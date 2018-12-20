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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Февраля, 16:33 |
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В Приморье названы самые выгодные супермаркеты
Жители Приморского края могут приобрести килограмм курицы за 160 рублей, литр молока – за 54 рубля.
Специалисты департамента лицензирования и торговли Приморского края провели очередной мониторинг цен в торговых сетях Владивостока. На сегодняшний день курицу, яйца и картофель выгоднее всего покупать в супермаркете «Реми», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
«Килограмм курицы здесь стоит 160 рублей, десяток яиц – 73,5 рублей, картофель продается по 23 рубля за килограмм», – сообщили специалисты.
В супермаркете «Фреш-25» самая дешевая свинина, растительное масло, рис и сахар.
«Свинина здесь стоит 246 рублей за килограмм, бутылка растительного масла – 60 рублей, килограмм риса – 47 рублей, сахара – 50», – отметили они.
Самая низкая цена на молоко зафиксирована в «Михайловском» – 54 рубля за литр.
Фото – Игорь Новиков
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Только самбери
статья тупая и нечего не отражает- какой категории яйцо, кто производитель курицы. ну и молоко стоит 54 рубля не может. .
Реми продает одну просрочку
покупатель не свисти, у всех может быть просрочка, как правило ее возвращают поставщику
Вот про Фреш, не надо. дорогой магазин.
фреш не весь дорогой, их собственное производство норм по цене
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