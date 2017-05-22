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ВТБ и Агентство Амурской области по привлечению инвестиций подписали соглашение
«Сегодня ВТБ участвует в ключевых инвестпроектах на территории Приамурья. Подписание соглашения позволит нам расширить инвестиционную поддержку региона. С Правительством Амурской области уже намечены конкретные направления и проекты, где участие ВТБ будет актуально и востребовано», - прокомментировала руководитель операционного офиса ВТБ в Благовещенске Юлия Тищенко.
В настоящее время ВТБ финансирует строительство МЭЗ «Амурский», общий объем финансирования проекта составляет 3,15 млрд. рублей, средства предоставлены в том числе с применением механизмов господдержки (в рамках постановления правительства №1044 по программе льготного кредитования предприятий АПК, реализуемой совместно Министерством сельского хозяйства РФ).
В апреле текущего года ВТБ предоставил гарантию выполнения работ по строительству российской части мостового перехода Благовещенск – Хэйхэ в сумме более 0,5 млрд рублей. Банк также обеспечивает контроль за целевым расходованием денежных средств ВТБ, осуществляя расширенное банковское сопровождение по контракту совместного российско-китайского предприятия по развитию и строительству моста и подрядчика АО «Асфальт».
Кроме того, в рамках международных мероприятий, прошедших в мае 2017г. на территории Амурской области и провинции Хэйлунцзян - «Амурэкспофорум – 2017» и «Российско-китайская выставка приграничных городов и Международная торгово-экономическая ярмарка на острове Большой Хэйхэ-2017» – эксперты ВТБ рассказали о банковском сопровождении контрактов как способе защиты инвестиций, а также о специфике сопровождения контрактов с привлечением иностранного капитала.
Досье "Дальневосточного капитала": Агентство Амурской области по привлечению инвестиций (АНО) создано распоряжением губернатора Амурской области №124-Р от 10.10.2016г. Основная цель деятельности Агентства – предоставление услуг в сфере привлечения инвестиций в экономику Амурской области. Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. По состоянию на 28 февраля 2017 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 543.3 млрд рублей) и средствам клиентов (8 257 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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