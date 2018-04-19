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Стоимость реконструкции аэропортового комплекса в Благовещенске составит 4,67 млрд рублей
«Новая взлётно-посадночная полоса позволит принимать и обслуживать почти все типы воздушных судов без ограничения по взлётной массе. Уверен, это даст дополнительные возможности для развития Приамурья, в том числе туристической сферы, упорядочит авиасообщение с другими регионами страны и позволит Амурской области быть динамичнее и активнее», - отметил губернатор Александр Козлов.
На строительство и реконструкцию аэропортового комплекса Благовещенск (Игнатьево) предусмотрено финансирование из средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)». Итоговая стоимость реконструкции аэропортового комплекса составит 4,67 млрд рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенск будет осуществляться параллельно существующей ВПП-1, протяженность современной полосы будет 3000 м, на 200 м длинней действующей, ширина с укрепленными обочинами составит 55 м.
На бесперебойную работу благовещенского аэропорта реконструкция аэропортового комплекса не повлияет. При строительстве новой полосы работы будут выполняться в условиях действующего аэродрома с одновременным осуществлением взлетно-посадочных операций без ограничений. После ввода новой полосы существующая полоса будет выполнять роль технологического проезда для аварийно-спасательных работ.
Действующая взлетно-посадочная полоса из-за своих устаревших конструктивных особенностей и примененных при ее строительстве в 1962 году технологий в настоящее время не обеспечивает безопасность полетов при приеме дальнемагистральных широкофюзеляжных воздушных судов на постоянной основе. Боинг В-777-200ER допущен с ограничениями режима эксплуатации по количеству самолето-вылетов в сутки и по ограничению взлетной массы.
Построенная взлетно-посадочная полоса сможет принимать типы воздушных судов с полной нагрузкой, такие как В-767-300, В-777-300, а также с небольшими ограничениями по взлетной массе самолеты типа В-747, A-330, A-340 A-350, Ил-96.
В 2015 году разработана проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу, получено положительное заключение.
Заказчик – застройщик в лице ФГУП Администрация гражданских аэродромов (аэропортов) для выбора подрядчика по строительству объекта будет проводить тендер. В настоящее время заказчиком готовится техническое задание на проведение тендера. Для строительства объектов авиационной инфраструктуры у подрядной организации требуется наличие свидетельства саморегулируемой организации (СРО), документа о допуске к работам в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.
«С вводом в эксплуатацию новой современной взлетно-посадочной полосы и сопутствующей аэродромной инфраструктуры аэропорт увеличит возможности по приему широкофюзеляжных воздушных судов, что представляет интерес для туроператоров и авиакомпаний, а также повысит экономическую привлекательность региона», - добавил министр транспорта и строительства Андрей Тягло.
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