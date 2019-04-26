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На ПМЭФ презентуют интерактивную игру о Благовещенске

Интерактивная игра "Самый-Самый Благовещенск" вошла в число 18 лучших проектов по развитию туризма в мире и будет представлена на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в июне

Сама задумка игры появилась у Яны Стародуб-Афанасьевой два с половиной года назад. И в 2017 году автор провела первую интерактивную игру, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Мне было обидно, что многие туристы незаслуженно обижали Благовещенск и говорили, что провинциальный город без какой-то значимой истории. Хотелось восстановить справедливость и в голову пришла идея вот такой игры», - поделилась Яна Стародуб-Афанасьева.  

В 2018 году за эту идею автор получила почти 3 миллиона рублей из Фонда президентских грантов на продолжение своей работы. Собирать информацию для заданий пришлось довольно долго и по всей стране. На помощь приходили не только архивы и библиотеки, автор советовалась со специалистами – краеведами, архитекторами, врачами, спортсменами, а также родственниками тех жителей Благовещенска, которые вошли в историю своими делами. Как оказалось, многими своими земляками амурчане могут гордиться. Например, врач Сергей Колесников, окончивший училище в Благовещенске, в 1942 году установил мировой рекорд под Сталинградом, остановив эпидемию холеры всего за восемь дней. А в Благовещенском педуниверситете учился археолог, который открыл новый подвид человека.

«Эта игра не терпит приблизительности, все исторически должно быть выверено, у нас есть задания, в которых с точностью до 10 сантиметров указано место, где необходимо встать чтобы увидеть объект. Трудно сосчитать сколько человек помогли созданию игры. Иногда на поиск конкретной даты уходило до полугода, но мы ее в итоге находили», - отметила автор.

Игра проходит в 4 этапа: квест со специальной картой на улицах Благовещенска, творческий конкурс в котором школьник должен снять видео собственной экскурсии по родному городу, полуфинал и финал. Все участники поделены на три категории: 1-4 класс, 5-7 класс, 8-11 класс. В 2017 году в игре приняли участие 30 семей, в 2018 году число увеличилось до 135, а в нынешнем заявки прислали 711 человек из 164 семей.

«Нужно запомнить огромное количество информации, самое простое – факты, а вот с датами и фамилиями уже сложнее обстоят дела. Эти 27 карточек мы вечерами учили всей семьей, в этом году даже муж с младшей дочерью подключились. Просто на одном из этапов если ребенок не знает ответа может помочь родитель. Правда это принесет не два балла, а всего один, но тоже ведь результат», - рассказывает Оксана Руденко, мама участницы.  

Финальные игры для каждой из категорий прошли отдельно 16 мая в Благовещенске, а этап старшей группы даже транслировали в прямом эфире. Награждение 12 победителей состоится 20 мая. Призовой фонд игры составил больше 1,3 миллиона рублей, для победителей приготовили планшеты, путевки в ВДЦ «Океан» и на туристический форум в Зейском районе, сертификаты на обучение в языковых школах и многое другое.   

Сейчас автор работает над новым проектом - интерактивной картой «Самая-самая Амурская область». На специальном сайте каждый сможет узнать удивительные факты о каждом населенном пункте Приамурья.

«Я надеюсь, что после презентации проекта «Самый-самый Благовещенск» на ПМЭФ его поддержат и другие города России, ведь в каждом можно найти интересное и удивительное. Я видела, как загораются глаза у участников в Благовещенске, когда они узнавали какие люди жили здесь и какие невероятные вещи они совершали. И было бы здорово если бы в каждом городе, областном центре была игра пройдя которую любой сможет узнать чем прекрасна эта территория», - поделилась Яна Стародуб-Афанасьева.

Фото: Амур.инфо.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ПМЭФ  Амурская область 


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