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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 08 Мая, 19:11 |
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В Благовещенске стартует "Неделя Амурского Бизнеса"
С 19 по 26 мая в Благовещенске пройдет «Неделя Амурского Бизнеса» (НАБ) - это бизнес-форум, главная цель которого создание комфортных условий для организации, ведения и развития предпринимательской деятельности, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Формат мероприятия предполагает прямой обмен опытом на b2b площадках, получение знаний от ведущих экспертов, практическую отработку действующих инструментов, диалог бизнеса и власти, обсуждение современных бизнес-моделей, эффективных методов работы с клиентами и многое другое.
Деловая программа рассчитана на 7 дней и пройдет на разных площадках. В рамках недели запланировано проведение финансовой выставки-конференции, круглого стола в формате b2b по вопросам участия в крупных инвестиционных проектах, форсайт–сессия, бизнес-игра для молодежи и школьников, первый фестиваль индустрии общественного питания и многое другое.
21 мая, в преддверии Дня российского предпринимательства (официально отмечается 26 мая), в Общественно-культурном центре состоится форум «Диалог бизнеса и власти» и торжественный концерт, где пройдет награждение предпринимателей городов и районов области.
«Неделя Амурского Бизнеса» - это новый формат, новые идеи, возможность найти единомышленников, получить доступную информацию о передовых и продуктивных инструментах развития предприятий, мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Это наш первый бизнес-форум и мы надеемся, что он станет традиционным, а интерес к мероприятию и количество участников с каждом годом будет только расти», - рассказала начальник отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства ВЭСТиП Татьяна Кочергина.
Подробная программа мероприятий «Недели Амурского Бизнеса» доступна на сайте министерства http://www.vstamur.ru/news/2018-05-07-3536
Журнал "Дальневосточный капитал".
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