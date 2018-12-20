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Четверг| 17 Января, 16:02 |
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Бегство министров из правительства Хабаровского края приобрело характер эпидемии
Стало известно о добровольной отставке министра природных ресурсов Константина Кузнецова, который приступил к своим обязанностям в декабре прошлого года. Заявление, по информации из "белого дома", он написал накануне, о причинах увольнения не сообщил, хотя оно получилось очень скоропалительным.
По инсайдерской информации, его отставка связана с реформированием Минпромтранса, под которое, как под каток, попало министрество природных ресурсов. Телеграмм-каналы, в частности, сообщили о том, что в ходе предстоящей реорганизации транспорт выделят в отдельное ведомство, рыбу передадут минсельхозу, а горнодобывающую отрасль добавят в промышленность. В министерстве природных ресурсов в итоге останется один лес, управлять которым достаточно комитету.
Видимо, Константин Кузнецов понял, что делать ему в таком ведомстве будет нечего, а как человек ответственный и, видимо, волевой, решил не тянуть с решением.
Напомним, на прошлой неделе ушел в отставку министр информационных технологий и связи Сергей Федоров, который был самым молодым топ-чиновником как в правительстве Шпорта, так и в правительстве Фургала, покинул свой пост. Официальные причины также не называются. По инсайдерской информации РИА, в краевом правительстве развернулись аппаратные игры.
Их жертвой вполне мог стать и министр инвестиционной и земельно-имущественной политики Сергей Желонкин, который уволился 9 января, также без объяснения причин.
Не понятна и судьба главы регионального Минпромтранса Константина Пеляева, ведомство которого начали перекраивать.
По мнению экспертов, скоропалительная реорганизация самого продуктивного министерства может привести к дезорганизации всей деятельности промышленно-транспортного комплекса края.
Олег КУЛЬГИН.
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