Ивановского районов Амурской области. Сегодня резидентами ТОР «Приамурская» являются 4 компании, реализующие проекты с объемом инвестиций более 124 млрд рублей и созданием почти 1400 новых рабочих мест.
Как неоднократно подчеркивал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: «Благодаря новым мерам поддержки инвесторов — территориям опережающего развития, Свободному порту Владивосток, целевой национальной помощи инвестиционных проектов, льготному финансированию Фонда развития Дальнего Востока — уже сейчас создаются новые заводы, новые учреждения, новая инфраструктура».
Сегодня на территории Дальнего Востока создано 18 территорий опережающего развития: «Индустриальный парк «Кангалассы», «Южная Якутия» (Республика Саха (Якутия); «Беринговский» (ЧАО); «Белогорск», «Приамурская», «Свободный» (Амурская обл.); «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» (Хабаровский край), «Надеждинская», «Большой Камень», «Михайловский», «Нефтехимический» (Приморский край); «Камчатка» (Камчатский край); «Южная», «Горный воздух» , "Курилы" (Сахалинская обл.), «Амуро-Хинганская» (ЕАО).
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