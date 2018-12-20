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06 Февраля 2019, 12:25 | Регион сегодня |

Пассажиропоток аэропорта Благовещенска достиг 419 тысяч пассажиров

На внутренних воздушных линиях аэропортом обслужено 345 819 пассажиров

За период январь – декабрь 2018 года услугами аэропорта воспользовались 419 080 пассажиров, это на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

«В прошлом году на международных воздушных линиях зафиксирован интенсивный рост пассажиропотока, аэропортом было обслужено 73 261 пассажир, увеличение составило - 24,1%. Это, конечно же, связано с территориальной особенностью региона, спросом отдыха российских туристов в странах Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Китай)», - рассказал генеральный директор ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» Валерий Шлегель.

На внутренних воздушных линиях аэропортом обслужено 345 819 пассажиров. На московском направлении выполнено 616 рейсов и перевезено 157 620 пассажиров, рейсы выполняли две авиакомпании «Северный ветер»/«Икар» и «Уральские авиалинии», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области. 

«Аэропорт уже приступил к формированию летнего расписания рейсов. На московском направлении согласованы слоты еще с одним постоянным нашим партнером - авиакомпанией «Сибирь» (S7), перевозчик расширил программу полетов в период летней навигации из аэропорта Благовещенска, кроме рейсов в Новосибирск и Иркутск, планируется выполнение беспересадочных полетов в московский аэропорт Домодедово. В период летних отпусков еще один перевозчик на московском направлении очень актуален для амурчан, летом у нас будет 17 рейсов в неделю в Москву и обратно», - добавил руководитель аэропорта.

Валерий Шлегель также отметил, что благодаря повышенному вниманию правительства региона и главы Минвостокразвития к проблеме доступности авиаперевозок для дальневосточников, программа субсидирования для льготной категории граждан Правительством Российской Федерации была расширена. Увеличен период программы с 10 месяцев на весь год, включены дополнительные субсидируемые маршруты, а также теперь многодетные семьи могут в полном составе путешествовать, приобретая билеты по льготному тарифу, что также отразится на росте пассажиропотока.

14 ноября 2018 года Правительство Российской Федерации изменило правила субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока. Соответствующее постановление было подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Программа субсидированных авиаперевозок с 2019 года позволяет дальневосточникам воспользоваться правом приобретения авиабилетов на субсидируемых направлениях по льготному тарифу в течение всего года.

С нового года к льготной категории граждан добавили категорию лиц, имеющих удостоверение многодетной семьи. Ранее авиабилеты по специальному тарифу могли приобретать граждане РФ в возрасте до 23 лет, в возрасте свыше 60 лет для мужчин и свыше 55 лет для женщин, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающее его лицо, лица, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалиды детства второй и третьей группы.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: аэропорт  Благовещенск 


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