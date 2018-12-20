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В Амурской области за год побывало 101,4 тыс. китайских туристов
В Амурской области подвели итоги туристического сезона. В прошлом году общий поток туристов между Россией и Китаем достиг 118 тыс. человек. Рост к уровню прошлого года составил 8,1%. При этом на территорию региона въехало 101,4 тыс. китайских туристов; количество граждан РФ, выехавших в КНР по путевкам составило 16,6 тыс. человек, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Также в 2018 году Амурскую область посетили около 2 тыс. индивидуальных туристов из Австралии, Германии, Испании, Индонезии, Канады, Республики Корея, Республики Конго, Мексики, Малайзии, США, Японии и других стран.
Возрос интерес жителей региона к посещению достопримечательностей на территории РФ. Участниками туров по России стали до 3,2 тыс. амурчан (рост 118,5% к уровню 2017 года). Туристы путешествовали по Краснодарскому и Приморскому краям, городам Москва и Санкт-Петербург, Республике Крым.
Одним из самых ярких туристических событий минувшего года стал Амурский международный туристический форум «AMUR TRAVEL», который состоялся на территории Бурейского района. Его посетителями стали около 2 тыс. человек.
В рамках форума представителям китайского и российского турбизнеса были презентованы новые туристические маршруты: экологический (Природный парк «Бурейский»), промышленный (посещение Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС), сельский (посещение конюшни КФХ «Надежда»), экстремальный и спортивный с посещением ледовой арены «Снежная королева».
Формат мероприятия был положительно оценен участниками, гостями и жителями района и получил большое количество позитивных отзывов. От туристического сообщества поступило предложение о ежегодном проведении форума. Предложение было поддержано, и в 2019 году планируется проведение второго подобного мероприятия. Организационная работа по этому направлению уже ведется.
«В ближайшее время будет сформирована рабочая группа, которая займется подготовкой второго международного туристического форума «AMUR TRAVEL». Интерес к мероприятию, несомненно, есть. Несколько районов Приамурья уже выразили желание провести форум на их территории, однако, окончательное решение будет приниматься на одном из заседаний рабочей группы и утверждаться губернатором области. В ближайшее время актив рабочей группы отправится в районы, с целью оценить туристический потенциал территорий и обеспеченность необходимой инфраструктурой», - рассказала начальник отдела по туризму министерства экономического развития и внешних связей Амурской области Эльвира Самарина.
В прошлом году также большое внимание уделялось развитию приграничного туризма. Получил продолжение проект «Туризм пожилых людей», в рамках которого в 2018 году состоялся первый международный фестиваль танцевально-оздоровительных клубов «Серебряный возраст» с участием танцевальных пар из Китая. Общий охват участников более 300 человек.
В целях развития безвизового туризма с КНР и популяризации спорта, туризма и семейных ценностей в 2018 году 15 российских семей приняли участие в международном фестивале скандинавской ходьбы «Пересечение великого хребта Синань», который состоялся в трех городах китайской провинции Хэйлунцзян: Байнань, Суньу и Удаляньчи.
В 2018 году проведен ряд мероприятий, направленных на развитие туристской инфраструктуры, а также внутреннего и въездного туризма в области. Так, продолжена работа с китайскими партнерами по проектам строительства объектов трансграничной транспортной инфраструктуры (мост, канатная дорога через реку Амур), а также по развитию приграничной инфраструктуры.
С целью продвижения регионального турпродукта на международном туристическом рынке организовано участие региона в конгрессно-выставочных мероприятиях: Тихоокеанский туристский форум (г. Владивосток), Тихоокеанская международная туристская выставка «Pacific International Tourism Expo» (г. Владивосток), Восточный экономический форум (г. Владивосток), фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» и др.
Для развития сельского туризма совместно с администрацией Ивановского района проведен рекламный тур с презентацией туристского потенциала территории. Еще один рекламный и пресс-тур был организован на космодром «Восточный».
В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в 2018 году организовано участие 201 представителя турбизнеса Амурской области в реализации проекта «Общенациональная система подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма».
В сентябре 2018 года состоялось совместное с китайской стороной празднование Всемирного дня туризма и 30-летия с начала организации безвизового туризма между городами Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР). В мероприятии приняли участие 80 представителей российского и китайского туристического бизнеса. Впервые была организована тематическая фотовыставка, которая отразила историю многолетних дружественных отношений двух территорий.
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