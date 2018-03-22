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Искусственный интеллект станет грозой для браконьеров в "Заповедном Приамурье"

ФГБУ "Заповедное Приамурье" совместно с WWF России планирует на примере Большехехцирского заповедника внедрить систему полного контроля охраны природной территории, основанной на инновационных технологиях.

Одна из основных функций ООПТ – охрана территории от человеческого влияния, будь то охота, рубка леса или простое посещение. Это диктуется положением ООПТ и её предназначением – сохранение особо-ценных природных экосистем без воздействия человека. Осуществлять эту функцию сложно: нужно фактически контролировать сотни километров границы, проходящих по труднопроходимым диким местам. На помощь приходят новые технологии и гаджеты, заменяющие человека.

ФГБУ «Заповедное Приамурье» и Амурский филиал WWF России выступили с предложением о разработке системы, полностью контролирующей территорию ООПТ для функции охраны. Для этого в Хабаровске в марте было проведено техническое совещание сотрудников «Заповедного Приамурье» с специалистами по инновационным технологиям Фонда. Был разработан план создания и внедрения новой системы на примере одного из кластеров — Большехехцирского заповедника.

«Введение такой системы диктует усилившийся в последнее время антропогенный пресс на близкий к Хабаровску Большехехцирский заповедник. Так, в 2017 году там было зафиксировано 185 нарушений, из них 12 человек пытались охотиться. И это только те случаи, которые нам удалось выявить. Для России это существенный показатель, он заставляет задуматься о том, что надо каким-то образом усиливать техническое оснащение служб охраны заповедных территорий», — говорит Дмитрий Гранкин, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Запланированная к внедрению система будет состоять из целого комплекса компонентов: системы спутниковой сигнализации «ТАЙГА» (автономные магнитно-резистивные датчики, фото и видео регистраторы, системы спутниковой связи), фотоловушек, видеокамер, установленных на вышках сотовой связи, системы оперативного космического мониторинга, мониторинга БПЛА, мобильных и веб-приложений для взаимодействия с гражданами, желающими помочь сохранению природы заповедника.

«Грозой браконьеров будет искусственный интеллект, входящий в систему контроля. Именно он сможет самостоятельно анализировать всю поступающую информацию и выдавать сигнал о нарушении. Сотрудникам охраны заповедника останется только прибыть на место нарушения и задержать браконьера, — комментирует Андрей Пуреховский, координатор инновационных проектов Амурского филиала WWF России. — В планах — установка датчиков, реагирующих на металл, в местах, где часто фиксируются нарушения и куда можно заехать на автомобиле и сейсмодатчиков на пешеходных тропах. Причем, искусственный интеллект сможет отличить нарушителей заповедного режима от диких животных. Дополнительно контроль территории сверху: из космоса, с помощью спутниковых снимков, видеонаблюдением с камер на вышках для сотовой связи, а также с беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Система подразумевает и контроль над лесными пожарами. Любое задымление установленные видеокамеры могут зафиксировать на расстоянии в десятки километров.

«Такой системный подход позволит в ближайшие 2-3 года полностью исключить нарушения на заповедной территории. Внедрение комплексной системы охраны Большехехцирского заповедника пока в планах. Но уже в ближайшее время начнется их реализация с помощью Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы. Если опыт будет удачным, нейронные сети накроют и остальные национальные парки и заповедники Хабаровского края», — отмечает Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: wwf  экология  Заповедное Приамурье 


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