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Перерабатывающая способность станции Тында увеличится в 2,5 раза
Развитие станции Тында ведется с 2015 года в рамках комплексного проекта модернизации Восточного полигона железных дорог России. Необходимость реконструкции станции обусловлена ростом нагрузки в связи с увеличением пропускных способностей БАМа при строительстве новых разъездов, двухпутных вставок и вторых путей.
В настоящее время завершается строительство сортировочной горки с автоматизированной системой управления расформированием составов, с новыми парками, автоматизированным горочным комплексом, современными системами связи и энергообеспечения. Строители выправляют пути сортировочного парка, укладывают новые стрелочные переводы, устанавливают вагонные замедлители.
– Станция Тында является одной из важнейших станций не только Дальневосточной железной дороги, но и всего Восточного полигона. На станции сходятся грузовые и пассажирские потоки в направлении Дальнего Востока, Забайкальского и Хабаровского краев, республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Амурской областей. Станция связывает БАМ с Транссибирской магистралью, – говорит заместитель начальника ДВЖД по Тындинскому территориальному управлению Александр Бугера.
Торжественный ввод в эксплуатацию сортировочной горки на станции Тында состоится 7 июля 2019 года, в день празднования 45-летия БАМа.
Полностью реконструкцию станции с целью увеличения пропускной способности тындинского железнодорожного узла планируется завершить в 2021 году.
Досье "Дальневосточного капитала": Станция Тында расположена в центре Байкало-Амурской магистрали, на пересечении с северной железнодорожной линией Нерюнгри – Бамовская. Переработка вагонопотоков ведется здесь одновременно по четырем направлениям: Тында–Нерюнгри, Тында–Сковородино, Тында–Тайшет, Тында–Комсомольск-на-Амуре.
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