|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 27 Декабря, 08:05 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016
26.12 |"Газпром" выделил 80 млн рублей на строительство спортивного комплекса в Амурской области
26.12 |На Камчатке будет открыто подразделение Минвостокразвития РФ
26.12 |На Сахалине открыли новый горнолыжный сезон
26.12 |Якутия объединяет исследователей
26.12 |ДВЖД берет курс на расширение пропускной способности
22 Декабря 2016, 15:21Хабаровский судостроительный завод нащупывает конъюнктуру рынка Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) рассчитывает на своих, дальневосточников. Небольшие пассажирские или промысловые суда - были бы заказчики, заводчане утверждают, что готовы подстроиться под их потребности.
22 Декабря 2016, 12:50Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР: Бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо Расширение круга банков-партнеров, укрепление связей с бизнес-сообществом региона, повышение рейтинга надежности, 20-процентный рост обращений предпринимателей за поддержкой - таковы итоги работы Гарантийного фонда Приморского края в уходящем году. Об этом "Дальневосточн капиталу" рассказала исполнительный директор фонда Ксения ПЛЕТЦЕР.
22 Декабря 2016, 12:11Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Забота о персонале может быть выгодной Ни для кого не секрет, что в текущих экономических условиях многие компании сознательно сдерживают рост заработных плат. Тем не менее задача удержания ценных сотрудников актуальна во все времена. И именно для решения этого вопроса предприятия стараются сохранять социальные пакеты.
22 Декабря 2016, 09:10Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
Актуально
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
26 Декабря 2016, 15:02 | Регион сегодня
"Газпром" выделил 80 млн рублей на строительство спортивного комплекса в Амурской области
Губернатор области обратился к руководству "Газпрома" об оказании помощи региональному бюджету на завершение строительства объекта. В декабре текущего года Амурская область в качестве благотворительной помощи получила от Фонда поддержки социальных инициатив "Газпрома" 80 млн рублей.
Напомним, в 2013 году в городе Свободном начато строительство спортивного корпуса с двумя плавательными бассейнами. Общая стоимость спортивного объекта составляет свыше 310 млн. рублей. В период 2013 - 2015 годов на строительство выделено из бюджета 205,8 млн. рублей. Часть средств в регион поступило по Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы». Ввод объекта позволит увеличить число систематически занимающихся детей круглогодичными занятиями летними и водными видами спорта, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Амурской области.
Теги: Газпром
Loading...
Новости раздела
- "Газпром" выделил 80 млн рублей на строительство спортивного комплекса в Амурской области
- Российско-китайский мост через Амур будет построен за три года
- В Приамурье начинается строительство пограничного мостового перехода через реку Амур
- В Амурской области завершено строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ
- Стратегию Росбанка в Амурской области будет реализовывать новый директор
- На Камчатке начали возводить Иглу-отель
- Уникальный беспилотник "наблюдает" за строительством Амурского газоперерабатывающего завода
- В Амурской области поздравили победителей конкурса "100 лучших товаров России"
- В Амурской области ведется подготовка к строительству участка трансграничного перехода газопровода "Сила Сибири"
- В Амурской области на космодроме Восточный построена железнодорожная станция
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
22 Декабря 2016, 09:15Власти Хабаровского края намерены поддержать пищевиков и переработчиков "Наш выбор 27" - такое название получил продуктовый бренд Хабаровского края, ставший победителем в конкурсе, организованном региональными властями по созданию логотипа местного производителя.
Loading...RedTram
20 Декабря 2016, 17:46За год ученые заповедника "Командорский" идентифицировали 207 особей горбатых китов на Камчатке В 2016 году в рамках Программы экологического мониторинга в ходе морских учетов китообразных научные сотрудники заповедника "Командорский" сделали 3420 фотоснимков горбатых китов для фотоидентификации. Последующий анализ данных позволил выявить 207 отдельных особей горбачей, встреченных в акватории заповедника в период открытой навигации малых судов – с мая по ноябрь.
20 Декабря 2016, 17:00Во Владивостоке состоится презентация новых томов исторического альбома "Пути великих свершений" 23 декабря во Владивостоке в 15.00 часов в ГБУК "Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького" состоится презентация исторического альбома "Пути великих свершений", 5 том "Якутия познает себя" и 6 том "Из глубин древности".