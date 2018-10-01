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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 07 Октября, 02:59 |
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Минсельхоз России увеличит поддержку кредитования растениеводства Амурской области до 80 млн рублей
«Потребуется 5-7 лет для того, чтобы Россия вышла на 100%-ный уровень продовольственной безопасности по продукции растениеводства. Поэтому нам нужно обеспечить кредитование агропромышленного комплекса в полном объеме, и сделать это необходимо в кратчайшие сроки. Наша совместная с региональными властями задача – всячески помогать и содействовать аграриям, обеспечивать своевременное доведение средств государственной поддержки», - подчеркнул министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев.
Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), сообщает журнал "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу правиетльства Амурской области.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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