|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 06 Февраля, 14:06 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Пассажиропоток аэропорта Благовещенска достиг 419 тысяч пассажиров
За период январь – декабрь 2018 года услугами аэропорта воспользовались 419 080 пассажиров, это на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
«В прошлом году на международных воздушных линиях зафиксирован интенсивный рост пассажиропотока, аэропортом было обслужено 73 261 пассажир, увеличение составило - 24,1%. Это, конечно же, связано с территориальной особенностью региона, спросом отдыха российских туристов в странах Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Китай)», - рассказал генеральный директор ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» Валерий Шлегель.
На внутренних воздушных линиях аэропортом обслужено 345 819 пассажиров. На московском направлении выполнено 616 рейсов и перевезено 157 620 пассажиров, рейсы выполняли две авиакомпании «Северный ветер»/«Икар» и «Уральские авиалинии», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
«Аэропорт уже приступил к формированию летнего расписания рейсов. На московском направлении согласованы слоты еще с одним постоянным нашим партнером - авиакомпанией «Сибирь» (S7), перевозчик расширил программу полетов в период летней навигации из аэропорта Благовещенска, кроме рейсов в Новосибирск и Иркутск, планируется выполнение беспересадочных полетов в московский аэропорт Домодедово. В период летних отпусков еще один перевозчик на московском направлении очень актуален для амурчан, летом у нас будет 17 рейсов в неделю в Москву и обратно», - добавил руководитель аэропорта.
Валерий Шлегель также отметил, что благодаря повышенному вниманию правительства региона и главы Минвостокразвития к проблеме доступности авиаперевозок для дальневосточников, программа субсидирования для льготной категории граждан Правительством Российской Федерации была расширена. Увеличен период программы с 10 месяцев на весь год, включены дополнительные субсидируемые маршруты, а также теперь многодетные семьи могут в полном составе путешествовать, приобретая билеты по льготному тарифу, что также отразится на росте пассажиропотока.
14 ноября 2018 года Правительство Российской Федерации изменило правила субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока. Соответствующее постановление было подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Программа субсидированных авиаперевозок с 2019 года позволяет дальневосточникам воспользоваться правом приобретения авиабилетов на субсидируемых направлениях по льготному тарифу в течение всего года.
С нового года к льготной категории граждан добавили категорию лиц, имеющих удостоверение многодетной семьи. Ранее авиабилеты по специальному тарифу могли приобретать граждане РФ в возрасте до 23 лет, в возрасте свыше 60 лет для мужчин и свыше 55 лет для женщин, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающее его лицо, лица, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалиды детства второй и третьей группы.
- Пассажиропоток аэропорта Благовещенска достиг 419 тысяч пассажиров
- Власти Хабаровского края не успели перекрыть "импорт" ящура из Приморья
- Российские и китайские инвесторы обсуждают проект канатной дороги Благовещенск - Хэйхэ
- В Приамурье появится мобильная лаборатория для геологического надзора
- В Приамурье начнется строительство двух мусоросжигательных заводов
- Амурская область примет участие в Российском инвестиционном форуме
- Принято решение не замораживать строительство космодрома Восточный
- Из Амурской области в Китай отправлено 390 000 тонн сои
- На Дальнем Востоке решили применить опыт строительства на полуострове Крым
- В Амурской области за год побывало 101,4 тыс. китайских туристов
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.