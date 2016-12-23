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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 12 Января, 19:07 |
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В Амурской области авиакомпания "Аврора" открывает новый рейс Хабаровск-Тында
В нынешнем году авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот» будет выполнять региональную перевозку пассажиров по данному маршруту, ранее компания выиграла конкурс на предоставление субсидий, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Минимальный тариф в одну сторону с учётом такс и сборов - 4 000 рублей.
Рейс будет выполняться дважды в неделю, по средам и субботам по следующему расписанию: вылет из Хабаровска в 9.25 с прибытием в Тынду в 10.35, вылет из Тынды в 11.35, прибытие в Хабаровск в 14.35. Обслуживать новую линию будут современные воздушные суда Q400. Время в полёте составит 2 часа 10 минут.
«Авиаперевозки в столицу БАМа из Хабаровска начали выполняться еще в 2016 году. Социально-значимый межрегиональный маршрут был востребован ранее, полагаем, что популярен он будет и в 2017 году», - сказала заместитель министра области Светлана Сушкова.
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