|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 23 Октября, 23:51 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Амурской области будут открыты смотровые площадки для желающих увидеть пуски с космодрома "Восточный"
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области ведет работу по подготовке специальных площадок для граждан, которые планируют посмотреть пуск с космодрома «Восточный».
Накануне в администрации ЗАТО Циолковский состоялось выездное совещание с главами Свободненского и Шимановского районов по вопросам организации смотровых площадок.
Напомним, что в 2016 году вдоль федеральной трассы было оборудовано 7 мест, откуда жители и гости региона наблюдали пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Площадки располагались в районе трех придорожных кафе в радиусе 50 километров от стартового стола.
Министерством совместно с главами районных администраций проведена работа по оценке состояния действующих площадок. Намечен план по своевременной подготовке смотровых зон к приему большого количества посетителей: приведения территории в порядок, обеспечения готовности всей необходимой инфраструктуры. Также рассматривается возможность размещения информационных баннеров и сувенирной продукции.
По итогам работы будет уточнена схема расположения смотровых площадок.
Фото с сайта www.roscosmos.ru.
- В Амурской области будут открыты смотровые площадки для желающих увидеть пуски с космодрома "Восточный"
- На Сахалине построили новый железнодорожный мост
- Участники российско-китайской научной экспедиции побывали в Амурской области
- Гарантийный фонд Приморья поддержит резидентов Свободного порта Владивосток
- На вылов амурской кеты наложено табу
- Благовещенский судостроительный завод привлек значимые заказы от газовых компаний
- "РусГидро" отказывается от планов строительства новой плотины на крупном притоке Амура
- В Амурской области резидент ТОР делает ставку на продукцию без ГМО
- На Камчатке утверждена госпрограмма по формированию современной городской среды
- В Амурской области у ТОР "Белогорск" появился новый резидент
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.