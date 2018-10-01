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Среда| 17 Октября, 15:10 |
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В Приморье рыбаки помогают медицине
Хасанская центральная районная больница (Приморский край) приобрела на средства, полученные от ООО «Русская Рыбопромышленная Компания», три автомобиля скорой помощи. Полноприводные автомобили Ford Transit, собранные в Германии, оснащены современным оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи жителям Хасанского района. Общая стоимость машин и оборудования составила 12 млн рублей.
В торжественной церемонии передачи автомобилей приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко, генеральный директор РРПК Федор Кирсанов и главный врач Хасанской центральной районной больницы Евгений Махиня.
«Здоровье – главная ценность, которую не купишь ни за какие деньги. Но в наших силах помочь больницам, врачам в их нелегком и важном деле, - сказал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – Приморье – родной край для РРПК, поэтому поддержку здравоохранения Приморского края мы считаем важнейшим направлением социальной политики компании, которое будем и дальше развивать».
Оборудование, которым оснащены новые автомобили, позволяет давать ингаляционный наркоз, проводить искусственную вентиляцию легких, дефибрилляцию, инфузионную терапию и другие необходимые мероприятия при оказании экстренной, неотложной помощи и транспортировке пациентов.
«Новые автомобили снабжены всем необходимым для того, чтобы в полном объеме оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь и безопасно осуществлять перевозку пациентов, в том числе находящихся в тяжелом состоянии, состоянии, с поддержанием жизненных функций на уровне современных стандартов, – прокомментировал главный врач Хасанской ЦРБ Евгений Махиня. – Наличие полного привода делает эти машины незаменимыми для оказания скорой помощи в сложных погодных условиях, труднодоступных местах и на побережье Хасанского района, особенно в период массового отдыха гостей и коренных жителей у моря в летний период».
Машины скорой помощи поступят в распоряжение специалистов Хасанской ЦРБ и выйдут на линию в ближайшие дни.
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