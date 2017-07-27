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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 16 Августа, 19:17 |
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Мостостроители готовятся к возведению третьей опоры пограничного моста "Амур (Хэйлунцзян)"
Как рассказал директор филиала компании с ограниченной ответственностью по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в г. Благовещенске Евгений Корольков, на данный момент все работы ведутся в графике. Идет бурение скважин под заливку свай. Закончены работы по заливке 10-й опоры, начато возведение ростверка, ведется заливка свай на 9-й опоре.
«Строители приступили к строительству двух сооружений для связи сельхозтерриторий и двух искусственных сооружений на путепроводах. На всем протяжении 11,5 км дорог идет отсыпка. Объем насыпи земляного полотна составляет 1 млн. 300 тыс. м3 грунта», - сказал Евгений Корольков.
Руководитель компании пояснил, что в сентябре планируется начать работу в русле реки Амур с плавательных средств по возведению третьей опоры.
«Технология строительства моста предполагает различные варианты сооружения. Российскую часть моста будут возводить в летнее время с плавсредств в русле реки, в зимнее со льда. Строительство технологического моста на реке не предполагается», - сказал Евгений Корольков.
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