|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 15 Февраля, 01:09 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Предпенсионерам Приморья выдают справки
"С начала 2019 года в территориальные органы ОПФР по Приморскому краю за справками об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста обратилось более 25 человек. Получить такую справку можно не только в клиентской службе ПФР, но и в любом офисе МФЦ. При обращении нужно заполнить соответствующее заявление и предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность", сообщила журналу "Дальневосточный капитал" Лидия Смыченко, руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю.
Для удобства населения аналогичная услуга есть на сайте ПФР, в разделе «Личный кабинет гражданина» (вкладка «Пенсии», «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста»). При этом необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг.
Напоминаем, что с 1 января 2019 года пенсионным законодательством определено понятие предпенсионного возраста – это предшествующий назначению пенсии по старости (в том числе досрочно) возрастной период продолжительностью до 5 лет.
Для граждан предпенсионного возраста, а их число в 2019 году составляет более 10 тыс. работающих приморцев, предусмотрены дополнительные гарантии, которые защитят их интересы. Это льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией (2 оплачиваемых дня), федеральные налоговые льготы, а также дополнительные гарантии трудовой занятости для людей предпенсионного возраста.
Подробную консультацию можно получить по справочному телефону в краевом Отделении ПФР: 8 (423) 24 98 600 и на сайте ПФР
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Предпенсионерам Приморья выдают справки
- В Приморье на "Уроке цифры" дети научат роботов трудиться в зоопарке
- В ТОР "Приамурская" создадут вагоноколёсную мастерскую
- Во Владивостоке развернется праздничная продовольственная ярмарка
- Приамурье готовится к 45-летию БАМа
- В Приморье названы самые выгодные супермаркеты
- Пассажиропоток аэропорта Благовещенска достиг 419 тысяч пассажиров
- Власти Хабаровского края не успели перекрыть "импорт" ящура из Приморья
- Российские и китайские инвесторы обсуждают проект канатной дороги Благовещенск - Хэйхэ
- В Приамурье появится мобильная лаборатория для геологического надзора
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.