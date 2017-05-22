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Староверы из Уругвая осваивают "дальневосточные гектары"
Три десятка старообрядцев, переселившихся в Амурскую область из Южной Америки, намерены развивать молочное животноводство. Они уже готовят сыры, масло и другую молочную продукцию и продают ее местным жителям, сообщила пресс-служба областного правительства.
В своем поселении староверы уже построили три дома, возводят еще два. Они подали заявки на получение сельскохозяйственных грантов. В приоритете переселенцев - молочное животноводство, в хозяйстве общины - девять голов крупного рогатого скота, получаемое молоко фермеры перерабатывают, готовя сыр, масло и другие молочные продукты.
Напомним, что в 2016 году в Амурскую область переехали первые старообрядцы из Уругвая. Сейчас в десяти километрах от города Свободный формируется новое поселение, где живут староверы.
Фото: пресс-служба Правительства Амурской области
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