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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Сентября, 01:01 |
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В Амурской области поздравили победителей конкурса "100 лучших товаров России"
Среди главных критериев оценки товаров и услуг – качество и конкурентоспособность, внедрение прогрессивных технологий, рост объемов производства и реализации товара, оптимальное соотношение цены и качества, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
«За 19 лет своего существования конкурс охватил своим влиянием почти 80 регионов страны. За это время 115 видов товаров и услуг Амурской области признавались лауреатами и дипломантами конкурса», - отметил министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Игорь Горевой.
Организаторы конкурса в Амурской области: ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Амурской области» и министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области.
Лучшими в региональном этапе конкурса в текущем году признаны:
* лауреатами 1 степени:
в номинации продовольственные товары
- Продукция «Печень цыплят-бройлеров охлажденная упакованная в защитной среде, сердце цыплят-бройлеров охлажденное упакованное в защитной среде, желудки цыплят-бройлеров охлажденные упакованные в защитной среде» ООО «Амурский бройлер» -генеральный директор Олег Турков.
- Продукция «Вода минеральная лечебно-столовая Амурская» - ООО «Амурская вода» - директор Константин Царевский.
* лауреатом 2 степени:
в номинации продовольственные товары
- Продукция «Печенье сахарное «Благовещенское» с кунжутом» ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» - исполнительный директор Игорь Феклистов.
* лауреатом 1 степени
в номинации услуги для населения
- Иппотерапия (оздоровительная верховая езда) АРОСО «Конноспортивный клуб Аллюр» президент клуба Ирина Шишова.
* лауреатом 2 степени
в номинации услуги для населения
- «Организация и проведение праздников для детей и взрослых» - индивидуальный предприниматель Екатерина Зяблина «Семейный центр Карамель».
«Товары – победители регионального этапа, которые по праву стали называться «лучшими», являясь качественными, экологичными, безопасными и ресурсоэффективными одновременно, были выдвинуты на федеральный Всероссийский этап конкурса», - рассказал Игорь Горевой.
Победителями Федерального этапа конкурса 2016 стали: лауреат программы «100 лучших товаров России» ООО «Амурский бройлер»; дипломанты программы «100 лучших товаров России» ООО «Амурская вода» Вода минеральная лечебно-столовая «Амурская» и ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» за печенье сахарное с кунжутом.
Были отмечены и специалисты предприятий. Знаком «Отличник качества» были награждены заместитель директора по производству компании «Амурская вода» Наталья Хоршева, обработчик «Амурского бройлера» Елена Петрышева и специалист по маркетингу «Благовещенской кондитерской фабрики «Зея» Елена Маркова. Руководителю Амурского центра сертификации, члену региональной комиссии по качеству Татьяне Пыткиной был вручен «Почетный Знак за достижения в области качества».
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