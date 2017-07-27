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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 18 Августа, 11:30 |
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В Амурской области разрабатывается программа развития газоснабжения и газификации
«В настоящее время осуществляется первый этап строительства магистрального газопровода «Сила Сибири», который проходит по территориям 6 муниципальных образований области – Тындинский, Сковородинский, Магдагачинский, Шимановский, Свободненский и Благовещенский районы. Они будут газифицированы в первую очередь, - отметила министр экономического развития области Светлана Балова. - Газификация остальных городских округов и муниципальных районов области будет проводиться после строительства второго этапа магистрального газопровода «Сила Сибири», ориентировочно с 2026 года».
В настоящее время министерство жилищно-коммунального хозяйства области совместно с муниципальными образованиями области проводит актуализацию расчетов объемов потребления природного газа котельными и домовладениями и определения сроков их перевода.
Досье "Дальневосточного капитала": В 2008 году по заданию ООО «Газпром промгаз» разработана и утверждена генеральная схема газоснабжения и газификации Амурской области. В настоящее время Генеральная схема газификации и газоснабжения Амурской области, скорректированная с учетом уточнения прохождения трассы магистрального газопровода, согласовывается в структурных подразделениях Газпрома. Ввод в эксплуатацию первой очереди магистрального газопровода «Сила Сибири» планируется в конце 2019 года.
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