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Четверг| 16 Мая, 22:27 |
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Российскую и китайскую части автомобильного моста "Благовещенск-Хэйхэ" соединят 31 мая
Стыковка международного моста «Благовещенск (РФ) –Хэйхэ (КНР)» (Амурская область – провинция Хэйлунцзян) завершится 31 мая. Мост строится одновременно с двух берегов и сейчас до их окончательного соединения осталось несколько метров. На стыковке международного моста будет присутствовать Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по Развитию Дальнего Востока.
«Об этом проекте знает Президент России Владимир Путин, знает лидер КНР Си Цзиньпин. За этим проектом наблюдают, потому что он интересный – в нём нет бюджетных денег. Строительство идет по уникальному концессионному соглашению. Проект и с точки зрения новаторства, и с точки зрения репутации очень важный. Потому что он может за собой повлечь появление новых таких проектов», - сказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Строительство моста стартовало 18 декабря 2016 года. С лета 2018 года в работы по строительству активно включилось Минвостокразвития РФ, также министерство осуществляет контроль исполнения поручений, данных по мосту. Например, чтобы министерство транспорта РФ и региональная команда вовремя подготовили документацию для строительства пункта пропуска.
Сейчас строительство моста идет в круглосуточном режиме, в работах задействовано более 550 человек. С российской стороны, длина моста составит 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог (строятся с нуля). Китайская часть мостового перехода значительно меньше и составляет (вместе с дорогами) 5,9 км. К концу 2019 года мост будет готов.
Предполагается, что пропускная способность мостового перехода составит в сутки 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.
Информация для СМИ. Для участия в мероприятии стыковки необходима аккредитация. Её можно получить, обратившись в пресс-службу Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Без получения аккредитационных беджей Минвостокразвития участие журналистов будет невозможно. Аккредитация продлится до 22 мая 2019 года.
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