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08 Октября 2018, 13:31 | Регион сегодня |

В Приамурье готовы площадки под строительство пункта пропуска у моста "Амур (Хэйлунцзян)"

Минвостокразвития сопровождает строительство пограничного мостового перехода через реку Амур

Генподрядные организации и заказчик в лице филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске подтвердили готовность обеспечить площадки под строительство пограничного пункта пропуска «Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)». Об этом стало известно в ходе совещание, которое провел в Амурской области советник Министра Российский Федерации по развитию Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин. Представитель Минвостокразвития России посетил площадку пограничного мостового перехода и ознакомился с ходом строительства, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Дмитрий Тетенькин напомнил, что Президент России Владимир Путин поручил ускорить строительство пунктов пропуска через государственную границу на месте возведения двух мостов в Дальневосточном федеральном округе, а, также, не снижая темпов, выполнять контрактные обязательства по строительству в установленные сроки.

«Отдельный вопрос, который мы сегодня обсуждаем – это готовность к созданию пограничного пункта пропуска, мы говорим о наличии подготовленного земельного участка, завершение строительных работ на котором привлечет дополнительные людские и транспортные ресурсы для обустройства самого пункта», - сказал советник министра.

Мероприятия по открытию международного пункта пропуска на российской территории готовит Минтранс России.

Как отметил Дмитрий Тетенькин, строительные работы по созданию мостового перехода идут по плану.

«В целом на объекте всё в графике, объект контролируется должным образом государственными и надзорными органами. Вопросов по качеству и количеству проделанных работ у нас нет. Требующая внимания шестая опора, находится на контроле - по объективным причинам, связанным с длительными и интенсивными дождями этим летом в Амурской области, это привело к поднятию допустимого уровня воды в Амуре, в результате   появилась небольшая сдвижка в сроках выполнения работ на данной опоре. Строителями были приняты дополнительные технологические решения, которые позволяют наверстать упущенные сроки и вернуться в график по работам, касающимся именно шестой опоры», - сообщил Дмитрий Тетенькин.

Советник министра подчеркнул, что Минвостокразвития сопровождает строительство пограничного мостового перехода через реку Амур и готово оказать поддержку на всех этапах реализации проекта.

Напомним, на заседании президиума Государственного совета, которое прошло во Владивостоке 10 сентября, стало известно, что в национальном проекте по поддержке экспорта уже предусмотрены средства на создание пунктов пропуска через государственную границу России и КНР в районе автомобильного моста Благовещенск - Хэйхэ (КНР) в Амурской области и трансграничного моста «Нижнеленинское-Тунцзян» в Еврейской автономной области.

«Для приграничных областей строительство пунктов пропуска имеет стратегическое значение. Трансграничная инфраструктура даст толчок для роста взаимного товарооборота между Россией и Китаем, что стимулирует развитие приграничных регионов. Будут созданы новые рабочие места. Сегодня важно, чтобы средства на создание пунктов пропуска были выделены в сроки, которые позволят синхронизировать их строительство с вводом в эксплуатацию мостовых переходов», - подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Отметим, строительство моста Благовещенск-Хэйхэ идет в Благовещенском районе Амурской области. Сдача мостового перехода намечена на декабрь 2019 года. На мосту предусмотрено две полосы движения. Общая длина моста составит более 1 км.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: граница  строительство  Приамурье 


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