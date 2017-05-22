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Власти ожидают еще 150 тысяч заявок на дальневосточный гектар до конца года
Такие цифры привел Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе пленарной дискуссии «Новая экономическая политика РФ на Дальнем Востоке: первые итоги» в рамках МедиаСаммита, который проходит в эти дни во Владивостоке.
"На сегодня подано более 92 тысяч заявок, более 19 тысяч участков передано в пользование. До конца года ожидается 125-150 тысяч заявок", - рассказал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Глава ведомства рассказал, что для достижения заявленных показателей в Минвостокразвития совместно с регионами разработали ряд мер поддержки получателей «дальневосточного гектара».
«Для того чтобы это происходило сегодня нужны три вещи: людям нужно помочь деньгами, инфраструктурой – дороги и свет, и внести необходимые изменения в закон», - сказал Александр Галушка.
Министр рассказал, что ряд поправок в закон о «дальневосточном гектаре» уже подготовлен и внесен на рассмотрение в Госдуму.
В режиме ВКС участники пленарной дискуссии пообщались с получателями «дальневосточного гектара» на Сахалине и в Якутии, а также ответили на вопросы журналистов.
Напомним, в этом году Дальневосточный медиасаммит проходил во Владивостоке под знаком развития макрорегиона. В мероприятии принимали участие вице-премьер - полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, представители Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и четырёх институтов развития: Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Фонда развития Дальнего Востока.
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