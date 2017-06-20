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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Июля, 12:07 |
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В ААК "Прогресс" завершается реконструкция взлетно-посадочной полосы
В этом процессе впервые в истории ПАО ААК «ПРОГРЕСС» задействованы студенческие отряды Дальнего востока. Открытие студенческой стройки на предприятии состоялось сегодня. Руководство «Прогресса» надеется, что ребята оправдают все возложенные на них надежды, и в будущем участие студентов региона в реконструкции и строительстве других объектов предприятия станет доброй традицией.
В настоящий момент на взлётно-посадочной полосе осуществляется укладка так называемого легкого и марочного бетона по новой технологии. Работы по реконструкции будут проводиться в течение 50 суток без остановок. Затем будет осуществлена установка осветительного и сигнального оборудования для проведения полетов боевых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в любое время суток и любых погодных условиях, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
Вблизи строительства были временно установлены два бетонных завода для выработки специального бетона, который поставляется машинами каждые 10 минут. Выработка одного завода составляет 100 кубов в час. Всего на реконструкцию взлетно-посадочной полосы потребуется примерно 250 тыс. кубов бетона.
Отметим, что реконструкция аэродромной базы ПАО ААК «ПРОГРЕСС» также включает в себя строительство нового вертодрома, перрона, группового места стоянки вертолетов и малой рулежной дорожки. Все строительные работы на данном объекте планируется завершить осенью текущего года.
Досье "Дальневосточного капитала": ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС») – одно из предприятий холдинга «Вертолеты России». Выпускает ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2016 году выручка «Вертолетов России» по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.
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