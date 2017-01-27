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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В январе "Аэропорт Благовещенск" увеличил пассажиропоток на 35 процентов
На внутренних воздушных линиях было перевезено 20 446 пассажиров, на 5 156 пассажиров больше аналогичного периода прошлого года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
На увеличение показателей повлияло осуществление авиационных перевозок до Москвы авиакомпанией «Икар», которая не снижала частоту полетов в зимнем расписании. ОАО «Авиакомпания «Вим-Авиа» выполняла ежедневные прямые перелеты по маршруту «Благовещенск - Москва (Домодедово)» на воздушных судах с большей вместимостью.
На международных воздушных линиях пассажиропоток увеличился на 42,2 % и составил 5 116 пассажиров. Рост пассажиропотока на международных направлениях обусловлен спросом отдыха российских туристов в странах Юго-Восточной Азии. По-прежнему самыми популярными остаются НяЧанг (Вьетнам) и Пхукет (Таиланд).
Всего было произведено 159 взлетно-посадочных операций, что на 16,1% больше, чем в январе 2016 года. На внутренних регулярных авиарейсах увеличение взлетов-посадок составило 14 %.
Объемы обработанных аэропортом грузов и почты увеличились на 43% и составили 227,5 тонн.
Показатель суммарной максимальной взлетной массы воздушных судов, обслуженных в аэропорту, за отчетный период составил 11 203 тонн, что на 29,7% выше аналогичного показателя прошлого года.
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