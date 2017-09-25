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Участники российско-китайской научной экспедиции побывали в Амурской области
Ученые встретились с профильными министерствами региона.
Делегацию амурского Правительства возглавил министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области Сергей Дмитриенко. Делегацию ученых возглавил руководитель международной экспедиции – директор Центра эколого-экономических исследований и планирования Института географии и природных ресурсов Китайской академии наук г-н Дун Сочэн.
На встрече была представлена информация об основных векторах развития экономики Амурской области, реализации инвестиционных проектов, а также строительства на территории региона объектов трансграничной транспортной инфраструктуры и др.
Участникам экспедиции рассказали о перспективах развития туризма в Амурской области, в том числе природного, этнографического, спортивного и нового космического направления.
«Наша экспедиция проводится в рамках проекта по исследованию перспектив развития программы экономического коридора Китай – Монголия – Россия. Летом этого года большая команда ученых побывала в Сибири: Иркутске, Чите, Бурятии. Сейчас наша задача - изучить инвестиционный климат Амурской области, узнать, как развивается трансграничная инфраструктура, внешнеэкономические связи, есть ли потребность в инвестициях из Китая», - рассказал научный руководитель проекта, профессор Дун Сочэн.
Также китайские ученые заинтересовались состоянием лесного и сельского хозяйства, ходом строительства космодрома «Восточный», льготами и преференциями, которыми пользуются резиденты ТОР.
Во время визита делегация выезжала в Ивановский район, а также посетила ряд объектов на территории Благовещенска.
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