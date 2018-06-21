|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 07 Июля, 19:36 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На автомобильных дорогах космодрома Восточный установлено более 700 дорожных знаков
В рамках обустройства первой очереди автодорог специалисты Дальспецстроя установили 26 километров барьерного ограждения, около 700 различных дорожных знаков и более 1000 сигнальных столбиков, нанесена дорожная разметка, а также полностью установлены пешеходные ограждения, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Дорожное движение на космодроме – сложная динамическая транспортная система, включающая в себя транспортировку особо важных и технически сложных грузов, а также персонала, обслуживающего объекты наземной космической инфраструктуры. В целях обеспечения безопасности движения установлено большое количество информационных дорожных знаков, которые сообщают о расположении объектов космодрома, а также об обусловленных или рекомендуемых режимах движения, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Амурской области.
Необходимо отметить, что среди установленных дорожных знаков есть знак «Дикие животные», что не удивительно, ведь еще не так давно на месте космодрома была тайга.
Всего на космодроме силами специализированных дорожных управлений Дальспецстроя, имеющих в районе строительства производственные базы, современную специальную технику и высококвалифицированные кадры, было построено около 115 километров автомобильных дорог. При этом все работы по строительству были выполнены в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами, что обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта.
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Расширение Свободного порта Владивосток одобрено
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Хабаровском крае в АО "Санаторий Уссури" введено внешнее наблюдении
- Дальнему Востоку нужен другой МРОТ
- Нефтегазовый расклад
- Приморье будет отвечать за биологическую безопасность в АТР
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- В Приморье вырастили 25 тонн сазанов и осетров
- В Хэйхэ обсудили вопросы банковского сотрудничества и здравоохранения приграничных территорий
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.