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Пятница| 12 Мая, 20:05 |
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В Год экологии "АмурЭкспоФорум" становится "зелёным"
В этом году площадь Общественно-культурного центра будет зелёной. Компания «Фитодизайн» планирует выставить голубые ели и горные сосны в горшках. В теплицах уже выращивается рассада цветов для оформления экспозиции участника.
Компания «Экотех Амур» представит энергосберегающие технологии: тепловые насосы и солнечные панели. Благодаря новым разработкам они имеют повышенную эффективность, а стоимость будет ниже, чем у аналогов. Оборудование может быть использовано в жилищном и промышленном строительстве, а сельском хозяйстве – для производства электроэнергии и обогрева помещений.
Одной из главных экологических экспозиций станет уличный стенд компании «ЭкоЛайф». На нём будут представлены экономичные урны для раздельного сбора мусора, которые можно устанавливать в парках, возле автобусных остановок и так далее. По размеру такая урна не отличается от обычной, но под землёй она имеет вместительный металлический короб объёмом до 200 литров. Это позволяет держать наружную часть всегда чистой и свободной. Удаляется мусор работниками коммунальных служб просто - путём извлечения мешка.
Предлагается устанавливать не одну, а три урны рядом, как это делается в европейских странах: для сбора твёрдых бытовых отходов, пластика и стекла. Они различаются по цвету. Впоследствии компания «ЭкоЛайф» планирует организовать в Благовещенске их переработку в электричество и тепловую энергию. Подобный проект уже работает в Хабаровском крае на одной из птицеферм. На следующей неделе подземными урнами компания планирует оснастить благовещенский двор на ул. Пушкина, 92.
На сегодняшний день оператор выставки «Компания «ИГРА» приняла 121 заявку. Это сопоставимо с уровнем прошлого года. Задействованы все 5 основных разделов – ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо, ТурЭкспо.
Амурская международная выставка «АмурЭкспоФорум» пройдёт в Благовещенске на территории Общественно-культурного центра с 26 по 28 мая.
С 20 по 23 мая в соседнем г. Хэйхэ (КНР) состоится партнёрская Международная торгово-экономическая ярмарка. В ней также будут участвовать российские компании, места им предоставляются бесплатно. По информации министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области поступило 24 заявки от компаний из Амурской области и Республики Саха (Якутия). На выставке в г. Хэйхэ будет представлен широкий круг российских товаров: ювелирные изделия, продовольственные товары, товары для здорового питания, художественные произведения и другое.
Вопросы об участии в выставке «АмурЭкспоФорум-2017» принимаются по адресу: ООО «Компания «Игра», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315, тел. 38-03-32, 8-914-580-77-87, 8-924-673-05-04.
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